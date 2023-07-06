Генсек НАТО признал наличие «серьезных проблем» у ВСУ в ходе контрнаступления

В настоящее время украинские вооруженные силы (ВСУ) сталкиваются с большими сложностями при проведении контрнаступления. Об этом в интервью изданию Politico заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По утверждению генсека Североатлантического альянса, в числе основных проблем для осуществления наступательных действий можно выделить сильную российскую оборону и труднопроходимую местность. Столтенберг подчеркнул, что ВСУ нужно преодолевать «множество оборонительных рубежей».
Сам факт того, что генсек НАТО наконец признал наличие «серьезных проблем» у ВСУ в ходе контрнаступления, свидетельствует о невозможности дальнейшего сокрытия Западом фактического провала наступательных действий ВСУ на Запорожском и других направлениях. Более не получается делать вид, что «все нормально», поскольку ВСУ несут слишком большие потери и в личном составе, и в технике, а особого продвижения не наблюдается.
Сейчас украинский режим начинает искать виноватых в привычном для себя духе. Теперь президент Украины Владимир Зеленский обвиняет в провале контрнаступления Запад, так как он якобы предлагал начать наступательные действия раньше, но США и страны Европы просили подождать.
На самом деле, с началом контрнаступления «тянул» как раз Зеленский, требуя от Запада больших поставок вооружений. Да и ставка на западную военную технику не оправдала себя – американские и европейские бронемашины уничтожаются российским оружием, а заодно «утилизируется» и личный состав украинских формирований.