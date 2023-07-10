

А. Ф. Керенский и Л. Г. Корнилов в группе членов Временного правительства



прижав к груди буханки,

вот так войдешь домой,

а дома – «Роняя ключ,прижав к груди буханки,вот так войдешь домой,а дома – танки ».

Причины движения войск на Петроград



Военнослужащие «Дикой дивизии»

Неадекватные действия Александра Керенского

«Ввиду тягчайшего положения страны и армии, я решил должности Верховного главнокомандующего не сдавать и выяснить предварительно обстановку».

«Под непосредственным давлением большевиков и руководимых ими организаций… в районах сразу образовались целые хвосты чающих стать в ряды Красной гвардии. Открылось обучение ружейным приемам и стрельбе».



Н. И. Шестопалов. Вооружение рабочих в дни корниловского мятежа



Кронштадтцы, прибывшие в Петроград для «борьбы с корниловщиной»

«С середины дня 28-го, по приказанию Керенского, которое очень походило на униженную просьбу, охрану Зимнего дворца взяли на себя матросы с крейсера «Аврора». В первой половине июля – разбитые, осужденные, оклеветанные, в конце августа – самая надежная стража Зимнего дворца от корниловцев, они в конце октября будут стрелять по Зимнему дворцу из пушек «Авроры».



О. Н. Карташев. На подавление корниловского мятежа

Провал марша корниловских войск

«Мы стали псами подзаборными,

Не уползти!

Уж разобрал руками чёрными

Викжель – пути».

«По чьему-то, никому не известному распоряжению к какому-нибудь эшелону прицепляли паровоз и его везли два-три перегона: сорок, шестьдесят верст, и потом он оказывался где-то в стороне, на глухом разъезде, без фуража для лошадей и без обеда для людей. Люди, видя всю эту бестолковщину, которая творилась кругом, начали арестовывать офицеров и начальников».

«Почти всюду мы видели одну и ту же картину. Где на путях, где в вагоне сидели или стояли драгуны и среди них – юркая личность в солдатской шинели. Слышались отрывистые фразы: «Товарищи, что же вы, Керенский вас из-под офицерской палки вывел, свободу вам дал, а вы опять захотели тянуться перед офицером, да чтобы в зубы вам тыкали. Так, что ли?» Или: «Товарищи, Керенский за свободу и счастье народа, а генерал Корнилов за дисциплину и смертную казнь. Ужели вы с Корниловым?»

«Те, кто сваливает вину в развале армии на большевиков, лгут! Прежде всего, виноваты те, кто углублял революцию. Вы, господин Керенский! Большевики лишь черви, которые завелись в ране, нанесенной армии другими».

«Навстречу «дикой дивизии» послана была мусульманская делегация, в состав которой были включены немедленно обнаружившиеся туземные авторитеты, начиная с внука знаменитого Шамиля... Арестовать делегацию горцы не позволили своим офицерам: это противоречит вековым обычаям гостеприимства».



Сдача оружия войсками генерала Лавра Корнилова

Сергей Николаевич Самарин, роль которого в июне 2023 года сыграл Александр Лукашенко

«Генерала Корнилова и его соучастников перевели в одну из могилевских гостиниц, а в ночь на 12 сентября всех повезли в Старый Быхов, в наскоро приспособленное для заключения арестованных здание женской гимназии… Наружную охрану несла полурота георгиевцев, весьма подверженная влиянию советов; внутреннюю – текинцы, преданные Корнилову. Между ними существовала большая рознь, и текинцы часто ломанным языком говорили георгиевцам: «Вы – керенские, мы – корниловские; резать будем».



Георгиевцы



Текинцы

Последствия

Расследование дела Корнилова

Гибель Л. Корнилова

«Я понял совершенно отчётливо одно – что русский народ, ведомый железной, стальной волей его вождя, имеет такие достижения, о которых едва ли кто мог мечтать… Я осуждён русским народом… За мои дела никакое наказание не страшно, оно заслуженно… Я… отлично понимаю, что мне нет места среди людей, и я не нахожу себе оправдания».

«Воинам русского общевоинского союза, русского корпуса, казачьего стана, казакам 15-го кавалерийского корпуса, павшим за веру и отечество».

«Казакам, павшим за Веру, Царя и Отечество».

«Революция? Интернационал? Это великие события, но я разревусь, если они коснутся Парижа».

«Террор, какой применяли французские революционеры... мы не применяем, и, надеюсь, не будем применять».

«Я пойду с товарищами до конца, но лучше сдача, чем террор».

«Я первый поднял вопль против террора… К этому – я бы сказал истерическому – террору прикосновенны более всего как раз те мягкотелые революционеры, которые были выведены из равновесия и стали чересчур усердствовать».

«Драка. Что делать? Каждый действует, как умеет».

«показать большевикам, что мы не желаем вмешиваться во внутренние дела России, и что было бы глубокой ошибкой думать, что содействуем контрреволюции».



Корнилов с офицерами в Новочеркасске, 1918 г.

«Корнилов – революционный генерал. Я же могу повести армию только с Богом в сердце и Царем в душе».



Д. Шмарин. «Ледяной поход» (картина 2008 г.)

«Неприятельская граната попала в дом только одна, только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только его одного».