Франция как заявка на закат Европы

Мы так увлечены событиями на Украине, что перестали следить за тем, что происходит в других регионах мира. Это понятно. Там работают, совершают подвиги, погибают наши ребята. Там действительно, на сегодня, самое важное место мира для большинства россиян. Нельзя ни в коем случае ослаблять информационный поток из зоны СВО.
Опять начну не традиционно. Сегодня, на одном из Телеграм-каналов я прочитал сообщение от бойцов одной из частей российской армии, адресованное автору канала. Маленькое сообщение, маленькое письмо с фронта. На такие сообщения мало кто и внимания-то обращает.
«Спасибо, что упомянул нас на своем канале...».
С нашей, обывательской, точки зрения, ну упомянул и что? Сколько подразделений ежедневно упоминается в различных сообщениях СМИ и публикациях блогеров. Одним больше, одним меньше. А вот для бойцов, о чем говорит это письмо, это важно! Для их семей важно. Для их детей важно.
Я помню как мой дед бережно хранил среди своих бумаг небольшие по формату бумаги с благодарностью от Главкома Сталина и командования фронта за взятые города, за какие-то операции. Хранил вместе с боевыми наградами. И каждый праздник перечитывал отпечатанные в типографии строчки со слезами.
Но сегодня я не буду писать об Украине. Сегодня разговор пойдет об одном из столпов «западной демократии». О стране, которая долгое время была мечтой для многих бывших советских. «Увидеть Париж и умереть». Речь пойдет о Франции и о том, что там происходит.
Попробуем разобраться вместе. Слишком часто в этой стране происходят протесты. Слишком часто на улицах городов противостоят протестующие и полиция. Слишком часто там заявляют о решимости протестующих. Но...все погромы, поджоги, избиения заканчиваются достаточно быстро и без каких-то видимых результатов.
Со стороны это смотрится так, как-будто власть и протестующие разыгрывают какой-то сценарий. Одни показывают напуганным обывателям силу демократии. «Мы можем давить на правительство и президента, если нам это необходимо!».
Другие, полицейские чины, чиновники высокого ранга и прочие представители элиты, говорят радикально противоположное. «Мы не допустили нарушения закона. Мы можем успокоить любые волнения...». И все вроде бы при деле.
Почему французы постоянно «бузят»
Парадокс Франции заключается в том, что любые протесты для части населения отдушина, возможность «выпустить пар», для других это возможность потерять имущество, здоровье и даже жизнь.
Вот и сейчас французское общество разделилось ровно по тому же принципу. «Делай что хочешь» против «правительство защити от мигрантов»…
При этом, лично у меня создалось мнение, что беспорядки это один из способов ведения политической борьбы. Одни подсчитывают убытки, другие набирают политические очки, которые очень пригодятся на будущих выборах. Выглядит это достаточно странно.
Бунт, на гребне которого политик может прийти к власти, потом очень сложно будет погасить без серьезной волны террора против своих же недавних союзников. Это единственный путь для тех, кто эту власть захватит. Любой бунт, любая революция всегда пожирает своих героев. Это аксиома, которую открыли достаточно давно.
Но все это не объясняет того факта, что беспорядки возникают с определенной периодичностью. Мне кажется, корень зла, та почва, которая способствует возникновению акций протеста заложена очень давно. Ещё во времена в период неоколониализма. Понимаю, что утверждение довольно спорное. Но…
Франция долгое время жила за счет своих колоний. Относилась к ним как своему заднему двору, как к хлеву, если угодно. Надо признать, что в Европе вообще очень популярно такое отношение к другим народам. Знаете, такое европейское чувство собственного превосходства над «дикарями» с востока и Африки. Причем, я бы сказал что это чувство настолько вошло в менталитет европейцев, что часто смотрится как откровенный нацизм.
С другой стороны, европейские страны сегодня наполнены беженцами именно из бывших колоний. Эти беженцы, а часто уже и граждане Франции, естественно, требуют равных прав с коренными французами. И в этом коренное отличие протестов, например, «желтых жилетов» от протестов выходцев из колоний.
