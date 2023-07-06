Немецкая пресса: Правительство Шольца вместо того, чтобы подарить истребители Киеву, пытается продать их Саудовской Аравии

Западные страны продолжают отправлять Киеву вооружения, включая танки и уже обещали ему боевые самолёты. Однако Запад пока не спешит их поставлять.
Как пишет немецкое издание Bild, в Германии разгорается скандал из-за истребителей Eurofighter, которые сначала, вроде как, хотели передать Украине, а теперь выясняется, что правительство Шольца пытается продать их Саудовской Аравии.
Издание отмечает, что отношения между Украиной и ее западными партнерами накаляются из-за того, что «ни одна западная страна не хочет поставлять военные самолеты».
В отличие от некоторых европейских стран Германия ни то чтобы поставлять самолёты Украине, даже обучать украинских пилотов пока не собирается, пишет Bild. И этом при том, что ФРГ располагает около 140 истребителями типа Eurofighter.
Но зато федеральное правительство без особого шума готовится экспортировать почти 50 истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию, которая в отличие от бедной Украины хорошо заплатит немцам.
Мы не можем отказывать Украине в вооружении и в то же время поставлять самое современное оружие диктатурам и автократиям
- заявил лидер партии «Зеленых» Антон Хофрайтер, критикуя подобное решение правительства Шольца.
Bild отмечает, что большинство стран НАТО, как и Германия, отказывают Киеву в истребителях.
Возможно, Запад вообще не хочет, чтобы Украина выиграла эту войну?
- задаются вопросом авторы немецкого издания.
Вопросом о том, что экономика Германии может не пережить постоянных подарков Украине, авторы почему-то не задаются.