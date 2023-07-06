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В Киеве чиновники Минкультуры при поддержке полицейских захватывают корпуса Киево-Печерской лавры

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В Киеве чиновники Минкультуры при поддержке полицейских захватывают корпуса Киево-Печерской лавры

Представители украинского министерства культуры и сотрудники национальной полиции приступили к захвату корпусов Киево-Печерской лавры в столице Украины Киеве. Об этом сообщает украинская пресса.


Как известно, ранее украинский режим принял решение выселить православных монахов из лавры. Сами помещения лавры у Украинской православной церкви (УПЦ) забрали. Адвокат УПЦ Никита Чекман сообщил журналистам, что полицейские заняли 70-й корпус монастыря.

Ранее представители властей уже пытались пройти в монастырь и выселить оттуда монахов, но собравшиеся вокруг Киево-Печерской лавры верующие не позволили это сделать. Теперь чиновники решили заручиться поддержкой полиции, опираясь на силовой ресурс властей.


Напомним, что весной 2023 года украинские власти расторгли договор с Украинской православной церковью на аренду Киево-Печерской лавры. Сейчас церковь пытается оспорить данное решение в суде, но вероятность успеха УПЦ практически нулевая. Ведь решение властей носит сугубо политический характер, да и осуществляется, вероятно, по прямому указанию Запада, который столетиями стремился полностью вырвать территории Украины из-под влияния Русской православной церкви. Поэтому вопрос с монахами, вероятно, давно решен и из Киево-Печерской лавры их все равно выселят, несмотря на протесты общественности.


Как мы видим, даже лояльная по отношению к украинским властям позиция с 2014 года не помогла УПЦ сохранить храмы, монастыри, спасти своих священнослужителей от репрессий украинских спецслужб (в отношении некоторых иерархов церкви возбуждены уголовные дела).
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27 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 08:58
    +5
    Фашисты они и есть фашисты, ничего святого. Шайтаны как говорит Кадыров.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:01
      +1
      Нормальная практика в истории, когда власть меняет служителей культа под себя и свои интересы. Не они первые. Почитайте как у нас прогибали под себя православие от Бориса Годунова до Петра Великого.
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 09:08
        +11
        Петр | не прогибал, а отстранил церковь от государственных дел. Слишком уж заигрались попы в руководителей.
        Цезарю цезарево, а Богу богово.
        А тут просто монашество выгоняют из-за того, что они верны своим канонам.
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 09:10
          -2
          Ну нифига себе не прогнул, сделал служителей культа чиновниками как все.
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 09:36
            +1
            Цитата: Копчёный
            Ну нифига себе не прогнул, сделал служителей культа чиновниками как все.

            Он сделал православную церковь государственной религией, все закономерно.
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 09:23
          +2
          Цитата: Anarchist
          А тут просто монашество выгоняют из-за того, что они верны своим канонам.

          Странно, что украинские полиционеры без щитов, без автоматов... Монахи - они ведь такие... Вдруг сопротивляться начнут - а тут раз! - и как раз "херои" на посту. С монахами-то "херойствовать" да призывников "под метлу" собирать - это не на фронте "контрнаступать".
          1. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 09:55
            +1
            Украинские монахи не ездят на стажировку в Шаолинь...
    2. grem
      grem Сегодня, 09:20
      +3
      Цитата: Лешак
      Фашисты они и есть фашисты, ничего святого. Шайтаны как говорит Кадыров.

      Контрнаступ провалился с огромными потерями...Теперь от злобы и ненависти ,будут бить по САМОМУ БОЛЬНОМУ МЕСТУ ,это ВЕРУ Православную ,знают падлы наши больные места ..
      Читал давно еще лет 9 назад ,старец один предсказывал ,что конец украины настанет ,когда они осквернят Киево-Печорскую лавру ..Вроде все сбывается .
      Эти бесы плохо кончат и этого им непростим никогда !
      И пусть потом не вопят ,а нас за шо ВОТ ЗА ТО САМОЕ !
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:23
      +1
      Цитата: Лешак
      Фашисты они и есть фашисты, ничего святого. Шайтаны как говорит Кадыров.

