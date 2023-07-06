В настоящее время якобы «снижается вероятность» осуществления диверсии на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью изданию The Times.По словам Буданова, «опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку спадает». При этом генерал не стал пояснять, почему он так считает. Ранее украинский режим на протяжении недель заявлял о том, что Россия якобы готовит взрыв на Запорожской АЭС. На Украине в связи с этим раздувалась паника, люди бросились скупать в аптеке йодид калия, гражданам раздавали памятки о поведении в случае ядерной катастрофы.У России нет и не было никаких оснований осуществлять провокацию на ЗАЭС, в отличие от украинской стороны, терпящей явный провал контрнаступления на Запорожском направлении и в связи с этим нуждающейся в дополнительной эскалации конфликта накануне саммита НАТО, который пройдет 11 июля в Вильнюсе.Судя по всему, украинскому режиму, который готовил диверсию на ЗАЭС с помощью ее обстрела, было сделано соответствующее «внушение» со стороны Запада. Ряд аналитиков вчера сообщал о том, что руководители западных государств провели телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых требовали от него не предпринимать провокаций против Запорожской АЭС. Ведь данная диверсия могла бы причинить немало проблем и европейским странам, включая ту же самую Польшу. В итоге, о чем и могут свидетельствовать слова Буданова, Зеленский мог под давлением Запада отказаться от идеи осуществления диверсии на стратегическом объекте.