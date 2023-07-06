Саудовская Аравия не планирует отказываться от продажи нефти за доллары

Саудовская Аравия не планирует отказываться от долларов в качестве валюты при расчетах при продаже своей нефти. Об этом заявил президент крупнейшей саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер.На вопрос журналистов о возможном переходе на расчеты в китайских юанях Нассер заявил, что таких планов в настоящее время нет и расчеты при продаже нефти продолжат осуществляться в долларах.Глава Saudi Aramco также рассказал о росте мирового спроса на нефть. По его словам, в то время как Россия наращивает поставки нефти в страны Азии, Саудовская Аравия увеличивает объемы продаж "черного золота" в Европу. В частности, саудиты подписали договор с ранее закупавшей нефть в России польской нефтеперерабатывающей компанией PKN.По словам главы Минэнерго ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, все разговоры о снижении спроса на нефть являются бессмысленными. По его прогнозам, в 2023 году мировой спрос на нефть вырастет на 2 млн баррелей в сутки. По оценке ОПЕК, до конца текущего года мировой спрос на нефть вырастет с 99,57 до 101,91 миллионов баррелей в сутки.Ранее министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что его страна намеревается продлить до конца августа добровольно введенное ограничение нефтедобычи на 1 миллион баррелей в сутки. Таким образом, королевство намерено добывать около 9 миллионов баррелей в сутки. Также было добавлено, что Эр-Рияд пойдёт на дополнительное сокращение на 500 тыс.баррелей. В рамках соглашения о дополнительном сокращении нефтедобычи Россия также сократит объемы добычи нефти до 8,95 миллионов баррелей в сутки.