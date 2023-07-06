Ночью поражение нанесено объектам противника во Львовской, Черкасской и Днепропетровской областях

В ночное время вновь гремели взрывы в различных подконтрольных киевскому режиму регионах, включая территории западной Украины. При этом воздушная тревога объявлялась по всей украинской территории после известий о взлёте российских стратегических и дальних бомбардировщиков.Мощные взрывы прогремели на объектах во Львове и Львовской области. В результате удара крылатыми ракетами «Калибр» поражение нанесено объекту критической инфраструктуры, как заявили в львовской мэрии. Там же утверждают, что поражено «общежитие одного из вузов», «скромно» умалчивая о том, что общежитие киевский режим в последнее время фактически использует как казарму для размещения военнослужащих и иностранных инструкторов и наёмников.Стало известно о частичном отключении связи и электричества во Львовской области.Проходила информация о том, что в результате одного из попаданий могло быть повреждено здание регионального управления СБУ во Львове, однако пока эта информация не подтверждается. Напомним, что ранее информацию об ударе по зданию СБУ в Сумах подтвердил Зеленский, заявив, что прилёт произошёл по «причине нехватки у Украины качественных комплексов ПВО».Известно, что в ночь на 6 июля ракеты поразили объекты, используемые силовыми структурами киевского режима в Черкасской области.Серия взрывов прогремела в Днепропетровской области. Поражены в том числе объекты размещения личного состава ВСУ, а также объекты с размещением военной техники и топлива украинской армии.