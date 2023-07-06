Экс-президент США считает, что найденный в Белом доме кокаин предназначался Джо Байдену и его сыну Хантеру

Кто-то действительно верит, что кокаин, найденный в западном крыле Белого дома, совсем недалеко от Овального кабинета, предназначался для использования кем-то, помимо Хантера и Джо Байдена?

В Соединенных Штатах не утихает скандал, связанный с обнаружением в западном крыле Белого дома, где находится Овальный кабинет, кокаина. Наркотик был обнаружен службой охраны в одном из шкафчиков, в которых персонал и посетители официальной резиденции президента США хранят мобильные телефоны. О «случайно» найденном вечером в воскресенье веществе, которое при анализе оказалось кокаином, сообщили несколько американских СМИ.В настоящее время Секретная служба США по записям видеокамер и журналу регистрации посетителей пытается вычислить того, кто пронес в самую охраняемую часть Белого дома запрещенное вещество.Не сомневаются в том, кто принес «белый порошок» в резиденцию президента США большинство пользователей американских соцсетей. Они обратили внимание, что накануне своего отца в Белом доме навестил скандально известный Хантер Байден, о наркозависимости которого знает уже, пожалуй, весь мир. Американские сети сразу переполнились кучей мемов на эту тему.Такой же версии придерживается и главный оппонент Джо Байдена в президентской предвыборной гонке Дональд Трамп. В принадлежащей ему соцсети бывший глава государства прямо написал, что найденный в западном крыле Белого дома кокаин предназначался не только Хантеру, но и Джо Байдену.— задался вопросом Трамп.При этом экс-президент США абсолютно уверен, что это дело, как и все другие в отношении всплывших наружу темных делишек семьи Байденов, будет замято спецслужбами. Трамп считает, что подконтрольные администрации президента американские СМИ напишут, что было найдено лишь небольшое количество порошка. Впоследствии вообще может оказаться, что «это был аспирин», прогнозирует развитие очередного «байденгейта» политик.Между тем, член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, известная своей резкой критикой политики администрации Байдена, вообще предложила провести обязательное медицинское обследование всех сотрудников Белого дома, включая президента и членов его семьи, на предмет употребления наркотических веществ. Конгрессвумен считает, что главе государства стоит предоставить общественности данные о том, какие лекарства или наркотические средства он принимает в медицинских целях