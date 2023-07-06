В украинском Генштабе сообщили о скором поступлении на вооружение ВСУ турецких САУ Firtina T-155

Турция остается одной из немногих стран НАТО, власти которой вроде как открыто не поддерживают Украину в военном конфликте с Россией. Более того, Анкара продолжает активно развивать экономическое сотрудничество и сохраняет тесные политические связи с Москвой. Однако это не мешает турецкому руководству не препятствовать поставкам вооружений, производимых в том числе на казенных предприятиях, Киеву.
Еще в первые месяцы спецоперации ВСУ активно задействовали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Правда, они оказались не столь эффективны в боевом применении, как ожидалось. Российские зенитчики очень быстро научились сбивать эти довольно не дешевые БПЛА, в последнее время о них вообще ничего не слышно.
Теперь Турция, похоже, намеревается заработать на поставках Украине тяжелых наземных вооружений, недостаточное количество которых, как заявляют в Киеве, является одной из причин отсутствия успехов в длящемся второй месяц «контрнаступлении» ВСУ.
Накануне заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил, что в скором времени на вооружение украинской армии поступят самоходно-артиллерийские установки турецкого производства Firtina T-155. В каком количестве и когда на Украину из Турции прибудут эти САУ он уточнять не стал.
Ожидается поступление новых систем, которые в настоящее время подразделениями ВС Украины еще не использовались, таких как Archer (шведская 155-мм САУ), Firtina
— рассказал Громов.
Сотрудник ГШ ВСУ похвастался, что украинская армия уже получила от западных партнеров немалое количество различных артиллерийских установок натовского образца и более пяти типов реактивных систем залпового огня. Однако в количественном отношении их все еще маловато, да и боеприпасов в последнее время не хватает, чтобы добиться успехов на фронте, посетовал Громов.
Современная турецкая 155-мм самоходно-артиллерийская установка Firtina T-155 класса самоходных гаубиц, получившая в турецкой армии обозначение T-155 K/M Obus, является самой дальнобойной САУ из состоящих на вооружении ВС Турции. Firtina T-155 может бить по целям прямой наводкой и с закрытых позиций со скорострельностью до шести выстрелов в минуту. В режиме «шквал огня» установка совершает 3 выстрела за 15 секунд. Дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами составляет 30 км, активно-реактивными — 40 км.
Данная САУ, являющаяся модифицированной версией южнокорейского самоходного орудия K9 Thunder, производится в Турции с 2004 года. Изготовление качающейся части ведется на казенном предприятии MKEK, а производство шасси, башни и окончательная сборка выполняются на 1st Army Maintenance Center Command.