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Начальник военной разведки Украины заявил о «снижении вероятности» диверсии на Запорожской АЭС

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Начальник военной разведки Украины заявил о «снижении вероятности» диверсии на Запорожской АЭС

В настоящее время якобы «снижается вероятность» осуществления диверсии на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью изданию The Times.


По словам Буданова, «опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку спадает». При этом генерал не стал пояснять, почему он так считает. Ранее украинский режим на протяжении недель заявлял о том, что Россия якобы готовит взрыв на Запорожской АЭС. На Украине в связи с этим раздувалась паника, люди бросились скупать в аптеке йодид калия, гражданам раздавали памятки о поведении в случае ядерной катастрофы.

У России нет и не было никаких оснований осуществлять провокацию на ЗАЭС, в отличие от украинской стороны, терпящей явный провал контрнаступления на Запорожском направлении и в связи с этим нуждающейся в дополнительной эскалации конфликта накануне саммита НАТО, который пройдет 11 июля в Вильнюсе.

Судя по всему, украинскому режиму, который готовил диверсию на ЗАЭС с помощью ее обстрела, было сделано соответствующее «внушение» со стороны Запада. Ряд аналитиков вчера сообщал о том, что руководители западных государств провели телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых требовали от него не предпринимать провокаций против Запорожской АЭС. Ведь данная диверсия могла бы причинить немало проблем и европейским странам, включая ту же самую Польшу. В итоге, о чем и могут свидетельствовать слова Буданова, Зеленский мог под давлением Запада отказаться от идеи осуществления диверсии на стратегическом объекте.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:40
    +2
    А!Ну,конечное.Наступление на ЗАЭС срывается..Ну да..
    1. grem
      grem Сегодня, 09:54
      +1
      По словам Буданова, «опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку спадает».

      Выжил все же гаденышшшш,но его высказывания про России и русских рубцом остались на сердце . angry
      Ну ЗАЭС им конечно не по зубам ,там охрана надежная все же А вот бахнуть грязной бомбой рядышком и тут же обвинить Россию ,что мы подорвали и т.д.
      Это явно планируют с цру и т.д. Возможно уже и заложены по всей усраине ,на случай если фронт посыпится и наши начнут продвигаться по все территории .Очень опасная ситуация и возможно, это Россию и сдерживает ,чтобы покончить с этим нацистским режимом ..
      Чернобыль был кошмаром для мощной страны СССР ! Пару годовых бюджетов огромной страны бросили на ликвидацию .
      Россия это не потянет в одиночку . hi
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:41
    +3
    Судя по всему, украинскому режиму, который готовил диверсию на ЗАЭС с помощью ее обстрела, было сделано соответствующее «внушение» со стороны Запада.

    Да тут ясно, что Запад пригрозил Зеленскому -"Будет провокация на ЗАЭС, прекратим поставки вооружения и поток денег."
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:47
      +1

      carpenter (Dimon)
      Сегодня, 09:41
      НОВЫЙ
      +2
      Судя по всему, украинскому режиму, который готовил диверсию на ЗАЭС с помощью ее обстрела, было сделано соответствующее «внушение» со стороны Запада.

      Да тут ясно, что Запад пригрозил Зеленскому -"Будет провокация на ЗАЭС, прекратим поставки вооружения и поток денег."
      Скорее всего они, запад, сами дотумкались, что может достаться и им.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:43
    +2
    По словам Буданова, «опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку спадает».
    Эта свиноферма сделала умной харю при плохой игре. Получили от своих соседей, которые откровенно забзбоялись, ибо ветер он такой, он может дуть и в их сторону.
    1. grem
      grem Сегодня, 10:07
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      По словам Буданова, «опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку спадает».
      Эта свиноферма сделала умной харю при плохой игре. Получили от своих соседей, которые откровенно забзбоялись, ибо ветер он такой, он может дуть и в их сторону.

      Приветствую дружище Шериф ! hi Все так именно и Россия уже постоянно твердит о возможных провокациях и что это такое и куда облако и те же фонящие орущие укросаксы ломанутся заражая все и всех своим фоном ..И как их придется утилизировать в свинцовх гробах под метровым бетоном вместе с их имуществом .
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 09:46
    0
    МАГАТЭ не ООН. Фашистов не слушает. Сказали, что ни каких взрывчатках на крышах не видели и сразу на попятную
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:49
    +1
    ...хозяин вызвал на ковер, поставил в позу членистоногого и долго лупцевал ремнем по мыслительному органу хряков, приговаривая: "Нельзя взрывать АЭС! Нельзя!"
    Вот опасность и уменьшилась
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:59
    0
    Как то это не надёжно... в тех же полосатых СМИ писали, что зелебобус и его шавки не ве, не всех контролируют даже в ВСУ и прочих силовых бандах...
    Могут по указке другого заказчика сработать... увы, увы, такие тоже есть, отмороженные на всю голову.
  7. Aken
    Aken Сегодня, 10:13
    0
    Так всё-таки оно шевелиццо? Или опять только голос за кадром?
  8. HAM
    HAM Сегодня, 10:17
    0
    Я уже писал что эвропейцы кинулись звонить именно Зеленскому,а не Путину....знают прекрасно КТО создаёт "искусственные техногенные катастрофы"....
    А про "начальника разведки"-так это старые фотографии....на одних он с бритой головой,на других с волосами,на третьих -вообще залысины на голове не той формы,что на предыдущих фото,хотя морда лица и похожа.....в "командировке",наверное,тоже.....