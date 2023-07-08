День Зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил Российской Федерации

8 июля в Российской Федерации отмечается День Зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ. Воины-зенитчики выполняют важнейшие задачи по обеспечению защиты воздушного пространства России, безопасности гражданских и военных объектов от ударов с воздуха.
День 8 июля был выбран в качестве профессионального праздника не случайно. Именно 8 июля 1960 года в составе Вооруженных сил СССР был создан новый род войск – Зенитные ракетные войска, а также учреждена соответствующая должность командующего ЗРВ. В настоящее время Зенитные ракетные войска входят в состав Воздушно-космических сил РФ и представляют собой главную огневую силу противовоздушной и противоракетной обороны страны.
На соединения Зенитных ракетных войск ВКС РФ возлагаются очень серьезные задачи. Они призваны обеспечивать безопасность важных объектов, уничтожая самолеты, вертолеты, ракеты противника, а также подавляя средства воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы противника. Кроме того, ЗРВ могут быть задействованы для уничтожения воздушных десантов противника. На вооружении ЗРВ находятся зенитные ракетные комплексы ближнего действия, малой и средней дальности, дальнего действия, способные поражать широкий спектр целей.
В условиях, когда «коллективный Запад» открыто угрожает российской национальной безопасности и суверенитету нашего государства, значение Зенитных ракетных войск в общей системе обороны страны не подлежит сомнению. Уже сейчас подразделения Зенитных ракетных войск ВКС РФ задействованы в проведении специальной военной операции, участвуют в защите объектов на российской территории от ударов украинских формирований с воздуха.
Еще весной 2023 года сообщалось, что в регионах вблизи зоны проведения спецоперации было в два раза увеличено количество подразделений Зенитных ракетных войск, вооруженных ЗРК С-400, С-300ПМ2 и С-350, и более чем в пять раз – подразделений с ЗРК «Панцирь-С».
В зоне проведения специальной военной операции подразделения ЗРВ выполняют задачи по уничтожению самолетов, вертолетов, ракет, беспилотников противника. Так, 5 июля российскими зенитчиками были уничтожены в воздухе ракеты, запущенные ВСУ в сторону г. Бердянска российской Запорожской области. Подразделения ЗРВ регулярно отражают попытки ВСУ атаковать с помощью ракет и беспилотников территорию Крымского полуострова, других регионов России.
Многие военнослужащие ЗРВ за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации, за выполнение боевых задач были удостоены различных государственных наград, получают премии за уничтожение вражеских самолетов, вертолетов, другой техники.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет военнослужащих и гражданский персонал Зенитных ракетных войск ВКС России, ветеранов службы, всех причастных и членов их семей с профессиональным праздником – Днем Зенитных ракетных войск. Желаем нашим уважаемым воинам хорошей службы, успехов в решении боевых задач и отсутствия потерь в этом важном деле – защите нашего мирного неба.