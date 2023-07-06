Зеленский заявил, что в случае перехода в ходе контрнаступления под контроль ВСУ тех или иных территорий местных жителей ожидают приговоры

И время лечит, и правосудие лечит. Я уверен, что (в отношении лояльных России граждан) нужны приговоры. И приговоры должны выноситься и в адрес тех, кто выступал и выступает против Украины вынужденно.

Они должны понимать, что их просто так никто не простит.

Сайт американского канала CNN опубликовал полную версию интервью, которое было взято у главы киевского режима. Львиная доля времени этого интервью так или иначе была посвящена украинскому контрнаступлению. Напомним, что перед этим на том же американском канале был опубликован материал, где эксперты пришли к выводу о том, что украинская армия не достигает заявленных ранее результатов в ходе «контрнаступа».Одним из вопросов, который был задан Зеленскому американскими репортёрами, стал вопрос о том, как поступит украинская власть, если армия Украины возьмёт под контроль те или иные территории в ходе своего контрнаступления. Вопрос касался гражданского населения – как минимум той его части, которая однозначно лояльна Российской Федерации.Зеленский откровенно заявил, что украинская власть в таком случае применит репрессивный вариант.Глава киевского режима:Зеленский:При этом украинский президент добавил, что «украинцам ещё остаются те, кто не принимал участия в боях против ВСУ».Соответственно, Зеленский сам посылает чёткий сигнал фактически всем жителям новых российских регионов о том, что никакого будущего на Украине у них нет. Единственное будущее – репрессии, суды, приговоры, расправы со стороны радикалов, как это происходит сегодня и на самой Украине.