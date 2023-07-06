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Военкоры: ВС РФ отразили попытки ВСУ прорваться со стороны населенного пункта Левадное в сторону села Приютное на Угледарском направлении

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Военкоры: ВС РФ отразили попытки ВСУ прорваться со стороны населенного пункта Левадное в сторону села Приютное на Угледарском направлении

По состоянию на утро 6 июля в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ продолжаются активные боевые действия. Российские войска отражают попытки атак украинских формирований на различных направлениях. Это следует из анализа сообщений российских военных корреспондентов.


На Запорожском направлении ВСУ пытались штурмовать российские позиции в районе Жеребянок и Работино, практически без результатов. В ответ российская артиллерия обстреливала позиции ВСУ в Гуляйполе, Белогорье и ряде других населенных пунктов. Противник продолжает перебрасывать технику и подкрепления на Ореховском участке фронта.

ВС РФ отразили попытки ВСУ прорваться со стороны населенного пункта Левадное в сторону села Приютное на Угледарском направлении. Здесь украинские формирования также пытались прорваться к Старомайорскому, но успеха не добились. В ответ российские артиллерийские подразделения обстреливали позиции ВСУ в Левадном, Макаровке, Пречистовке и ряде других пунктов.


На Авдеевском направлении российские войска пытаются наступать на позиции ВСУ на юго-западных подступах к населенному пункту. Продолжаются бои в городской черте Марьинки, где все еще обороняются украинские формирования.

На Артемовском направлении ВС РФ обороняют Клещеевку, а также контратакуют в сторону Богдановки и в районе Орехово-Васильевки. Кроме того, артиллерия ВС РФ наносила удары по местам скопления личного состава и военной техники украинских формирований в Часовом Яре, Ивановском (Красном), Хромово (Артемовском) и ряде других населенных пунктов.

Наконец, на Луганском направлении российские подразделения продолжают штурмовать украинские позиции в Серебрянском лесном массиве, в районе Новоселовского, но особых успехов пока, к сожалению, военкорами не фиксируется.
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6 комментариев
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  1. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 08:56
    +1
    Похоже что всё это ещё на долго и в этом году ничего конкретного не произойдёт. Хохлофашисты будут пытаться наступать мы будем держать оборону. А в вечной обороне войны не выиграть. Что то наши генералы мышей совсем не ловят..
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:18
      0
      . А в вечной обороне войны не выиграть

      Войну не выиграть. А выиграть битву можно.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:25
        0
        В истории полно примеров когда выигранные битвы не вели в итоге к выигранной войне.Тут все зависит от политики.А она-девка грязная
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:21
      0
      Они"не "не ловят".А выполняют приказ сверху.Над ними есть политичекое и военное руководство,да и обьективная ситуация вынуждает так как есть.Это все отголоски политических и военных ошибок с 2014 по прошлый год
    3. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 09:28
      0
      Цитата: леонидыч
      Похоже что всё это ещё на долго и в этом году ничего конкретного не произойдёт.

      а что вы хотите конкретного? Если быстро закончить эту войну через некоторое время будет организована новая. Как после Финской. Полагаю что пока все идет нормально. Они вынуждены наступать мы оборонятся. Это гарантирует меньшие потери. Главное это Одесса, чтобы без крови.
    4. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 09:30
      0
      Даже самый талантливый генерал без солдат ничего сделать не сможет. А численное превосходство пока за ВСУ. Да и за тыловое обеспечение беспокоится не нужно. Западные партнёры все подкинут.