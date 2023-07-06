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ФСБ РФ ликвидировала пытавшегося устроить диверсию в Тюменской области украинского агента

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ФСБ РФ ликвидировала пытавшегося устроить диверсию в Тюменской области украинского агента

На территории Тюменской области оперативниками Федеральной службы безопасности РФ был уничтожен диверсант, который пытался устроить взрыв на объекте топливо-энергетического комплекса.


Как стало известно, 38-летний местный житель был завербован украинской разведкой. По заданию спецслужб Украины, он собирался подорвать газонефтераспределительные узлоы на территории региона. Однако планы вражеского диверсанта стали известны российским спецслужбам.

При попытке задержания диверсант открыл огонь по оперативникам, а также применил взрывчатый боеприпас. Поскольку на предупреждения силовиков украинский агент не реагировал, он был ликвидирован сотрудниками ФСБ РФ.


Следствие установило, что диверсант придерживался радикальных взглядов. Он был сторонником идеологии украинского нацистского объединения и, руководствуясь своими идейными соображениями, решил помогать украинской разведке в проведении диверсий на российской территории.


Украинские спецслужбы регулярно пытаются организовать диверсии против российских объектов. Для этой цели они вербуют как находящихся в РФ граждан Украины, так и граждан Российской Федерации из числа сторонников нацистской идеологии или просто маргинальных лиц, готовых совершить преступление за материальное вознаграждение.

В связи с этим российским спецслужбам и правоохранительным органам стоит активизировать профилактику подобных преступлений, вовремя выявляя потенциальных пособников киевского режима и предателей. Сейчас для этого есть все возможности, учитывая, что чаще всего на потенциальных агентов украинские кураторы выходят через интернет.
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30 комментариев
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  1. seamen2
    seamen2 Сегодня, 10:42
    +11
    хорошо. очень хорошо. дохлый лучше чем живой. а то получит потом свои....лет и выйдет. а так оно вернее.
    *и кровь их-на них самих*.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:53
      +3
      Цитата: seamen2
      ...Сейчас для этого есть все возможности, учитывая, что чаще всего на потенциальных агентов украинские кураторы выходят через интернет.

      Китайцы не поленились и не пожадничали потратится на создание своей, внутренней, информационно-телекоммуникационной системы. Видимо они стратегически мыслят глубже и дальше, чего не скажешь про отечественных высокопоставленных чиновников.
      Сейчас бы такая отечественная система сильно облегчила работу ФСБ и другим спецслужбам и сократила возможность проникать противнику на нашу территорию через Интернет. А пока что сотрудникам профильных ведомств приходится напрягаться на всех фронтах - и внешних и внутренних - потому что в высших эшелонах власти ещё достаточно тех, кто за зарубежную мзду готов зарубить самые хорошие начинания. Пора прополку начинать среди "элитариев" власти. hi
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 11:40
        +2
        Вы извините, но Вы глупость говорите.
        Я живу в ЕС и несмотря на все запреты и технические ограничения, спокойно смотрю российское ТВ. Более того, так как я работаю с APAC, я прекрасно знаю, что и в Китае зрители смотрят что хотят и как хотят.
        Все эти ограничения - для любителей.
        Какие ещё "внутренние информационные системы"?
        Если у тебя в стране хоть один комп подключен к телефонной линии у которой есть выход в Инет, то нет никакой "внутренней системы" :)
        Либо отрубайте все кабели наглухо и глушите вайфай, либо смиритесь с тем, что в вашем пространстве есть и будут все кто хотят.
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 12:50
          0
          Извините, но Ваш "вывод" излишне оптимистичен...

          В пресловутом "ЕС", ситуация с практической возможностью просмотра российских инфоканалов довольно "пёстрая". Мало того, возможность подключения конкретного пользователя (точнее, его копма) к российским инфоканалам через Сеть (проводную или беспроводную) зависит от конкретного провайдера. Получили провайдеры, под угрозой наказания ЦУ "блокировать" возможность подключения их пользователями к российским инфоресурсам (кроме т.н. "оппозиционных") и Вас "обрежут" при первой же попытке... И никакой VPN не поможет... Вот, как-то так в "ЕС"...

          Так что, излишне доверившиеся "легкости и простоте" обхода и подключения, вытекающей из Вашего коммента, вполне могут попасть и под "негласный" (до поры до времени...) мониторинг...

