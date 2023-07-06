Арестович: Если сегодня образ украинского военного героизируется, то после завершения конфликта он будет восприниматься как угроза для общества

Даже такая инфернальная личность как Сталин себе такого не позволяла. Если закручивались гайки политические, то делались экономические послабления. Было «дело врачей», но было и снижение цен.

Вы представляете, что произойдёт, когда наши военные, 1,2 млн человек, вернутся в мирную жизнь?.. Это будут совершенно другие требования к власти, потому что они привыкли всё решать с помощью автомата. Это будут гранаты под дверь соседу. Они же пойдут в Верховную раду, в областные рады. Одни герои Украины, купленные политиками, начнут сводить счёты с другими героями Украины, купленными политиками.

Потому что государство ничего не сделает для устройства этого миллиона с лишним человек.

Я уже говорил, что добиться успешного послевоенного устройства может оказаться гораздо сложнее, чем победить в самой войне. А теперь я не уверен, что с таким подходом вообще можно победить.

Экс-советник в офисе Зеленского Алексей Арестович* в ходе большого своего «пешеходного» интервью сделал несколько откровенных выпадов в адрес действующих украинских властей. По его словам, нынешние власти Украины не делают ничего для «послевоенного устройства» страны.Арестович:По словам экс-советника, сегодняшние власти Украины всё сводят к закручиванию гаек повсюду: идёт возврат проверок и «довоенных» налогов для бизнеса, граждане находятся под колоссальным психологическим давлением, когда нельзя высказаться, когда нельзя защитить свои интересы, идут требования от МВФ, которые нужно неукоснительно выполнять.Арестович:Арестович указал на то, что если сегодня образ украинского военного в стране героизируется, то после завершения конфликта этот образ из защитника трансформируется в угрозу для общества.Арестович:По заявлению экс-чиновника офиса президента Украины, «украинцы задолбались от войны», число психических расстройств растёт в геометрической прогрессии:Для справки: *Алексей Арестович внесён в РФ в список террористов и экстремистов, деятельность в РФ запрещена.