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Немецкий телеканал: Первые 5 тысяч украинских военных завершили обучение в ФРГ

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Немецкий телеканал: Первые 5 тысяч украинских военных завершили обучение в ФРГ

Запад продолжает вести гибридную войну против нашей страны, при этом регулярно подчеркивая то, что не является участником конфликта. Помимо нескончаемого потока вооружения и боеприпасов, передаваемых Киеву, страны НАТО осуществляют подготовку украинских военных на своей территории.


Так, согласно сообщению от немецкого телеканала N-TV, первые пять тысяч военнослужащих ВСУ уже завершили обучение на территории ФРГ. В то же время, уже к концу года, данное количество может удвоиться.

В общей сложности, согласно прошлогодним договоренностям между западными лидерами и киевскими властями, в рамках миссии EUMAM на территории ЕС могут быть обучены до 30 тысяч военнослужащих ВСУ. Ранее сообщалось, что помимо Германии в данной программе примут участие еще 23 государства.

Касательно подготовки солдат ВСУ в Германии, основной упор делается на приобретении украинскими военными опыта владения немецкой тяжелой техникой, включая танки «Леопард».

Однако со слов представителя командования специальной подготовкой в ФРГ, немалое внимание уделяется и формированию командного духа, а также курсам лидерства для младшего офицерского состава. Кроме того, программа предусматривает подготовку специалистов узкого профиля, таких как медики и снайперы.

Как заявил офицер бундесвера в ходе интервью немецкому телеканалу, подготовка военных ВСУ происходит в тесной координации с украинским командованием. В свою очередь, военный отметил, что обучение еще 5 тысяч бойцов до конца текущего года будет напрямую зависеть от спроса со стороны Киева.
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11 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 10:53
    0
    Обучить селюков высоким технологиям почти невозможно. Всё к тому, чтобы уменьшить население Окраины то есть (славян) и это давнишняя мечта англосаксов в глобальной геополитике. И ведь только Россия этому противостоит.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:58
      0
      Иж ты, как фрицы напрягаются чтоб нам нагадить по кучнее.
      Отпрыски фашисткой мерзости никуда не делись и то что не удалось осуществить их дедам и отцам в 1941-1945 годах они сейчас навёрстывают с удвоенной силой, руками тупоголовых украинцев уничтожая славян на русской земле. angry
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 12:23
      0
      Обучить селюков высоким технологиям почти невозможно.

      Да ладно вам ,медведей на балалайке играть учат, а краина не какое то государство в Африке . А по поводу уменьшения населения, это война и потери несут как и всуки так и мы. Не надо недооценивать противника что бы не говорили но он ещё силён и мотивирован.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:10
    0
    а также курсам лидерства для младшего офицерского состава.
    fool fool "Да каждый хуторянин с рождения пан" (по "Три мушкетера") feel
  3. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 11:10
    +1
    ...первые пять тысяч военнослужащих ВСУ уже завершили обучение на территории ФРГ

    Интересно, а есть у них статистика по количеству не сдавших "практический зачёт" в ходе боевых действий.
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 12:09
      0
      Цитата: AlexVas44
      Интересно, а есть у них статистика по количеству не сдавших "практический зачёт"
      По статистике пленных их всех учили на поваров laughing
  4. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 11:36
    0
    сколько из 5000 осталось в живых?........
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:19
      0
      сколько из 5000 осталось в живых?...
      ..внимательно статью читай...ЗАКОНЧИЛИ ОБУЧЕНИЕ..не факт что все в неньку вернутся...скорей уже разбежались кто куда
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:42
    0
    Попанували ,, у Эуропе,, а теперь- на фарш, селючье!)
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:11
      0
      Попанували ,, у Эуропе,, а теперь- на фарш, селючье!)
      ...не факт....они скорей всего разбегутся по гевропе а кто и подальше в кленовый лист.. западные сми заявляют об перемогах, про рагульское сми вообще молчу..а сарафанное радио оно самое надёжное, и обученцы об этом очень хорошо знают....отбор на обучение на запад это счастливый билет для селюка остаться живым
  6. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:05
    0
    немалое внимание уделяется и формированию командного духа, а также курсам лидерства для младшего офицерского состава.
    ...ух ты..я так понимаю это курсы что б не дрогнула рука расстреливать дезертиров и паникёров...замечательно...эти 5 тысяч первыми и замочат свои же в своих же окопах.