      Шайтаны и дети Сатаны, предали православие, веру и историю, они лишились будущего.
  2. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 09:03
    -3
    А что не так? Галичане -- греко-католики. И скоро они обратят в свою веру всех остальных. И это будет справедливо. Не надо было их присоединять к СССР. Это была глупость бывшего семинариста. А еще совсем недавно нам, православным русским, внушали, что греко-католики нам братья. Во как.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 09:10
      +6
      Скорее уж, не надо было амнистировать бандеровцев, разрешать возвращаться высланным и занимать руководящие должности. Только Сталин к этому не имеет отношение. А вообще "национальная политика" государства хромала всю историю, слишком много свобод давалось "окраинам" государства по сравнению с центральными областями.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 09:16
        +2
        Ну да всем вам прошлые виноваты, а сегодняшние хоть что-нибудь путного сделали???
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:25
        +1
        Цитата: Владимир М
        Только Сталин к этому не имеет отношение.

        Это Никита Сергеевич постарался, а теперь аукнулось.
      3. grem
        grem Сегодня, 09:35
        +2
        Цитата: Владимир М
        Скорее уж, не надо было амнистировать бандеровцев, разрешать возвращаться высланным и занимать руководящие должности. Только Сталин к этому не имеет отношение. А вообще "национальная политика" государства хромала, слишком много свобод давалось "окраинам" государства по сравнению с центральными областями.

        Хрущ падла ЗАЛОЖИЛ БОМБУ ПОД СССР ..Амнистировал полицаев (высший уровент приспособленцев,они и на зонах жили хорошо и те же функции исполняли ) Вернулись здоровые откормленные ,да еще и при деньгах и начали занимать должности руководящие злобно улыбаясь .Солдаты партизаны были изранены и быстро умирали ..Мужиков не хватало ..И заметьте было во власти СССР очень много выходцев из УССР .Этакий трамплин, украинская мафия И вкладывали в Украину огромные средства ,как и в Прибалтику ,Грузию..А провинция только на грязных производствах работала и поставки им шли всего по высшему разряду ..
        Я это хорошо помню ,как РСФСР жила и как эти ..Все ,что мы производили им уходило ..Я тогда помнится был ОЧЕНЬ удивлен Почему такая несправедливость ? Но интернационализм в долбленный нам в голову срабатывал ..Вот теперь и расплачиваемся ,но слава Бог ВОВРЕМЯ ПОНЯЛИ Денацифицируем !!!! Бандеровскими потерями удоветворен !!! Продолжайте
        1. Катя_Иванова
          Катя_Иванова Сегодня, 09:41
          -2
          Вот только не надо на Хруща гнать! Он ничего ни от кого не скрывал. Он все делал открыто. Он носил вышиванку, чтобы все знали, кто он. Все знали, все видели. И никто слово поперек не сказал. А виноват, видите ли, один Хрущев. Вот кто присоединил Трибалтику? И почему для всех трибалтов не построены были резервации где-нибудь в Сибири? Или серьезно кто-то думал, что их можно перевоспитать? если перевоспитывать, то надо весь народ перевоспитывать, а не горстку самых ярых бандеровцев. Нужно перевоспитывать в лагерях и их семьи и прочих двоюродных и троюродных родственников. А мы не такие.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 09:32
      +1
      Цитата: Катя_Иванова
      А что не так? Галичане -- греко-католики.

      Нет не так. И не греки и не католики. Нет в теологии такого слова греко-католики. Это оксюморон. Униаты они, не знающие с какой стороны Бога славить
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 09:45
        -2
        Цитата: Tusv
        [
        Нет не так. И не греки и не католики. Нет в теологии такого слова греко-католики. Это оксюморон. Униаты они, не знающие с какой стороны Бога славить

        Не наговаривайте на униатов. Они-то знают с какой стороны славят Бога. Это русские не знали с какой стороны славить Бога, с тех пор как в школах отменили Закон Божий. И навязали униатских братьев. И именно поэтому русские оказались слабее горстки галичан.
        1. Tusv
          Tusv Сегодня, 10:18
          -1
          Цитата: Катя_Иванова
          . И именно поэтому русские оказались слабее горстки галичан.

