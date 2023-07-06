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Экс-президент США считает, что найденный в Белом доме кокаин предназначался Джо Байдену и его сыну Хантеру

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Экс-президент США считает, что найденный в Белом доме кокаин предназначался Джо Байдену и его сыну Хантеру

В Соединенных Штатах не утихает скандал, связанный с обнаружением в западном крыле Белого дома, где находится Овальный кабинет, кокаина. Наркотик был обнаружен службой охраны в одном из шкафчиков, в которых персонал и посетители официальной резиденции президента США хранят мобильные телефоны. О «случайно» найденном вечером в воскресенье веществе, которое при анализе оказалось кокаином, сообщили несколько американских СМИ.


В настоящее время Секретная служба США по записям видеокамер и журналу регистрации посетителей пытается вычислить того, кто пронес в самую охраняемую часть Белого дома запрещенное вещество.

Не сомневаются в том, кто принес «белый порошок» в резиденцию президента США большинство пользователей американских соцсетей. Они обратили внимание, что накануне своего отца в Белом доме навестил скандально известный Хантер Байден, о наркозависимости которого знает уже, пожалуй, весь мир. Американские сети сразу переполнились кучей мемов на эту тему.



Такой же версии придерживается и главный оппонент Джо Байдена в президентской предвыборной гонке Дональд Трамп. В принадлежащей ему соцсети бывший глава государства прямо написал, что найденный в западном крыле Белого дома кокаин предназначался не только Хантеру, но и Джо Байдену.

Кто-то действительно верит, что кокаин, найденный в западном крыле Белого дома, совсем недалеко от Овального кабинета, предназначался для использования кем-то, помимо Хантера и Джо Байдена?

— задался вопросом Трамп.

При этом экс-президент США абсолютно уверен, что это дело, как и все другие в отношении всплывших наружу темных делишек семьи Байденов, будет замято спецслужбами. Трамп считает, что подконтрольные администрации президента американские СМИ напишут, что было найдено лишь небольшое количество порошка. Впоследствии вообще может оказаться, что «это был аспирин», прогнозирует развитие очередного «байденгейта» политик.

Между тем, член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, известная своей резкой критикой политики администрации Байдена, вообще предложила провести обязательное медицинское обследование всех сотрудников Белого дома, включая президента и членов его семьи, на предмет употребления наркотических веществ. Конгрессвумен считает, что главе государства стоит предоставить общественности данные о том, какие лекарства или наркотические средства он принимает в медицинских целях
Использованы фотографии:
Викимедиа
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19 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:58
    0
    Я, кажется, уже говорил. что не только собака на хозяина, но и хозяин на собаку становится похожим?
    Селянский - шарж на главу государства, Бидон - шарж на Селянского. Все вместе - зоопарк с обезьянами
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:04
      0
      А я, например, очень даже допускаю, что "белый порошок" использовался кем-то из сотрудников этого Белого дурдома.
      Сейчас вот конгрессмены США выступили с инициативой разрешить своим военным употребление марихуаны, ввиду тяжести их службы.
      А теперь представьте себе тяжесть службы сотрудников Белого дома, когда они не знают что отчебучит их президент в сию минуту и сколь долго им придётся юлить и объяснять местным СМИ, что бы не задавали глупых вопросов. fool
  2. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:58
    +2
    Кокаин.Президент-маразматик.Ядерный чемоданчик.Даже как то страшно становится.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 11:06
      +2
      Цитата: taiga2018
      Кокаин.Президент-маразматик.Ядерный чемоданчик.Даже как то страшно становится.

      Не стоит дрожать. Их генералы нас спасут. feel
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 11:25
        0
        Цитата: Mavrikiy
        Их генералы нас спасут
        Чтобы спасти "Демократию" пора бомбить белый дом wassat
    2. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 11:07
      +1
      норм пацан от улицы шагает )))даж Булгаков не гнушался дорожку состроить а морфином гусары неплохо вштыривались Колчак хорошо на белом сидел кстати
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 11:02
    0
    Oh c'est juste zelinski qui a oublié sont carburant lors de sa dernière visite !
  4. Christophe_Nicolas
    Christophe_Nicolas Сегодня, 11:07
    0
    Joe se serait exclamé :
    "Pourquoi dites vous que mon dentifrice serait de la cocaïne, je n'ai jamais changé de marque !"
  5. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:08
    0
    Joe už nemůže vynechat kokain.., náhle by zjistil, že je presidentem USA, nejvíce zadluženého státu světa! A to přitom z pozice moci vysávají bohatství mnoha států světa, aniž by měli povolení!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:08
      +3
      Джо больше не может скучать по кокаину.., он вдруг узнает, что он президент США, страны с самой большой задолженностью в мире! И в то же время с позиции власти они без разрешения выкачивают богатства многих стран мира!
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:14
    +6
    В Белом Доме все торчат - этапутенвинават!!!
  7. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 11:17
    +1
    У Байдена есть хорошая отмазка - кокс это гуманитарная помощь лично украинскому президенту, в комплекте к "Патриотам" и "Брэдли". Ну а то, что Зеля тот еще "нюхач", всему миру известно.
  8. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:27
    +1
    Po jedné větší dávce kokainu Joe prohlásil, že bude opět kandidovat na presidenta. Bůh s tebou Ameriko, ať opět nezařídí CIA Joa na prvním místě.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:27
      +1
      После одной большой дозы кокаина Джо объявил, что снова будет баллотироваться в президенты. Бог с тобой, Америка, не дай ЦРУ снова подставить Джо.
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:28
    +2

    — Тут в станице неподалеку атаман Борис живет. Сарумян его водкой спаивает. Едем туда, прикинемся экстрасенсами, будем его лечить. Не вылечим - посадим на белый. Пусть лучше у меня кокс берет, чем у Сарумяна водку.(Гоблин. "Две Сорваные Башни").
  10. dzvero
    dzvero Сегодня, 11:30
    +2
    Нечего на Бидону бочку катать, нипричем он. Кокс - заначка Зе с прошлого визита на следующий.
  11. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:43
    +1
    но и Джо Байдену.
    У него от кокаина сердце остановится- от него 30летние инфаркт,бывает,ловят.
  12. Магос_Адептус_Механикус
    Магос_Адептус_Механикус Сегодня, 11:46
    0
    Такой же версии придерживается и главный оппонент Джо Байдена в президентской предвыборной гонке Дональд Трамп.
    всё теперь собственно понятно, президент что забрал домой для ознакомления целую гору секретных документов, обвиняет кого-то в чем-то. Ну давайте, напишите статью про посольство РФ в Аргентине и кокаин что там нашли, или слабо?
  13. seamen2
    seamen2 Сегодня, 12:29
    0
    Трампуля, подкидывая пакетики-*надобно и надписать какой чей, чтоб наверняка*.
    Он только что посмотрел рос. сериал про плохих ментов.