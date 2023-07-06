Военкоры: ВС РФ отразили попытки ВСУ прорваться со стороны населенного пункта Левадное в сторону села Приютное на Угледарском направлении

По состоянию на утро 6 июля в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ продолжаются активные боевые действия. Российские войска отражают попытки атак украинских формирований на различных направлениях. Это следует из анализа сообщений российских военных корреспондентов.На Запорожском направлении ВСУ пытались штурмовать российские позиции в районе Жеребянок и Работино, практически без результатов. В ответ российская артиллерия обстреливала позиции ВСУ в Гуляйполе, Белогорье и ряде других населенных пунктов. Противник продолжает перебрасывать технику и подкрепления на Ореховском участке фронта.ВС РФ отразили попытки ВСУ прорваться со стороны населенного пункта Левадное в сторону села Приютное на Угледарском направлении. Здесь украинские формирования также пытались прорваться к Старомайорскому, но успеха не добились. В ответ российские артиллерийские подразделения обстреливали позиции ВСУ в Левадном, Макаровке, Пречистовке и ряде других пунктов.На Авдеевском направлении российские войска пытаются наступать на позиции ВСУ на юго-западных подступах к населенному пункту. Продолжаются бои в городской черте Марьинки, где все еще обороняются украинские формирования.На Артемовском направлении ВС РФ обороняют Клещеевку, а также контратакуют в сторону Богдановки и в районе Орехово-Васильевки. Кроме того, артиллерия ВС РФ наносила удары по местам скопления личного состава и военной техники украинских формирований в Часовом Яре, Ивановском (Красном), Хромово (Артемовском) и ряде других населенных пунктов.Наконец, на Луганском направлении российские подразделения продолжают штурмовать украинские позиции в Серебрянском лесном массиве, в районе Новоселовского, но особых успехов пока, к сожалению, военкорами не фиксируется.