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Зеленский заявил, что в случае перехода в ходе контрнаступления под контроль ВСУ тех или иных территорий местных жителей ожидают приговоры

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Зеленский заявил, что в случае перехода в ходе контрнаступления под контроль ВСУ тех или иных территорий местных жителей ожидают приговоры

Сайт американского канала CNN опубликовал полную версию интервью, которое было взято у главы киевского режима. Львиная доля времени этого интервью так или иначе была посвящена украинскому контрнаступлению. Напомним, что перед этим на том же американском канале был опубликован материал, где эксперты пришли к выводу о том, что украинская армия не достигает заявленных ранее результатов в ходе «контрнаступа».


Одним из вопросов, который был задан Зеленскому американскими репортёрами, стал вопрос о том, как поступит украинская власть, если армия Украины возьмёт под контроль те или иные территории в ходе своего контрнаступления. Вопрос касался гражданского населения – как минимум той его части, которая однозначно лояльна Российской Федерации.

Зеленский откровенно заявил, что украинская власть в таком случае применит репрессивный вариант.

Глава киевского режима:

И время лечит, и правосудие лечит. Я уверен, что (в отношении лояльных России граждан) нужны приговоры. И приговоры должны выноситься и в адрес тех, кто выступал и выступает против Украины вынужденно.

Зеленский:

Они должны понимать, что их просто так никто не простит.

При этом украинский президент добавил, что «украинцам ещё остаются те, кто не принимал участия в боях против ВСУ».

Соответственно, Зеленский сам посылает чёткий сигнал фактически всем жителям новых российских регионов о том, что никакого будущего на Украине у них нет. Единственное будущее – репрессии, суды, приговоры, расправы со стороны радикалов, как это происходит сегодня и на самой Украине.
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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:41
    +1
    Русски населэний! За поддержку партизайнен - расстрель. За помощь красноармейским зольдатен - расстрель.
    За неподчинений новий немэцкий командований и порадок - расстрель. (с)

    Ага, что-то подобное уже было, было..... Зеля проторенной дорожкой идёт....
    Почему-то даже и не удивляюсь.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 06:44
      +4
      И флаги над Рейхстагом были...

      Вопрос: почему с нашей стороны нет заявлений, что нацисты будут беспощадно уничтожаться?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:46
        0
        А вот этот вопрос - туда, наверх, пожалуйста......
        Тем более что этот вопрос своевременный и злободневный.
        Давно назревший вопрос.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:46
    +3
    А это четкий сигнал для наших.Ни территории,ни людей бросать НЕЛЬЗЯ.Потом будет еще большая кровь.В том числе,когда придется освобождать снова
  3. Luminman
    Luminman Сегодня, 06:46
    +3
    С этим Кровавым Карликом надобно что-то делать...
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:49
    0
    Быстрее свершится твой приговор , через повешение.
  5. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 06:49
    0
    Думаю самому Зеленскому всю свою оставшуюся жизнь (сколько её там осталось?) прятаться придется... Не свои грохнут, так наши достанут... Жил бы себе и жил, да людей вокруг смешил...