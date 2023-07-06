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Немецкая пресса: Правительство Шольца вместо того, чтобы подарить истребители Киеву, пытается продать их Саудовской Аравии

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Немецкая пресса: Правительство Шольца вместо того, чтобы подарить истребители Киеву, пытается продать их Саудовской Аравии

Западные страны продолжают отправлять Киеву вооружения, включая танки и уже обещали ему боевые самолёты. Однако Запад пока не спешит их поставлять.


Как пишет немецкое издание Bild, в Германии разгорается скандал из-за истребителей Eurofighter, которые сначала, вроде как, хотели передать Украине, а теперь выясняется, что правительство Шольца пытается продать их Саудовской Аравии.

Издание отмечает, что отношения между Украиной и ее западными партнерами накаляются из-за того, что «ни одна западная страна не хочет поставлять военные самолеты».

В отличие от некоторых европейских стран Германия ни то чтобы поставлять самолёты Украине, даже обучать украинских пилотов пока не собирается, пишет Bild. И этом при том, что ФРГ располагает около 140 истребителями типа Eurofighter.

Но зато федеральное правительство без особого шума готовится экспортировать почти 50 истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию, которая в отличие от бедной Украины хорошо заплатит немцам.

Мы не можем отказывать Украине в вооружении и в то же время поставлять самое современное оружие диктатурам и автократиям

- заявил лидер партии «Зеленых» Антон Хофрайтер, критикуя подобное решение правительства Шольца.

Bild отмечает, что большинство стран НАТО, как и Германия, отказывают Киеву в истребителях.

Возможно, Запад вообще не хочет, чтобы Украина выиграла эту войну?

- задаются вопросом авторы немецкого издания.

Вопросом о том, что экономика Германии может не пережить постоянных подарков Украине, авторы почему-то не задаются.
Использованы фотографии:
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19 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:26
    +6
    Как в хорошем хозяйстве, один сосед хочет купить по сходной цене корову, а другой говорит - дай. Ваши предпочтения?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:30
      +5
      А если не дашь, просящий пожалуется смотрящему и отберёт. Да ещё и с побоями. Лучше дать. Целее будешь.
      Впрочем, в цивилизованном мире нашли бы более благозвучные формулировки при том же смысле.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:27
    +2
    Да уж..А как "Bild"распереживался.А это всего навсего-бизнес
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:31
      +3
      Сегодня танки, завтра самолёты. А потом что? Ветряки выкорчёвывать?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:36
        0
        Ну еще есть у немчуры несколько подводных лодок..Может их в степь потащат belay
        1. Aken
          Aken Сегодня, 09:37
          0
          Белорусское море будут патрулировать.
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 08:30
    +5
    Не ну в этом свете. Шольц не ливерная колбаска, а самая настоящая "Деловая колбаса". Сам не понимаю, нафига дарить, когда можно продать?
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:36
    +3
    Для немецкой прессы, они "люди" одного порядка...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:37
      0
      Для немецкой прессы,это люди не ОДНОГО порядка..Один-борется за дерьмократию(значит-свой)другой боролся против дерьмократии и большевизма(ну,жалко им,что не получилось.И история забыта).
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:06
        0
        Добавлю.Это для НАШЕЙ прессы-эти персонажи одного порядка
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:37
    +1
    Немецкая пресса: Правительство Шольца вместо того, чтобы подарить истребители Киеву, пытается продать их Саудовской Аравии
    . Про "немецкую прессу", что можно сказать... она давно уже не Немецкая!
    Впрочем, так же можно сказать про большую часть "большой прессы" вообще!!! Это тот актив, на который не пожалели потратить деньги серьёзные, богатые ребята, желающие управлять все и вся!
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:38
    0
    Надо им туда подсказать, чтобы не плодить такие новости дальше, сразу обсуждать передачу Украине не только самолётов, но и кораблей и подводных лодок. Останется только ядерное оружие, но тут уже никак. Просто надоело уже видеть подобное постепенно. Скопом надо, сразу! Наши могли бы троллить, обсуждать отказ в передаче кораблей и подлодок, типа новости из будущего.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:50
    0
    "Желтая" газета Бильд цитирует "зеленого" функционера. И те и те "на содержании" у США. Чего от них еще можно ждать?
  8. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 09:02
    0
    Шольцу денежки нужны, сейчас и здесь ....
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:57
      0
      Цитата: Infantrefir
      Шольцу денежки нужны, сейчас и здесь ....

      Ежели денежки нужны, - искал бы страну-подрывателя СП и сдирал с неё компенсацию!
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:10
    0
    Здесь нет ничего личного: только бизнес.
  10. Влад Сваргин
    Влад Сваргин Сегодня, 09:13
    0
    Возможно, Запад вообще не хочет, чтобы Украина выиграла эту войну?

    Правильной дорогой идете "камрады" так и дальше поступайте, может хоть частично оправдаетесь перед народом Украины за свои поступки, а не перед нацистким режимом!
  11. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:57
    0
    Возможно, Запад вообще не хочет, чтобы Украина выиграла эту войну?
    - задаются вопросом авторы немецкого издания.
    - задаются вопросом авторы немецкого издания.
    Похоже, "Бильд" больше Украины хочет, чтобы Украина в этой войне победила. Цыкуют тевтоны, что мы на польско-украинской границе не остановимся? Неужто в библиотеке учебник истории взяли и про 1945-й год почитали?

    И ещё.
    федеральное правительство без особого шума готовится экспортировать почти 50 истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию, которая в отличие от бедной Украины хорошо заплатит немцам
    Желание заработать для страны денег и нежелание отдавать что-то в жадную и бездонную прорву - это теперь в Германии преступление?
    Поздравляю, тевтоны! Докатились колбаской по Малой Спасской своей Липовой улице...
  12. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:15
    0
    Мы не можем отказывать Украине в вооружении и в то же время поставлять самое современное оружие диктатурам и автократиям

    Вроде бы они капиталисты, а не коммунисты