          Катя Иванова, кушай кашу в голове и лапшицей с ушей закусывай. Сыта будешь Краткий курс по теологии. Русские - греческой веры. У буржуев называется Ортодоксальной. У Нас Православной. Церковь управляется Собором, равными среди равных, патриархами. Католики управляются одним единственным. Униаты ни кем. Пшеки под себя писали закон Божий. И не надо сравнивать Святую Русь с Галичиной. Князь основатель Полоцкого княжества в гробу сейчас вертится, от того что у вас в головах
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:25
    +1
    Даже Гитлер не решился на такое. А эти совсем страх перед Богом потеряли.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 10:14
      -2
      Цитата: Glock-17
      Даже Гитлер не решился на такое. А эти совсем страх перед Богом потеряли.

      Они правильно делают. Зачем галичанам чужая и чуждая вера на своей земле? А Гитлеру было все равно, он жить на территории СССР не собирался.
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 09:25
    0
    Как там звучит про войну и позор? Специально нашел в первоисточнике:
    Дорогі брати і сестри! Вірні нашої Української Православної Церкви!
    Як Предстоятель Української Православної Церкви, звертаюся до вас та до всіх громадян України. Сталася біда. На превеликий жаль Росія розпочала військові дії проти України і в цей доленосний час закликаю вас не впадати в паніку, бути мужніми і проявити любов до своєї Батьківщини і один до одного. Закликаю вас перш за все до посиленої покаянної молитви за Україну, за наше військо і наш народ, прошу забути взаємні чвари і непорозуміння та об’єднатися любов’ю до Бога і до нашої Батьківщини.
    В цей трагічний час ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та оберігають і захищають нашу землю і наш народ. Нехай Бог їх благословить і береже!
    Відстоюючи суверенітет та цілісність України, ми звертаємось також до Президента Росії та просимо негайно припинити братовбивчу війну. Український і російський народи вийшли із Дніпровської купелі хрещення і війна між цими народами це повторення Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має виправдання ні у Бога, ні у людей.
    Закликаю всіх до здорового глузду, який навчає нас вирішувати свої земні проблеми у взаємному діалозі та взаємному розумінні, і щиро надіюсь, що Бог простить нам наші гріхи і мир Божий запанує на нашій землі та у всьому світі!
    + Онуфрій,
    Митрополит Київський і всієї України
    Предстоятель Української Православної Церкви
    http://orthodox.cn.ua/2022/02/24/zvernennya-blazhennishogo-mitropolita-kijivskogo-i-vsijeji-ukrajini-onufriya-do-virnix-ta-do-gromadyan-ukrajini/#2023-07-06
    Так что судьба Лавры была предопределена. К сожалению.
    ПС. Да, и поминовение Патриарха Кирилла в молитвах было прекращено. Это я о Позоре.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:49
      +1
      поминовение Патриарха Кирилла в молитвах было прекращено

      причем в очень многих храмах задолго до начала с.в.о. (!)
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 10:17
        -1
        а тут еще некоторые на Кирилла гонят, почему он, видите ли, молчит. А что он должен сказать, когда они еще раньше от него отказались и его мнение их не интересует.
      2. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 10:22
        0
        причем в очень многих храмах задолго до начала с.в.о. (!)

        Владимир, во многих храмах могло происходить все что угодно, я же говорю об официальной позиции УПЦ. В РПЦ тоже было нечто подобное, там заявление подписало около 300 служителей.
  5. comradChe
    comradChe Сегодня, 10:11
    -1
    Всё гнилое и власть и культ и у них и у НАС.
    1. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 10:18
      0
      про власть согласен....что не так, с православием у нас?.....окромя конечно,попов на мазератти с лексусами)
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 10:23
        0
        Цитата: bk-sarmat
        про власть согласен....что не так, с православием у нас?.....окромя конечно,попов на мазератти с лексусами)

        а на чем должны попы ездить? На ослах?