Аборигены, коренные жители страны, совсем не против жить так же, как в недавние времена. Жить за счет колоний. И выходят на протесты только тогда, когда дело касается их личного кошелька. Ухудшилась жизнь студентов-вышли студенты. Остальных это не касается. Ухудшилась жизнь фермеров...Та же история. В целом же, такие протесты из-за своей ограниченности в людских ресурсах, довольно быстро затихают.
А вот «новые французы» за свои права выступают единым фронтом. Без национальных различий. Важен сам факт того, что приехал откуда-то. И ещё один важный фактор. Им, приезжим, пока особо нечего терять. Они живут на пособие, не имеют, да и не особо хотят иметь, работы. Такое времяпровождение порождает преступность. Создаются классические голливудские банды, которые контролируют целые городские кварталы.
Посмотрите на те сообщения, которые иногда проскакивают во французских СМИ. «Городские банды прекратили враждовать между собой...», «Лидер бандитской группировки заявил своим о том, что грабить, жечь, бить граждан и магазины можно беспрепятственно. Все равно наказания не будет...» и т.п. Таких сообщений множество, но их умышленно «не замечают» французские власти.
Сегодня французы напуганы. СМИ раздувают истерию по поводу возможного начала гражданской войны. Как мне кажется, тоже умышленно. Какая гражданская война? Кто выступит против кого? Белые против цветных? Новые французы против коренных французов? Мусульмане против христиан? Согласитесь, звучит, как минимум, странно.
Общество мучительно ищет выход
Очень показательны, в плане попыток объяснения причин беспорядков мнения французской интеллигенции. Властителей дум. Они настолько разные, что иногда создается ощущение, что авторы пишут о разных странах.
Единственное, что связывает большинство объяснений, это негативное отношение к действиям правительства. Авторы едины в том, что правительство слабое, не профессионально, абсолютно оторванное от реалий жизни.
Для примера я процитирую несколько фраз из интервью писателя и публициста Лорана Обертона радиостанции «Сюд радьо»:
«Франция превратилась в канистру с бензином, и достаточно любой искры».
«Многие полицейские говорили мне, что происходящее сейчас гораздо хуже, чем в 2005-м, потому что проблемных зон оказалось гораздо больше. Сейчас все распространяется, как стремительная инфекция, и уровень насилия беспрецедентный…
Полиция видит, что власть ее уже приговорила, потому что, например, полицейского, который выстрелил в Наэля, отправили в тюрьму, не дожидаясь результатов расследования. Послание властей считывается как капитуляция, и можете быть уверены, что бунтовщики прекрасно его поняли. Раз правительство боится, значит, мы можем все это делать. Вот что они решили».
«Примерно так, и можно видеть, что правительство стало заложником ситуации… Власти наивны, когда уверяют, что общество улучшит массовая миграция, которую тут никогда не хотели, миграция людей, чья культура бесконечно далека от нашей... Они не понимают, что эти люди живут в другом мире.
Я могу лишь констатировать, что никто не пытается решить проблему, миграция как была, так и есть, и в этом году она уже побила все рекорды – я имею в виду легальную миграцию. И уже сейчас ясно, что жить вместе с ними – это смерть нации».
Но действительно интересную фразу из этой передачи сказал не писатель, а ведущий Андре Беркофф. Фразу, которая очень лаконично, в форме афоризма, характеризует состояние французского общества:
«Подытоживая, можно ли сказать, что у нас десятки тысяч Пригожиных, но нет ни одного Путина?».
Есть и менее радикальные мнения. Зачем предпринимать какие-то действия, если скоро ребята-погромщики просто устанут и прекратят беспорядки точно так же как начали. Для государства эти погромы не опасны. Для богатых кварталов тоже. Там люди могут себе позволить нанять профи для охрану своих поселков. А остальные получат минимальную компенсацию и заткнутся.
Более того, теми, кто прекратит погромы станут те, кто их … организовал! Да, именно так. Логика проста. Магазины и прочие места, где можно хорошо поживиться, не бесконечны. Богатые кварталы опасны из-за охраны. Идти в другие районы нельзя, там свои погромщики. Да и бизнес!
