Запад продолжает вести гибридную войну против нашей страны, при этом регулярно подчеркивая то, что не является участником конфликта. Помимо нескончаемого потока вооружения и боеприпасов, передаваемых Киеву, страны НАТО осуществляют подготовку украинских военных на своей территории.
Так, согласно сообщению от немецкого телеканала N-TV, первые пять тысяч военнослужащих ВСУ уже завершили обучение на территории ФРГ. В то же время, уже к концу года, данное количество может удвоиться.
В общей сложности, согласно прошлогодним договоренностям между западными лидерами и киевскими властями, в рамках миссии EUMAM на территории ЕС могут быть обучены до 30 тысяч военнослужащих ВСУ. Ранее сообщалось, что помимо Германии в данной программе примут участие еще 23 государства.
Касательно подготовки солдат ВСУ в Германии, основной упор делается на приобретении украинскими военными опыта владения немецкой тяжелой техникой, включая танки «Леопард».
Однако со слов представителя командования специальной подготовкой в ФРГ, немалое внимание уделяется и формированию командного духа, а также курсам лидерства для младшего офицерского состава. Кроме того, программа предусматривает подготовку специалистов узкого профиля, таких как медики и снайперы.
Как заявил офицер бундесвера в ходе интервью немецкому телеканалу, подготовка военных ВСУ происходит в тесной координации с украинским командованием. В свою очередь, военный отметил, что обучение еще 5 тысяч бойцов до конца текущего года будет напрямую зависеть от спроса со стороны Киева.