Зеленский: Я говорил Западу, что чем позднее мы начнём контрнаступление, тем медленнее будем продвигаться

На Украине продолжают искать причины того, почему за тот месяц с лишним, в течение которых идёт контрнаступление, ВСУ не добились сколько-нибудь значительных успехов. Доходит до косвенных и вполне откровенных выпадов в адрес Запада. На днях главком ВСУ Залужный фактически открыто обвинил страны НАТО в том, что они не только «не поставили достаточное количество боеприпасов», но и сами не начали бы контрнаступление, если бы не имели преимущества в воздухе.
К обвинениям в адрес Запада подключился и президент Украины.
По словам Зеленского, он, ведя переговоры с администрацией США и властями стран Евросоюза, «выступал за то, чтобы начать контрнаступление ВСУ раньше». Глава киевского режима заявил буквально следующее:
Я им говорил, что чем позднее мы начнём контрнаступление, тем медленнее будем продвигаться.
Также Зеленский фактически упрекнул Запад в том, что тот не поставил Украине «необходимого» вооружения, поэтому и контрнаступление пришлось отложить.
Зеленский:
В итоге мы столкнулись с тем, что там всё очень сильно заминировано.
Глава киевского режима утверждает, что контрнаступление шло бы «более высокими темпами при наличии большей активности артиллерии (которая обеспечивается большим количеством снарядов) и наличии ракет дальнего радиуса действия».
Как становится понятно из слов украинского президента, в его понимании, в медленном контрнаступлении ВСУ виноват не лично он, не украинская армия, а Запад, который «недопоставил» оружие и боеприпасы и который тем самым якобы не дал Украине начать операцию раньше.