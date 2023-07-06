Военное обозрение
Войти Регистрация

Генсек НАТО признал наличие «серьезных проблем» у ВСУ в ходе контрнаступления

8
Генсек НАТО признал наличие «серьезных проблем» у ВСУ в ходе контрнаступления

В настоящее время украинские вооруженные силы (ВСУ) сталкиваются с большими сложностями при проведении контрнаступления. Об этом в интервью изданию Politico заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.


По утверждению генсека Североатлантического альянса, в числе основных проблем для осуществления наступательных действий можно выделить сильную российскую оборону и труднопроходимую местность. Столтенберг подчеркнул, что ВСУ нужно преодолевать «множество оборонительных рубежей».

Сам факт того, что генсек НАТО наконец признал наличие «серьезных проблем» у ВСУ в ходе контрнаступления, свидетельствует о невозможности дальнейшего сокрытия Западом фактического провала наступательных действий ВСУ на Запорожском и других направлениях. Более не получается делать вид, что «все нормально», поскольку ВСУ несут слишком большие потери и в личном составе, и в технике, а особого продвижения не наблюдается.

Сейчас украинский режим начинает искать виноватых в привычном для себя духе. Теперь президент Украины Владимир Зеленский обвиняет в провале контрнаступления Запад, так как он якобы предлагал начать наступательные действия раньше, но США и страны Европы просили подождать.

На самом деле, с началом контрнаступления «тянул» как раз Зеленский, требуя от Запада больших поставок вооружений. Да и ставка на западную военную технику не оправдала себя – американские и европейские бронемашины уничтожаются российским оружием, а заодно «утилизируется» и личный состав украинских формирований.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:51
    +3
    "Кто виноват,что ты устал.Что не нашел чего так ждал..."Актуальная для них песня "Воскресенье"
    1. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 09:57
      +3
      можно ещё вспомнить....по дороге разочарований,где сердце чует новую беду)
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:01
    +1
    Генсек НАТО признал наличие «серьезных проблем» у ВСУ в ходе контрнаступления
    . Толкут воду в ступе... профессионалы в этом деле.
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:02
    0
    а я боюсь, что "серьезные проблемы всу в контрнаступе" приведут только к еще большему увеличению поставок техники нато и ускорению поставок самолетов....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:07
      +1
      А чего уж тут боятся?Воевать то надо..Глаза-боятся ,а руки-делают..
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 10:07
    +3
    в числе основных проблем для осуществления наступательных действий можно выделить сильную российскую оборону и труднопроходимую местность.
    С первым не спорю.
    А вот насчёт второго...
    Столтенберг, вслед за незабвенной Дж.Псаки, на Украине горы нашёл? Или в июне месяце Генерал Мороз ему мешает? А, может быть, как в Белоруссии - 14% территории болотами занято?

    Сбрендили они там в Европе со своими "паркетными" армиями, тренирующимися воевать "на асфальте"...
  5. Kotofeich
    Kotofeich Сегодня, 10:08
    +2
    Вы ему верите?
    не несёт полезной информации.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:13
    0
    Более не получается делать вид, что «все нормально», поскольку ВСУ несут слишком большие потери и в личном составе, и в технике, а особого продвижения не наблюдается.

    Так и так «все нормально».
    Запад ставит целью не продвижение, а нанесение максимально возможного вреда РФ.
    Потери живой силы ВФУ его абсолютно не беспокоят, а техники он поставит ещё и ещё.