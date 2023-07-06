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Ночью поражение нанесено объектам противника во Львовской, Черкасской и Днепропетровской областях

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Ночью поражение нанесено объектам противника во Львовской, Черкасской и Днепропетровской областях

В ночное время вновь гремели взрывы в различных подконтрольных киевскому режиму регионах, включая территории западной Украины. При этом воздушная тревога объявлялась по всей украинской территории после известий о взлёте российских стратегических и дальних бомбардировщиков.


Мощные взрывы прогремели на объектах во Львове и Львовской области. В результате удара крылатыми ракетами «Калибр» поражение нанесено объекту критической инфраструктуры, как заявили в львовской мэрии. Там же утверждают, что поражено «общежитие одного из вузов», «скромно» умалчивая о том, что общежитие киевский режим в последнее время фактически использует как казарму для размещения военнослужащих и иностранных инструкторов и наёмников.

Стало известно о частичном отключении связи и электричества во Львовской области.

Проходила информация о том, что в результате одного из попаданий могло быть повреждено здание регионального управления СБУ во Львове, однако пока эта информация не подтверждается. Напомним, что ранее информацию об ударе по зданию СБУ в Сумах подтвердил Зеленский, заявив, что прилёт произошёл по «причине нехватки у Украины качественных комплексов ПВО».

Известно, что в ночь на 6 июля ракеты поразили объекты, используемые силовыми структурами киевского режима в Черкасской области.

Серия взрывов прогремела в Днепропетровской области. Поражены в том числе объекты размещения личного состава ВСУ, а также объекты с размещением военной техники и топлива украинской армии.
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12 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 07:34
    +15
    Вы кричали – «Слава Украине!!!»,
    Убивая медленно Донбасс…
    Так чего ж визжите, словно свиньи,
    Когда так же убивают вас?
    Бумеранг войны всегда вернется,
    Ну, а ЗЛО вернется к вам вдвойне…
    Нынче рад лишь тот, кто наживется
    На братоубийственной войне…
  2. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 07:34
    +3
    Недопоставка западом подгузников - основная причина провала контрнаступления. Зеленский (не заявил, но подумал).
  3. HAM
    HAM Сегодня, 07:47
    +9
    Несколько не в тему:
    Почему то все "эксперты" не обратили внимание на один "маленький" нюанс- после заявления Зеленского,что Россия готовится взорвать ЗАЭС,по идее все Макроны и прочая шушера должна была бы звонить Путину,и просить его не делать этого,а звонили почему то Зеленскому....
    Выходит все они прекрасно знают кто именно собирается взорвать ЗАЭС....лицемеры...как то и Маша Захарова упустила этот момент,да и МИД в целом....
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:48
    +3
    Было-бы неплохо разбомбить всю ТВ сеть и вышки, может без зомбиящика у хахла мозги включатся.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:25
      +1
      Цитата: Ирек
      Было-бы неплохо разбомбить всю ТВ сеть и вышки, может без зомбиящика у хахла мозги включатся.

      По всем правилам, это должны были сделать ещё в самом начале. Единственным аргументом почему это нельзя сделать, это отсутствие вооружений способных это сделать, но у нас умудряются плевать на любые правила эффективного ведения б/д. В итоге, теперь придётся геноцидить большую часть населения, так как у них созданы все условия для высокой мотивации сопротивления.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 08:47
        0
        Опередили...
        ..................................
  5. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:02
    -3
    Так так
    ''Ночью нанесено поражение объектам противника во Львовской, Черкасской и Днепропетровской областях''
    И что именно попало, очень очень точно!? палатка, машина, собака и осел. Почему у украинских нацистов до сих пор есть боевые успехи

    Считается подтвержденным, что куницы притаились в кооперации с Челленджером и Страйкером в Херсоне...
    Отвечать
    сэр генерал.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:36
      +1
      Иди спать, твоя смена уже закончилась в 08-00, две минуты переробил......
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 09:08
        +1
        Смотри ка, походу, на сверхурочную остался..............
  6. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 08:08
    +1
    Раз полностью запрещена съёмка объектов куда наши "не попали" и где "всё сбито" - значит попали куда хотели. Ну и славненько.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:08
    +1
    За удары по Львову отдельное спасибо!
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:08
    +3
    Судя по разгоняемой информации из Львива,ПВО работало как обычно по наземным целям- ну не можем мы разнести " пятьдесят" домов в дребедень и сразу.