Именно бизнес. В чьих руках находится торговля наркотиками и проституция? В руках территориальных руководителей банд! Этот бизнес приносит баснословные прибыли, не сравнимые с продажей ворованных компьютеров и телевизоров. И этот бизнес страдает. Количество клиентов падает. Именно это заставит лидеров погромщиков дать команду к прекращению беспорядков…
Это известная политическая позиция. Так называемый парадокс Анри Кея. Видного деятеля второй и третьей республики, трижды премьер-министра Франции. Именно ему принадлежат слова опираясь на которые современные французские политики, по моему мнению, и действуют:
«Нет такой проблемы, которую не могло бы разрешить отсутствие решения».
Может история кого-то и учит, но не Париж
Как ни странно это прозвучит, но президента Макрона мало волнуют беспорядки в собственной стране. Как и большинство европейских лидеров, Макрон больше занят внешней политикой Франции. Дома «рассосется». А вот действия Парижа на международной арене запомнятся надолго и принесут прибыль французским компаниям!
То, как «топчется» Макрон в вопросе урегулирования конфликта на Украине известно всем. Тот самый слон в посудной лавке, который и хотел бы из этой лавки сбежать, но не может.
Просто потому, что каждое движение приносит очередные разрушения. А вот недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева известно немногим. По крайней мере на момент написания статьи.
"Франция, лживо позиционирующая себя защитницей прав человека и международного права, по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран. Недавний вывод французских войск из Мали и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что возмутительная политика неоколониализма Франции в Африке обречена на провал.
К сожалению, Франция пытается навязать ту же порочную практику на Южном Кавказе, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана и используя геополитическое соперничество, иностранное военное присутствие и колониальную политику ориентализма".
Если перевести заявление азербайджанского президента с дипломатического языка на обывательский Ильхам Алиев призвал французского президента не совать свой длинный нос в дела на южном Кавказе. Обгадились в Мали и Буркина-Фасо, обгадитесь и в Нагорном Карабахе.
Зная президента Азербайджана можно с уверенностью сказать, что достал Макрон его уже своим «миротворчеством». Договоренности достигнуты. Мир, пусть хрупкий, но установлен. Нет, французу очень хочется опять разжечь костер войны. А подумать он просто не хочет или не может.
Ведь новая кровь в Карабахе аукнется и во Франции. Беженцы окажутся и там тоже. И христиане и мусульмане. Они прекрасно впишутся в ряды протестующих. Только вот приедут те, кто знает и умеет воевать. Кто способен в короткие сроки собрать вокруг себя ополчение...Президент Алиев об этом и предупреждает.
Вместо вывода
События во Франции не угасают, а усиливаются. Уйти от решения проблем, о которых заявляют протестующие правительство не сможет. Как будет развиваться ситуация пока не ясно.
То, что протесты назревали было понятно всем, кроме самих французов. Точно так же понятно, что коренное население не будет оказывать сопротивления погромщикам. Будут имитировать улитку. Я в домике.
На фоне преступного бездействия Парижа возникает вопрос о том, не перекинуться ли погромы на соседнюю Германию. Там ведь тоже огромное количество мигрантов. И проблемы практически те же. И это при том, что пособия для мигрантов во Франции и в Германии примерно равные и самые высокие в ЕС.
Закрыть границы и не пускать мигрантов в страну власти не могут. Как ни крути, а экономика требует рабочие руки. Причем даже не десятки тысяч, а сотни.
Те же немцы посчитали, что в условиях оттока специалистов в связи с переездом производств в США, Германии требуется не менее 400 тысяч специалистов в год. Теперь добавьте к специалистам их семьи и…
Я совсем не удивлюсь, если вскоре мы увидим у власти в местных органах управления, а может и в центральных, выходцев из Африки и Азии. Медленно, но неуклонно, происходит переформатирование французского общества.
Да и европейского в целом. Что достаточно сильно напоминает тот самый закат Европы и исчезновение ее с политической арены как одного из ведущих игроков...Что же, во время перестройки мира так бывает всегда. Какие-то государства уходят с политической арены, какие-то, наоборот, выходят на первые роли...