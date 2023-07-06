Военное обозрение
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Арестович: Если сегодня образ украинского военного героизируется, то после завершения конфликта он будет восприниматься как угроза для общества

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Арестович: Если сегодня образ украинского военного героизируется, то после завершения конфликта он будет восприниматься как угроза для общества

Экс-советник в офисе Зеленского Алексей Арестович* в ходе большого своего «пешеходного» интервью сделал несколько откровенных выпадов в адрес действующих украинских властей. По его словам, нынешние власти Украины не делают ничего для «послевоенного устройства» страны.

Арестович:

Даже такая инфернальная личность как Сталин себе такого не позволяла. Если закручивались гайки политические, то делались экономические послабления. Было «дело врачей», но было и снижение цен.

По словам экс-советника, сегодняшние власти Украины всё сводят к закручиванию гаек повсюду: идёт возврат проверок и «довоенных» налогов для бизнеса, граждане находятся под колоссальным психологическим давлением, когда нельзя высказаться, когда нельзя защитить свои интересы, идут требования от МВФ, которые нужно неукоснительно выполнять.

Арестович:

Вы представляете, что произойдёт, когда наши военные, 1,2 млн человек, вернутся в мирную жизнь?.. Это будут совершенно другие требования к власти, потому что они привыкли всё решать с помощью автомата. Это будут гранаты под дверь соседу. Они же пойдут в Верховную раду, в областные рады. Одни герои Украины, купленные политиками, начнут сводить счёты с другими героями Украины, купленными политиками.

Арестович указал на то, что если сегодня образ украинского военного в стране героизируется, то после завершения конфликта этот образ из защитника трансформируется в угрозу для общества.

Арестович:

Потому что государство ничего не сделает для устройства этого миллиона с лишним человек.

По заявлению экс-чиновника офиса президента Украины, «украинцы задолбались от войны», число психических расстройств растёт в геометрической прогрессии:

Я уже говорил, что добиться успешного послевоенного устройства может оказаться гораздо сложнее, чем победить в самой войне. А теперь я не уверен, что с таким подходом вообще можно победить.


Для справки: *Алексей Арестович внесён в РФ в список террористов и экстремистов, деятельность в РФ запрещена.
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22 комментария
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  1. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 07:08
    +7
    1.2 миллиона военнослужащих вернётся в мирную жизнь ? Арестович слишком оптимистичен в прогнозах
    1. barclay
      barclay Сегодня, 07:21
      +5
      Ну миллион или полмиллиона с автомматами и гранатами в гражданской обстановке безопасности не принесут, это точно. Кто-то из их политиков когда-то с гордостью высказался, что махновщина у украинцев в крови. Главное, чтобы территории этим хероям осталось как можно меньше.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 07:24
      +3
      Арестович слишком оптимистичен в прогнозах

      Весь мир театр комедии и драмы,
      А Украина кукольный театр...
      Зеленский как живая там реклама,
      А нужен наркоману психиатр...
      Вместо «Мальвины» Арестович гнусный...
      Его заткнуть поможет только скотч,
      Себя Алёшка называет Люськой
      И выясняет, чья он всё же дочь...
      С бульдожьей мордой Алексей Данилов,
      Он «Дуремаром» смотрится для нас,
      Но выдаёт его свиное рыло,
      Под «Дуремаром» спрятан «Карабас»...
      Сам Коломойский это папа «Карло»,
      Он сделал ЗелиБобу из бревна –
      Мечтал с театром съездить в Монте-Карло,
      А должен жить в Днепре среди говна...
      И этот весь театр марионеток
      Хозяин крепко держит за ту нить,
      Которую Россия напоследок
      Поможет Украине разрубить!!!
      Ну, а когда чума нацизма сгинет,
      И Украина вспрянет ото сна,
      То может, наконец, она постигнет,
      В какую бездну падала страна!!!
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 07:48
        0
        Он сделал ЗелеБобу из бревна

        Поржал laughing
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:18
        +1
        Цитата: Lev_Russia
        И Украина вспрянет ото сна,
        То может, наконец, она постигнет,
        В какую бездну падала страна!!!

        Вот в это не верю, как Германия за 80 с лишним лет не отошла от нацизма, так и Украина не отомрет, и маразм только крепчает, смотря на это фото-коллаж.
        Особенно унитаз под цвет флага и трусы-флаг на грязной ж.. (попе), как же нужно ненавидеть свой флаг, натянув его на тухас.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:10
    +7
    Житие мое...Какое твое житие?Пес смердячий!(с)
  3. Eug
    Eug Сегодня, 07:14
    +6
    Так украинские банки не считают боевые действия форс-мажором и требуют неукоснительных платежей по кредитам... лично знаю 2 таких ситуации. И цену электроэнергии для населения подняли - типа потребляют все равно немного, справятся... а зар.платы в коммунальной сфере серьезно упали, по крайней мере в Харькове.
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:32
    +4
    Люся осторожно переобувается. Наладил контакты на "демократическом западе" с прицелом на послевоенную политическую карьеру? Тогда на заметку российским спецслужбам, надеюсь, там поняли, что паровозы надо давить, пока они чайники.
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:41
    +2
    Люсьен, не бзди. В прайд запишешься - сразу как родного там на Западе примут.
    А если еще и операцию по смене пола сбацаешь - то вообще.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 08:16
      0
      Так он, это...уже в рядах ЛГБТ)))

