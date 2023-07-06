Российская авиация нанесла серию ударов по пытающемуся продвинуться к Клещеевке противнику

Российская боевая авиация нанесла серию ударов по противнику в районе населённого пункта Клещеевка, что южнее Артёмовска.
Накануне в сети появлялась противоречивая информация о том, кто контролирует Клещеевку. Сначала военкор Александр Сладков со ссылкой на собственный источник заявил, что Клещеевка взята противником, потом это заявление опровергли российские военнослужащие, записав репортаж из села. Позднее и сам военкор признал, что полученная им информация действительности не соответствует.
Тем не менее, факт остаётся фактом – украинские войска существенно нарастили активность в направлении Клещеевки и Курдюмовки, пытаясь взять под свой контроль не только дороги, ведущие в Артёмовск с юга, но и ключевые высоты, с которых можно было бы вести обстрел города.
Однако «лёгкой прогулки» у ВСУ не получается и на этом направлении, где у ВС РФ столь мощных линий обороны, как, например, на Запорожском направлении, пока не выстроено.
Российские самолёты, вертолёты и беспилотники в течение нескольких часов наносили ракетно-бомбовые удары по украинским подразделениям, которые пытались перейти к штурму Клещеевки. Штурмовая и бомбардировочная авиация уничтожила не менее 11 единиц бронетехники примерно за час боя. Кроме того, ударами с воздуха были «перемолоты» средства украинской артиллерии, которая использовалась для поддержки наступательных действий пехоты ВСУ.
В ночное время суток активно отрабатывали по противнику российские ударные вертолёты, поразив как минимум 6 средств легкобронированной техники противника вместе с личным составом.
Потери вынудили противника несколько снизить активность. Сейчас он пытается провести перегруппировку и бросить в бой новые силы из состава резервных подразделений со стороны Константиновки. Российская авиация с раннего утра препятствует таким действиям противника.