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Зеленский: Я говорил Западу, что чем позднее мы начнём контрнаступление, тем медленнее будем продвигаться

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Зеленский: Я говорил Западу, что чем позднее мы начнём контрнаступление, тем медленнее будем продвигаться

На Украине продолжают искать причины того, почему за тот месяц с лишним, в течение которых идёт контрнаступление, ВСУ не добились сколько-нибудь значительных успехов. Доходит до косвенных и вполне откровенных выпадов в адрес Запада. На днях главком ВСУ Залужный фактически открыто обвинил страны НАТО в том, что они не только «не поставили достаточное количество боеприпасов», но и сами не начали бы контрнаступление, если бы не имели преимущества в воздухе.


К обвинениям в адрес Запада подключился и президент Украины.

По словам Зеленского, он, ведя переговоры с администрацией США и властями стран Евросоюза, «выступал за то, чтобы начать контрнаступление ВСУ раньше». Глава киевского режима заявил буквально следующее:

Я им говорил, что чем позднее мы начнём контрнаступление, тем медленнее будем продвигаться.

Также Зеленский фактически упрекнул Запад в том, что тот не поставил Украине «необходимого» вооружения, поэтому и контрнаступление пришлось отложить.

Зеленский:

В итоге мы столкнулись с тем, что там всё очень сильно заминировано.

Глава киевского режима утверждает, что контрнаступление шло бы «более высокими темпами при наличии большей активности артиллерии (которая обеспечивается большим количеством снарядов) и наличии ракет дальнего радиуса действия».

Как становится понятно из слов украинского президента, в его понимании, в медленном контрнаступлении ВСУ виноват не лично он, не украинская армия, а Запад, который «недопоставил» оружие и боеприпасы и который тем самым якобы не дал Украине начать операцию раньше.
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:20
    +1
    А тебе говорили-"застрелисьсам#".Когда человеа не видит собственных ошибок,и начинает винить в своих ошибках кого то-он конченный...Впрочем,на Западе все это проглотят,и не поперхнутся.Воюют чужими руками
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 06:45
      +1
      Надо уничтожить Зелинского. Насмерть.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:21
    +2
    Виноваты все: кроме меня - Зеленского.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:21
    +1
    У укропов в крови- неблагодарность и желание укусить дающую руку. Таков менталитет.
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:34
    +1
    Все потому, что ф16 не дают))).
    Дайте тогда сразу уж ф17 или сразу ф19..)))
    Когда то пределом мечтаний были просто Джавелины.
    Бедные дети, которых назвали в честь птура.....
    Вот как им потом с этим именем жить ...
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 06:53
    0
    Глава киевского режима утверждает, что контрнаступление шло бы «более высокими темпами при наличии большей активности артиллерии (которая обеспечивается большим количеством снарядов) и наличии ракет дальнего радиуса действия».

    А также при наличии имперского космического линкора "Звёздный Разрушитель" и станции "Звезда Смерти".