      Причем давно.
  6. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 07:43
    0
    Люся, раслабляться рано, еще на Польшу идти. Так что отставить психические заболевания.
  7. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 07:53
    +1
    власти Украины не делают ничего для «послевоенного устройства»
    Однако Люся оптимист. С другой стороны, как это власти ничего не делают для "послевоенного устройства"? Делают и ещё как. Недвижимость элитную закупают за рубежом, там где потеплее. Причём все, от депутатов, глав районных администраций, до военкомов. Что подкрепляет подозрение, что они то прекрасно понимают, чем всё закончится, вот и подготавливают запасные "аэродромы".
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:59
      +1
      Купить недвижимость за рубежом - мало. Надо умудриться самим во-время свинтить.
      Пока не взяли за мягкие места.....
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:02
    0
    Люся не так проста как может показаться на первый взгляд. Сразу не поймешь случайно у нее (как бывает у женщин) так получилось или она таким образом намекает соседям и западу - содержать и кормить вам придется бандерогеев и после окончания войны, ибо у нас мильЁн ветеранов с контузиями, психическими расстройствами, автоматами и гранатами. И в первую очередь это должно напрячь соседей - молдован, румын и поленья.
  9. monetam
    monetam Сегодня, 08:09
    -2
    такая всеядность при подборе информационного наполнения для ленты новостей приводит к тому, что сайт невольно становится орудием украинской пропаганды.
    Очень, очень часто в качестве новостей приводятся выдержки что там про что рассказал Зеленский-Буданов- Арестович. с крупными фото этих деятелей, на которых они изображены в очень симпатичном виде.
    В итоге читатель поневоле становится очень хорошо знает точку зрения этих персонажей, они становятся инфоцентрами...
    А по поводу симпатичности изображений... После начала Отечественной войны в советской прессе фотографии Гитлера, его приближенных и лидеров стран гитлеровской коалиции фактически исчезли. Советский читатель знал их только по карикатурам.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:49
      +1
      Цитата: monetam
      Такая всеядность при подборе информационного наполнения для ленты новостей приводит к тому, что сайт невольно становится орудием украинской пропаганды.

      В вашем комментарии указаны фамилии "Буданов и Арестович" без указания на то, что они
      признаны в РФ экстремистами. Также в нём содержится фамилии "Зеленский" и даже "Гитлер". Выходит, ваш комментарий, вышедший на страницах СМИ, не только нарушает требования РКН, но и вольно или невольно является орудием укропропаганды и пропаганды нацистской Германии. Не правда ли?..

      По поводу самого комментария: предлагаю воткнуть голову в песок, переселиться "в хатаскраю" и вообще не знать, о чём рассуждает и какие планы рисует враг...

      Если для вас Арестович* на фото "симпатичный", может быть, дело не в публикации........
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:10
    +2
    Это будут гранаты под дверь соседу. Они же пойдут в Верховную раду, в областные рады.

    Вот тут с Арестовичем трудно не согласится, разборки будут на бандеровский маневр - "в деревне главный я, у меня и моего сына автомат !"
  11. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 08:33
    +1
    Учитывая , что сейчас псевдогосударство Украина, обворовывает и убивает своих военнослужащих как хочет, на всех уровнях колониальной администрации, то что будет потом .....Особенно если сопоставить заработки и траты того же Зеленского. На начало СВО на его счетах 300 млн $. Буквально через несколько дней 1, 5 млрд $. Потрачено женой в Париже на покупки подарков 40 000 евро, куплена усадьба родителям в Израиле, в городе Риштон, за 8 миллионов долларов, четыре охранника за 12 000 фунтов стерлингов в месяц(это по материалам открытой западной печати, полугодовой давности) Так сказать вершина айсберга. А теперь подумать на что живут вдовы погибших в организованных Зеленским мясорубках .... и как над ними издеваются непотопляемые чиновники
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:44
    0
    А никто не задается вопросом почему он не в армии? Бывшего генпрокурора и то замели, правда уже списали по "инвалидности, но факт - типа служил, воевал. А у этого какая отсрочка? Не на госслужбе, так вольно-определяющийся балабол, который гуляет по куеву и демагогию разводит.... Не порядок.
  13. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:20
    +1
    что произойдёт, когда наши военные, 1,2 млн человек, вернутся в мирную жизнь?.. Это будут совершенно другие требования к власти


    А ведь на старте, на предвыборной компании Зеленского, Арестович озвучивал совсем другой подход.
    Идея - война должна быть, это - необходимое условие для вступления в НАТО
    НАТО - это главная задача, всё остальное не имеет никакого значения. Война - старшая масть. Вся эта экономика, весь этот треш, вся эта социалка - всё приносится в жертву войне всегда. Проиграна война - все эти вопросы останутся неактуальны в принципе
    ...
    Главной исторической задачей является вступление в НАТО, и никакие социально-экономические жертвы не являются таковыми перед лицом этой задачи

    Интервью от марта 2019 года, если что
    Кто не слушал - настоятельно рекомендую, послушайте.
    Возможно, понятнее будут истоки сегодняшней ситуации:
  14. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 09:45
    0
    Всех хероев надо утилизировать в мясных штурмах, тогда и после войны не будет проблем.
  15. Тополь
    Тополь Сегодня, 09:48
    0
    если сегодня образ украинского военного в стране героизируется, то после завершения конфликта этот образ из защитника трансформируется в угрозу для общества.

    Вот тут, мне кажется Люся прав, хотя фраза довольно обтекаемая. На тех территориях, которые войдут (и уже вошли) в состав России или будут подконтрольны России, эти вояки будут геморроем для общества в целом и для органов власти и правопорядка в частности. А на тех территориях, которые возможно останутся окраиной, власти не собираются ничего делать для этих хероев. А про территории, которые возможно оттяпают себе пшеки, румыны и венгры, я вообще молчу: там отношение к ним будет очень жесткое в случае какого-то кипиша. В общем, в любом случае и при любом раскладе, учитывая также шумерский менталитет, от них будет головняк везде. А по сему, да, это будет угроза для любого общества.