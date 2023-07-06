В Киеве чиновники Минкультуры при поддержке полицейских захватывают корпуса Киево-Печерской лавры

Представители украинского министерства культуры и сотрудники национальной полиции приступили к захвату корпусов Киево-Печерской лавры в столице Украины Киеве. Об этом сообщает украинская пресса.Как известно, ранее украинский режим принял решение выселить православных монахов из лавры. Сами помещения лавры у Украинской православной церкви (УПЦ) забрали. Адвокат УПЦ Никита Чекман сообщил журналистам, что полицейские заняли 70-й корпус монастыря.Ранее представители властей уже пытались пройти в монастырь и выселить оттуда монахов, но собравшиеся вокруг Киево-Печерской лавры верующие не позволили это сделать. Теперь чиновники решили заручиться поддержкой полиции, опираясь на силовой ресурс властей.Напомним, что весной 2023 года украинские власти расторгли договор с Украинской православной церковью на аренду Киево-Печерской лавры. Сейчас церковь пытается оспорить данное решение в суде, но вероятность успеха УПЦ практически нулевая. Ведь решение властей носит сугубо политический характер, да и осуществляется, вероятно, по прямому указанию Запада, который столетиями стремился полностью вырвать территории Украины из-под влияния Русской православной церкви. Поэтому вопрос с монахами, вероятно, давно решен и из Киево-Печерской лавры их все равно выселят, несмотря на протесты общественности.Как мы видим, даже лояльная по отношению к украинским властям позиция с 2014 года не помогла УПЦ сохранить храмы, монастыри, спасти своих священнослужителей от репрессий украинских спецслужб (в отношении некоторых иерархов церкви возбуждены уголовные дела).