          Во всяком случае, мои "визави", проживающие в ЕС не есть "любители", и они на сей предмет, имеют мнение отличное от Вашего...
      2. Черчиль
        Черчиль Сегодня, 11:50
        -3
        Трепло, ты что служил в ФСБ, знаешь, как "напрягаются на всех фронтах". Хочешь, как в северной Корее ходить строем за пайку риса, или лучше в Туркмении ?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:47
    +4
    Иш какой идейный попался, хорошо что убрали, много ещё мог наворочать да и других мог на черные дела подбить. А брать живьем чтоб устроить "оперативную игру" или раскрыть ВСЮ сеть смысла нет, сеть в Киеве общается через инет отсюда не достанешь и не арестуешь.
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 10:51
    +5
    Не пора ли отменять Мораторий на смертную казнь? В условиях военных действий за подготовку и проведения террористических актов Смертная казнь должна существовать. Терроризм - это против "мирных".
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:56
      +3
      АlexGa hi, мараторий не отменят, не чистично, не полностью. А вот дать не гласный приказ на ликвидацию при задержании запростяк, ценность таких диверсантов в свете интернета близка к нулю, контакты все через инет инструкции тоже, курраторы все на территории Украины или Запада, а так грохнут с пяток при "попытке сопротивления" выложить в СМИ глядишь любители поджечь чего или взорвать и призадумаются. А и не задумаются не жалко.
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 11:03
        +1
        Александр, это и бесит, что внутренняя и ,в большей степени, внешняя политика Государства Российского носит некоторый половинчатый характер. Должен быть Закон, который отвечает требованиям общества, должны быть Органы, которые следят за выполнением этого Закона и должно быть руководство, которое ОБЯЗАНО выполнять этот Закон. Нельзя быть "слегка беременным".
        1. evgen1221
          evgen1221 Сегодня, 11:47
          0
          Так у нас и так подавляющая масса законов отвечает интересам общества сообщества (международного) считай интересы запада защищает в стране. У нас чтоли политиков не покупают западные белые человеки? Покупают и используют для своих интересов.
  4. BoBkaTyumen
    BoBkaTyumen Сегодня, 10:59
    0
    Давно уже пора прошерстить переписку таких представителей пятой колонны. Не поверю, что у управления К нет доступа к аккаунтам личностей, подобных этому или той девочке, которая Макса Фомина подорвала.
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 11:02
    +2
    Давно пора их не задерживать, а ликвидировать. Глядишь, поменьше будет любителей острых ощущений hi
    1. Черчиль
      Черчиль Сегодня, 11:46
      -4
      Не боишься следующим быть без суда и следствия, трепло и балабон. Уже проходили в 1937 г. "уничтожим фашистскую гадину" с такой же бассотой.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 12:21
        0
        Цитата: Черчиль
        Не боишься следующим быть без суда и следствия, трепло и балабон. Уже проходили в 1937 г

        Ты что ли проходил, или Солженицына начитался? Лично сидел в застенках НКВД? Что то тогда зажился ты на этом свете.
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:03
    -1
    То что его ликвидировали это хорошо, теперь бы провести работу с его родственниками, друзьями и близкими на приверженость жёлто-голубой идеологии и европейским ценностям. Такие одиночками не бывают, они всегда живут и развиваются в среде единомышленников, вот их сейчас и надо выявить. Работы конечно много, но она может сохранить впоследствии чью-то жизнь и здоровье.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:18
      0
      Хорон hi, у нас родственников не трогают, хоть преступник идейный хоть за бабки купленный, даже если у брата, свата, папы, этого найдут флаг Украины и тот в инете гимн их исполнял по утрам ему ничего не будет, и они об этом знают.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 11:47
        0
        найдут флаг Украины и тот в инете гимн их исполнял по утрам ему ничего не будет, и они об этом знают.

        Это-то и плохо, поэтому эти упыри могут себе позволить такое отношение как государству так и к другим гражданам не придерживающихся их взглядов.
      2. shtatsov
        shtatsov Сегодня, 11:49
        +1
        С родственниками по разному может быть. У меня есть один, у него сын контрактник инвалидом стал, рука не работает, а его папаня за Украину толкает. Родственники успевают из баров вовремя уводить, пока ему хлебало не начистили. Нынешняя война не зря считается гражданской, она и по нашим семьям проходит.
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:10
    +3
    Я уже писал в одной ветке, что в нашей нефтянке много людей с западноукраинскими корнями. Раньше, в "бесчеловечные" времена, в состоянии войны государства лишали некоторых прав целые группы населения по национальным признакам. Это, говорят, с русскими в Европе и сейчас происходит. Но у нас "не война". Поэтому ФСБ остается только держать себя в постоянном неослабевающем напряжении, чтобы успевать выхватывать поднимающего голову скрытого врага. Спасибо, контрразведка! Удачи вам там!
  8. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 11:12
    0
    Это очень хорошо. Но пора заняться уже интернет-ресурсами и давить гадину в зародыше. Например, есть такой русофобский и проукраинский сайт с названием спортсру. Редакция этого сайта кишит навальнистами, бандеровцами и змагарами. Уже не одно десятилетие гадят России и им как с гуся вода. Крышует их кто-то из власти negative
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:21
      +2
      Сибиряк70 регион hi, таких инет ресурсов вагон и телега, Яндекс вон постоянно в скандалы влетает, родственники наших власть имущих "прославляются" сами власть имущие "чудят", вообщем весело живём.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:27
      0
      Цитата: Сибиряк70регион
      Например, есть такой русофобский и проукраинский сайт... Уже не одно десятилетие гадят России и им как с гуся вода. Крышует их кто-то из власти

