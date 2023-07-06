Военное обозрение
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ВС США провели испытания модели искусственного интеллекта с «секретными данными»

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ВС США провели испытания модели искусственного интеллекта с «секретными данными»

В США военное ведомство провело «успешные» испытания модели искусственного интеллекта с некими «секретными данными». Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на американских военных.


Как утверждается в сообщении агентства, модель искусственного интеллекта снабдили некими «секретными данными», чтобы она могла выполнить поставленную задачу военного назначения. В результате итог испытаний удовлетворил представителей Пентагона.

В процессе выполнения поставленной военной задачи была применена некая «большая языковая модель». Об этом рассказал в беседе с информационным агентством полковник военно-воздушных сил США Мэттью Стромайер. По его словам, искусственный интеллект выполнил задачу по запросу информации за 10 минут, тогда как у сотрудников решение данного вопроса занимает обычно несколько часов.

В то же время офицер подчеркнул, что технология все же нуждается в дополнительной доработке. Применение ИИ в военных целях является одной из главных декларируемых Пентагоном задач в плане развития американских вооруженных сил.

В администрации США неоднократно заявляли о том, что Вашингтон рассматривает возможность применения искусственного интеллекта в военных целях. В то же время, заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс утверждает, что в идеале следует разработать некие нормы применения искусственного интеллекта в сфере вооруженных сил, причем сделать это вместе с представителями России и Китая.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Touch Of Light
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14 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 08:29
    +2
    Провели испытания чего-то, но чего рассказать не можем - это секретная информация. Был задействован искусственный интеллект и он справился с задачей. Но с какой - это секретная информация.
    Я могу такие урабельные новости каждый день выдавать.
    Кстати, я сегодня совершил грандиозное открытие! Холодильника!!! А вот что было в нём? - это секретная информация. lol
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:41
      +2
      Какая же секретная? Ход испытания искусственного интеллекта мы можем лицезреть каждый день.
      Кстати, судя по раду оговорок, в настройке искина участвовал чистокровный бритиш.
      Скоро будет второй этап. К искуственному интеллекту добавят искусственный вестибулярный аппарат.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:55
      0
      Это конечно весело - но есть глобальная проблема ответственности исполнителя.
      Человек наказуем за неправильные действия - в отличии от ИИ.
      "По его словам, искусственный интеллект выполнил задачу по запросу информации за 10 минут, тогда как у сотрудников решение данного вопроса занимает обычно несколько часов." - сотрудники заведомо знают что в случае неправильного решения на основе их информации они несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.
      Их в крайнем случае расстрелять можно.
      А с ИИ этот фокус не пройдет- хотя 100% гарантий правильности решения он не дает.
      ИИ не расстреляешь....
      1. _Батя_
        _Батя_ Сегодня, 09:31
        0
        Полностью поддерживаю. Внедрение ИИ по данной части, очень опасно для всей планеты....
        1. Kotofeich
          Kotofeich Сегодня, 10:12
          0
          Цитата: _Батя_
          очень опасно для всей планеты.

          Куда катится мир...
      2. Aken
        Aken Сегодня, 09:38
        0
        ИИ не расстреляешь....

        Зато ему можно сменить пол.
    3. Tusv
      Tusv Сегодня, 09:41
      0
      Цитата: Anarchist
      Провели испытания чего-то, но чего рассказать не можем - это секретная информация.
      Надеюсь, "секретная инфа" Это было, как победить Россию, а ИИ ответил: "Не влезай. Убьет"
  2. Alexander
    Alexander Сегодня, 08:41
    0
    Ничего не понятно, но очень интересно :)
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:45
    +1
    Неужели ИИ смог оформить доставку колумбийского кокаина в Белый дом инкогнито и при этом не заплатив? lol
    1. Комментарий был удален.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:46
    0
    Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред
    Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону
    Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам
    (А.Азимов)

    А американские вояки хотят использовать ИИ (он же Искин, он же робот) в военных целях. Что бы превратить Землю в планету Шелесяка.
    https://youtu.be/g4gTRz-4FHw
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 09:32
      0
      Бред полный эти законы Азимова. Это гражданские правила для роботов типа грузчика или кассира.
      Планета Шелесяка тоже бред пропагандистский: после обеспечения стабильного существования, дальнейшие разработки ресурсов роботами были бы прекращены ибо инструкций нет дальнейших - просто существование в режиме ожидание. Либо уничтожение планеты и было изначальным смыслом и никакого крушения не было. был бы Азимов хоть немного знаком с программированием, такой ерунды бы не писал.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 09:42
        0
        История планеты Шелезяка просто не озвучена до конца.
        1. Роботы начали делать себе детей. Про это написано.
        2. За кадром осталось то, элементы конструкций для детей родители брали у старых роботов, устраивая на них облавы.
        3. В силу чего новые роботы - дети - выглядели древнее, нежели их родители.
        Алиса просто слишком быстро оттуда улетела.
        1. nobody75
          nobody75 Сегодня, 09:55
          0
          Вы понимаете, что позиция наших "военных ученых" по вопросу ИИ может нам поражением в текущей войне обернутся?
          Смейтесь дальше ... Хорошо смеется тот, кто смеется последним...
          С Уважением
  5. nobody75
    nobody75 Сегодня, 09:26
    0
    Пытаются адаптировать свою модель к операциям ПМВ.
    Как думаете, получится?
    С Уважением