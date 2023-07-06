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Российская авиация нанесла серию ударов по пытающемуся продвинуться к Клещеевке противнику

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Российская авиация нанесла серию ударов по пытающемуся продвинуться к Клещеевке противнику

Российская боевая авиация нанесла серию ударов по противнику в районе населённого пункта Клещеевка, что южнее Артёмовска.


Накануне в сети появлялась противоречивая информация о том, кто контролирует Клещеевку. Сначала военкор Александр Сладков со ссылкой на собственный источник заявил, что Клещеевка взята противником, потом это заявление опровергли российские военнослужащие, записав репортаж из села. Позднее и сам военкор признал, что полученная им информация действительности не соответствует.



Тем не менее, факт остаётся фактом – украинские войска существенно нарастили активность в направлении Клещеевки и Курдюмовки, пытаясь взять под свой контроль не только дороги, ведущие в Артёмовск с юга, но и ключевые высоты, с которых можно было бы вести обстрел города.

Однако «лёгкой прогулки» у ВСУ не получается и на этом направлении, где у ВС РФ столь мощных линий обороны, как, например, на Запорожском направлении, пока не выстроено.

Российские самолёты, вертолёты и беспилотники в течение нескольких часов наносили ракетно-бомбовые удары по украинским подразделениям, которые пытались перейти к штурму Клещеевки. Штурмовая и бомбардировочная авиация уничтожила не менее 11 единиц бронетехники примерно за час боя. Кроме того, ударами с воздуха были «перемолоты» средства украинской артиллерии, которая использовалась для поддержки наступательных действий пехоты ВСУ.

В ночное время суток активно отрабатывали по противнику российские ударные вертолёты, поразив как минимум 6 средств легкобронированной техники противника вместе с личным составом.

Потери вынудили противника несколько снизить активность. Сейчас он пытается провести перегруппировку и бросить в бой новые силы из состава резервных подразделений со стороны Константиновки. Российская авиация с раннего утра препятствует таким действиям противника.
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13 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 08:04
    +8
    Ну и отлично, бейте нациков, парни!!! Гордимся Вами
  2. Orso
    Orso Сегодня, 08:04
    +4
    И это не может не радовать! Отсутствие войсковой ПВО противника, которую методично несколько месяцев выбивали, принесло свои плоды. Необходимо теперь кратно увеличить интенсивность работы ВКС на переднем крае. Летуны-на вас надежда!
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 08:09
      +3
      Она не отсутствует. И именно поэтому мы регулярно наблюдаем попадание ланцетов по установкам C300
      1. Orso
        Orso Сегодня, 08:21
        +3
        C-300 на передке - это уже жест отчаяния, это никак не войсковое ПВО.
        1. Комментарий был удален.
        2. Светлан
          Светлан Сегодня, 09:11
          0
          По Букам и Оса'м мы видим попадания тоже. Главное в моем ответе не название, а то что ПВО не уничтожено.

          И оно постоянно пополняется из за бугра. Из той же Словакии к примеру. Та, что на днях взвыла, что мол сама без ПВО осталась.
      2. parabyd
        parabyd Сегодня, 08:31
        0
        Регулярно мы их видели вначале. А последнее время из дуэли ланцетов и ПВО попадалось только Оса, Бук и что-то западное. С-300, вроде, давненько не было уже
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:14
        0
        На переднем крае практически не осталось С300.ПВО там есть-Кротали,Гепарды,Стрелы итд.Оставшиеся С300 используют как обьектовое ПВО.Про попадание ланцетов?Свежих видео не видел,старые зимние,весенние есть
  3. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 08:11
    +6
    Понервничали вчера из-за Клещевки, но наши ребятки удержали высоты. Молодцы. Сил нашим парням.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 08:19
    +4
    ВВС- респект. В их силах до минимум сократить количество бронированной техники, и просто транспортных средств, которые подвозят БК и живую ( пока ещё) силу.
    Но тут надо и нашим тыловикам и
    и саперам потрудиться, и командованию подумать, что бы вовремя дать нашим героям подкрепления, подвести достаточно БК, и заминировать ожидаемые участки атак.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:29
    +2
    А Сладкову большой минус за "нервы" народа........................
    1. Александр Райков
      Александр Райков Сегодня, 09:13
      -1
      Большой минус не Сладкову, Дай ему здоровья, большой минус тем, кто планирует, руководит, обеспечивает СВО! Русская армия кроме стоят под Донецка и защищаться - может вести масштабные наступательные операции и иметь волю быстро разгромить противника и заставить его капитулировать???Речь идет о якобы второй по силе и боеспособности армии мира, или мы так уже не думаем. Мы уже привыкаем отстаивать позиции и ждем момента, чтобы договориться и тихонько под ковром пролезть и закончить СВО с терпимыми репутационными потерями???
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:38
    0
    У троих военблохеров , четыре мнения, только смуту вносят.
  7. esl462
    esl462 Сегодня, 09:13
    0
    Сама Клещеевка-дело второстепенное. Важна высота на западе от неё с укрепрайоном. Её, судя по всему украинцы взяли(Вагнер её брал почти месяц). Вот эту высоту вкс теперь утюжат, только толку...