На территории Тюменской области оперативниками Федеральной службы безопасности РФ был уничтожен диверсант, который пытался устроить взрыв на объекте топливо-энергетического комплекса.Как стало известно, 38-летний местный житель был завербован украинской разведкой. По заданию спецслужб Украины, он собирался подорвать газонефтераспределительные узлоы на территории региона. Однако планы вражеского диверсанта стали известны российским спецслужбам.При попытке задержания диверсант открыл огонь по оперативникам, а также применил взрывчатый боеприпас. Поскольку на предупреждения силовиков украинский агент не реагировал, он был ликвидирован сотрудниками ФСБ РФ.Следствие установило, что диверсант придерживался радикальных взглядов. Он был сторонником идеологии украинского нацистского объединения и, руководствуясь своими идейными соображениями, решил помогать украинской разведке в проведении диверсий на российской территории.Украинские спецслужбы регулярно пытаются организовать диверсии против российских объектов. Для этой цели они вербуют как находящихся в РФ граждан Украины, так и граждан Российской Федерации из числа сторонников нацистской идеологии или просто маргинальных лиц, готовых совершить преступление за материальное вознаграждение.В связи с этим российским спецслужбам и правоохранительным органам стоит активизировать профилактику подобных преступлений, вовремя выявляя потенциальных пособников киевского режима и предателей. Сейчас для этого есть все возможности, учитывая, что чаще всего на потенциальных агентов украинские кураторы выходят через интернет.