      А вы уверены, что хозяева этого сайта находятся на территории России и что спонсирует их не СБУ и не ЦИПСО?
  9. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 11:15
    -3
    можно было и того.....на бутылку посадить короче хорошая рабочая машка в лагере просто необходима
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:33
      0
      Цитата: Mazunga
      можно было и того.....на бутылку посадить короче хорошая рабочая машка в лагере просто необходима

      А оценить текст не, сил не хватает?
      Ему светила 20 и одиночка - какой к чертям собачьим -"лагерь"?????
      fool fool
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:19
    0
    Украинские спецслужбы регулярно пытаются организовать диверсии против российских объектов. Для этой цели они вербуют как находящихся в РФ граждан Украины, так и граждан Российской Федерации из числа сторонников нацистской идеологии или просто маргинальных лиц, готовых совершить преступление за материальное вознаграждение.
    Огромное подспорье действиям СБУ являются беженцы из Украины к которым со стороны населения РФ благосклонное отношение, свои же ведь...
  11. Konnick
    Konnick Сегодня, 11:26
    +2
    Цитата: Галеон
    Я уже писал в одной ветке, что в нашей нефтянке много людей с западноукраинскими корнями. Раньше, в "бесчеловечные" времена, в состоянии войны государства лишали некоторых прав целые группы населения по национальным признакам. Это, говорят, с русскими в Европе и сейчас происходит. Но у нас "не война". Поэтому ФСБ остается только держать себя в постоянном неослабевающем напряжении, чтобы успевать выхватывать поднимающего голову скрытого врага. Спасибо, контрразведка! Удачи вам там!

    Многие с западной украины в погоне за длинным рублем осели в х.о.х.ло-мансийском и ямало-донецком округах. Вахтовики обычно были с украины. В Норильске остались после освобождения бандеровцы. Если вспомнить Колю с Уренгоя, Николая Десятниченко, папаша его был руководителем службы экономической безопасности местной Роснефти, а учителя у него с украинскими корнями были. Колина учительница истории Элла Яворская (Мищенко) родом с Украины. Её муж Олег Яворский, работающий преподавателем истории в новоуренгойском техникуме - оттуда же. Сын преподавательницы Анатолий Яворский живёт в Киеве, поддерживал "правосеков" и карательные батальоны, говорят сейчас под Авдеевкой. Вот откуда рога у Коли росли.
    1. shtatsov
      shtatsov Сегодня, 11:54
      0
      Поддержу, в Тюменской области, с Автономными округами, была самая большая украинская диаспора в России. И в этом году пожары вокруг Тюмени полыхали аномально. Буквально вокруг всего города со всех сторон. Задержанных правда не видно.
  12. Черчиль
    Черчиль Сегодня, 11:40
    0
    Операция по задержанию подозреваемого, а конкретно реализация дела оперативного учёта, спланирована с результатом очень плохо, подозреваемый ликвидирован в процессе задержания, перспектив расследования уголовного дела нет. Руководителя, кто готовил план реализации дела, с понижением до должности опера, если там в процессе ещё что-то такое не произошло. Всё остальное бла-бла-бла с подвешиванием контрразведывательных "яиц ".
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 12:29
      0
      Цитата: Черчиль
      Операция по задержанию подозреваемого, а конкретно реализация дела оперативного учёта, спланирована с результатом очень плохо, подозреваемый ликвидирован в процессе задержания, перспектив расследования уголовного дела нет. Руководителя, кто готовил план реализации дела, с понижением до должности опера, если там в процессе ещё что-то такое не произошло. Всё остальное бла-бла-бла с подвешиванием контрразведывательных "яиц ".

      Ну вот, если Вы знакомы с ОРД, понимаете что когда опер после получения опер.информации, ее предварительной проверки, заводит ДОУ, в рамках которого по планам ОРМ получает/собирает информацию о преступной деятельности подозреваемого, его связях, задействует свой агентурный аппарат, или "приобретает" нужного...

      Бывали случаи гибели подозреваемых при задержании, но не с целью прямо ликвидации.
      Отписок больше и служебных проверок, очень неприятно, но не критично. Тем более если по материалам связи выявлены, значит есть группа лиц (где-то оружие и ВВ/СВУ получил), будет УД, в данном случае возбуждаться или нет, решает следствие.

      Реализация материалов (задержание) скорее всего была связана с реализацией подозреваемым своего преступного замысла (непосредственные действия), не всегда операция в разных вариантах происходит согласно плану, бывает руководитель принимает решение согласно ситуации.
      Тем более, ни Вы, не мы не знаем какой срок прошел с момента получения УФСБ РФ по Тюменской области информации о готовящемся теракте до пресечения преступления.
  13. Курганец-45
    Курганец-45 Сегодня, 12:13
    0
    Что то зачастили диверсанты в Тюмени. У нас в начале лета когда массово горели леса, тоже много кого поймали, только на суд общественности это не выносилось, наверное, чтобы панику не поднимать, хотя тут и своих "диверсантов" хватает, для них деньги - мать родная.