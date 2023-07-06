Военное обозрение
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В украинском Генштабе сообщили о скором поступлении на вооружение ВСУ турецких САУ Firtina T-155

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В украинском Генштабе сообщили о скором поступлении на вооружение ВСУ турецких САУ Firtina T-155

Турция остается одной из немногих стран НАТО, власти которой вроде как открыто не поддерживают Украину в военном конфликте с Россией. Более того, Анкара продолжает активно развивать экономическое сотрудничество и сохраняет тесные политические связи с Москвой. Однако это не мешает турецкому руководству не препятствовать поставкам вооружений, производимых в том числе на казенных предприятиях, Киеву.


Еще в первые месяцы спецоперации ВСУ активно задействовали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Правда, они оказались не столь эффективны в боевом применении, как ожидалось. Российские зенитчики очень быстро научились сбивать эти довольно не дешевые БПЛА, в последнее время о них вообще ничего не слышно.

Теперь Турция, похоже, намеревается заработать на поставках Украине тяжелых наземных вооружений, недостаточное количество которых, как заявляют в Киеве, является одной из причин отсутствия успехов в длящемся второй месяц «контрнаступлении» ВСУ.

Накануне заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил, что в скором времени на вооружение украинской армии поступят самоходно-артиллерийские установки турецкого производства Firtina T-155. В каком количестве и когда на Украину из Турции прибудут эти САУ он уточнять не стал.

Ожидается поступление новых систем, которые в настоящее время подразделениями ВС Украины еще не использовались, таких как Archer (шведская 155-мм САУ), Firtina

— рассказал Громов.

Сотрудник ГШ ВСУ похвастался, что украинская армия уже получила от западных партнеров немалое количество различных артиллерийских установок натовского образца и более пяти типов реактивных систем залпового огня. Однако в количественном отношении их все еще маловато, да и боеприпасов в последнее время не хватает, чтобы добиться успехов на фронте, посетовал Громов.

Современная турецкая 155-мм самоходно-артиллерийская установка Firtina T-155 класса самоходных гаубиц, получившая в турецкой армии обозначение T-155 K/M Obus, является самой дальнобойной САУ из состоящих на вооружении ВС Турции. Firtina T-155 может бить по целям прямой наводкой и с закрытых позиций со скорострельностью до шести выстрелов в минуту. В режиме «шквал огня» установка совершает 3 выстрела за 15 секунд. Дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами составляет 30 км, активно-реактивными — 40 км.

Данная САУ, являющаяся модифицированной версией южнокорейского самоходного орудия K9 Thunder, производится в Турции с 2004 года. Изготовление качающейся части ведется на казенном предприятии MKEK, а производство шасси, башни и окончательная сборка выполняются на 1st Army Maintenance Center Command.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/T-155#/media/Файл:Firtina
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:32
    +3
    Чего там только нет..К рептилоидам они еще не обращались за халявой?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 09:35
      0
      здесь нет халявы!!! турки только за деньги поставляют
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 09:40
        +3
        здесь нет халявы!!! турки только за деньги поставляют

        А деньги эти наверное те что платит Россия за прокачку нефти и газа через территорию краины. Во схема даже великий комбинатор Остап Бендер позавидовал бы. Может России что ни будь продать тем же курдам ну из коллекции трофеев?
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 09:36
    +1
    Современная турецкая 155-мм самоходно-артиллерийская установка Firtina T-155 класса самоходных гаубиц, получившая в турецкой армии обозначение T-155 K/M Obus, является самой дальнобойной САУ из состоящих на вооружении ВС Турции. Firtina T-155 может бить по целям прямой наводкой и с закрытых позиций со скорострельностью до шести выстрелов в минуту. В режиме «шквал огня» установка совершает 3 выстрела за 15 секунд. Дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами составляет 30 км, активно-реактивными — 40 км.

    Самое актуальное оружие как показала СВО, танки и авиация как-то особо не проявили себя, а вот мобильная артиллерия очень стала востребована.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 09:42
      +1
      Я так и не понял, орудие для этого Фердина где производится?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:45
      +1
      И еще-мобильные бронегруппы.Правда,до той степени,насколько им позволяет оборона протвника.Мобильности этой всук обучил Запад,используя опыт войны в том же Ираке и Сирии.В какой то момент это работало
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:45
    +1
    Теперь Турция, похоже, намеревается заработать на поставках Украине тяжелых наземных вооружений,
    А где будут учить укрорейх воевать на них, тоже в турции?
  4. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 09:49
    +1
    в картишки,нет братишки.......селяви
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 09:52
    +5
    И перемещаются они на Украину по дну Черного моря....))) А нет, их надо кораблями вести.
    Так понимаю, что на одном из кораблей "зерновой сделки". И до 17 июля еще 10 полных суток... Может, стоит ужесточить проверку этих "пароходов" с нашей стороны
    1. Наган
      Наган Сегодня, 10:01
      +1
      Цитата: svp67
      Так понимаю, что на одном из кораблей "зерновой сделки".

      Морем в Румынию, а оттуда по железной дороге. Спрашивается, почему мост в Затоке все еще стоит?
      1. Сибирь55
        Сибирь55 Сегодня, 10:20
        0
        Заявил какой-то Громов, а здесь уже и маршруты расписали. А подтверждение-то есть? Или главное тему размотать?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:06
    0
    Турция остается одной из немногих стран НАТО, власти которой вроде как открыто не поддерживают Украину в военном конфликте с Россией.
    . Но не отказывается от такой возможности, проверить свою военную технику в конфликте высокой интенсивности... впрочем, на фоне других, все очень умеренно, принципиальной роли не играет...
    Если б считалось, что она нам, хотя б, не враг, можно было возмутился, а так... и не друг и не враг, а так! Иногда дорого и интересы пересекаются по направлению.
  7. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 10:15
    0
    ничего лично, Кремль же может качать газ через окраину, почему турки тогда не могут продавать окраине сау или это "другое"?В наше непонятное время даже война ведётся через пятую точку, вроде война , а торговля с врагом ведётся, а плебсу вешают лапшу что стране надо деньги зарабатывать чтобы вести войну. Вот интересно смоделировать такую ситуацию на ВОВ
  8. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 10:17
    0
    Бои, траншеи, гибель, ранения, дерьмо, это все для бедных, для бизнеса только деньги
  9. al3x
    al3x Сегодня, 10:18
    0
    Ай да Эрдоган, ай да чей-то сын...
    Наверное уже получил гарантии какие-то.