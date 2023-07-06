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ВМС США заявили, что отразили попытку Ирана захватить нефтяные танкеры в Оманском заливе

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ВМС США заявили, что отразили попытку Ирана захватить нефтяные танкеры в Оманском заливе

Центральное командование ВМС США заявило в среду, что эсминец с управляемыми ракетами USS McFaul отогнал иранские суда, пытавшиеся перехватить два нефтяных танкера у берегов Омана. При этом отмечается, что в ходе вчерашнего инцидента иранские силы обстреляли один из танкеров.


ВМС США также утверждают, что всё это произошло в международных водах.

Как отмечает «Аль-Джазира», инцидент в Оманском заливе произошел на фоне попыток США и Ирана изо всех сил возродить ядерное соглашение, которое администрация Трампа в одностороннем порядке разорвала в 2015 году.

ВМС США заявили, что с мая увеличили свое присутствие в Ормузском проливе, сославшись на активизацию усилий Ирана по захвату коммерческих судов. США заявляют, что Иран «атаковал или захватил» почти 20 таких судов с 2021 года. Фактически же Вашингтон ищет оправдание своему постоянному военному присутствию в этой важнейшей части света, откуда идёт огромное количество энергоресурсов по всему миру.

Иранская сторона выступила с опровержением того, что был обстрел танкера и попытки его захвата в Оманском заливе. Зная характер американцев, очевидно, что если инцидент и имел место, то без каких-либо провокаций с их стороны дело не обошлось.
Использованы фотографии:
korabley.net
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2 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:19
    0
    По конфискованным танкерам и нефти на них ,счёт 4 : 2 в пользу США если что.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:20
    +1
    КЧФ не пытался перехватить и обыскать на предмет наличия оружия на борту суда, участвующие в "зерновой сделке? Не? Почему?