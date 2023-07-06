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Глава Минтруда: Дефицит кадров в России ведёт к росту продолжительности рабочей недели

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Глава Минтруда: Дефицит кадров в России ведёт к росту продолжительности рабочей недели

Очевидно, что экономическая ситуация в стране непростая особенно на фоне многочисленных западных антироссийских санкций. Не могло это не сказаться и на трудовых отношениях в России. Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация о рекордном росте продолжительности рабочей недели в стране в первом квартале 2023 года. Она достигла 38,5 часа в неделю.


Эту информацию прокомментировал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, главной причиной увеличение рабочего времени является дефицит кадров в стране.

Особенно большая нехватка рабочих рук имеется в сфере обрабатывающей промышленности, а также наблюдается и большой дефицит инженерных кадров, отметил Котяков. Он добавил, что эти проблемы вынуждают предприятия в некоторых регионах увеличивать рабочий день за дополнительную плату или вводить шестидневную рабочую неделю.

По словам министра, многие квалифицированные работники идут на эти условия ради дополнительного заработка, а это, в свою очередь, приводит к росту общего показателя продолжительности количества трудовых часов недели.

Напомним, что по российскому трудовому законодательству нормальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Минтруда РФ
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94 комментария
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  1. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 11:00
    +17
    Так самых работяг мобилизовали,лучшие кадры,а кем их заменить...
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 11:05
      +17
      Цитата: taiga2018
      Так самых работяг мобилизовали,лучшие кадры,а кем их заменить...

      Подумал ... И ответить не чего .... Всё по пословице -"
      "....
    2. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 11:08
      +24
      Ошибаетесь.
      Это называется - капитализьм!
      Сначала была монетизация, повышение пенсионного возраста и т.д.
      По словам министра, многие квалифицированные работники идут на эти условия ради дополнительного заработка, а это, в свою очередь, приводит к росту общего показателя продолжительности количества трудовых часов недели.

      Идут на эти условия потому что уволят, а у людей кредиты, ипотеки, семьи, дети, больные родственники и куча других финансовых проблем.
      Поэтому наш государь надёжа с друзьями-ворами решили, что денег мало воруют. Поэтому сделаем 6-ти дневку, а зарплату капиталист-владелец завода прибавит, если захочет. А не захочет, то 6-й день бесплатно работать будут.
      В противном случае - читай выше...
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:13
      +14
      Если сейчас днём, в будний день, выйдешь на Невский проспект, Старый Арбат, улицу Баумана в Казани или другую центральную улицу областных не курортных центров страны, первый вопрос который возникает у думающего человека - "Почему в рабочее время по улицам бродят столько людей?".

      Да, конечно там встречаются и идущие по рабочим делам, но основная масса праздно шатающихся или просто коротающих время от безделья.

      С другой стороны Президент РФ говорит о наличии безработице в стране при население в 145 миллионов. Чего практически не было в СССР, с его 250 миллионным населением.

      Так может быть дело не в дефиците кадров, а в чём то другом, просто министр боится об этом сказать? no
      1. Оби Ван Кеноби
        Оби Ван Кеноби Сегодня, 11:31
        +13
        Так может быть дело не в дефиците кадров, а в чём то другом, просто министр боится об этом сказать?

        Конечно боится.
        Гарант со своими корешами (Чубайсом, Гайдаром Нае, Набиулиной и т.д.), за прошедшие 24 года своего правления, закрыл 70 000 заводов и фабрик по России. Потому как нерентабельные.
        А нам этот обнуленный сказал, что в СССР только галоши делали.
        Вот то ли дело теперь... Все сами делаем. Ничего не покупаем. Не продают.
        Вот там люди и работали.
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 11:38
        +3
        Цитата: кредо
        Так может быть дело не в дефиците кадров, а в чём то другом, просто министр боится об этом сказать?

        все просто, у нас теперь толпа бездельников-паразитов, от разных блохеров до детишек чинуш
      3. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 11:48
        0
        Цитата: кредо
        "Почему в рабочее время по улицам бродят столько людей?".
        Уменя этот вопрос всегда в голове возникает когда на работе во время перекура удается в окно посмотреть.
        При союзе даже мультики детям до 2-х часов дня не показывали если нет школьных каникул (дабы школу не было соблазна прогулять). Сядешь на больничный даже телек не посмотреть было.
        Времена правления Андропова отдельная тема, тогда всех бездельников с города на 101 км выслали, "просто так" по улице не поболтаешься. Помню я тогда в училище учился и сел на больничный (простыл). Иду мимо кинотеатра, дай думаю кино гляну. Глянул только журнал фитиль, а потом загорается свет и... проверка... сижу спокойно - я не рабочий, а ученик, больничный на руках - не прогульщик. Подходит дядя, смотрит больняк и... "а ты не хочешь, чтоб я влепил тебе нарушение больничного режима ? а ну марш отсюда" и я побежал домой пока действительно не влепили. Андропов правил не долго вроде года два, но дисциплину тогда железную навел.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 11:58
          +2
          Цитата: ВПК-65
          Времена правления Андропова

          давайте про него не будем, он отдельная и весьма сложная тема
          Цитата: ВПК-65
          Андропов правил не долго вроде года два, но дисциплину тогда железную навел.
          1. ВПК-65
            ВПК-65 Сегодня, 13:15
            -1
            Цитата: Василенко Владимир
            давайте про него не будем, он отдельная и весьма сложная тема
            Согласен. Там всего много было и перегибов и паранойи. На предприятиях запретили даже друг друга по имени называть (враг подслушивает). Во дворе негласный указ: пацанам больше 2х не собираться (сидели в милиции целыми дворовыми футбольными командами) и т.д. и т.п.
        2. hhurik
          hhurik Сегодня, 12:06
          +1
          Кончилось, правда - нехорошо, с Андроповым. wink Не помогли ему эти строгости, и даже фабрикация водки с погонялом "андроповка" не спасла государство. Не желали люди работать за завтраки в виде построения мирового светлого будущего, с сегодняшними талонами, очередями, заказами, номенклатурными распределителями, блатом и пр. прелестями развитого социализма. Хотя гонка на катафалках - была забавна, да. drinks
          Так что все солнечно: нет рабочей силы - платите больше, глядишь, появиться.
        3. frog
          frog Сегодня, 13:04
          0
          Вы б еще дивную историю про Сандуны поведали.....
          А так-то - да, прикольно. Почтеннейших товарищей из дома с самым высоким подвалом гонять по магазам и кинотеатрам ловить...праздношатающихся. Сейчас бы этот спектакль окрестили популизмом. Но тогда сего славного слова в широком употреблении не было....
      4. ettore
        ettore Сегодня, 12:49
        +1
        Цитата: кредо
        Да, конечно там встречаются и идущие по рабочим делам, но основная масса праздно шатающихся или просто коротающих время от безделья.
        Так может быть дело не в дефиците кадров, а в чём то другом, просто министр боится об этом сказать? no

        Шатаются не квалифицированные кадры без дела в основном.
        И скромно молчат, почему не хватает квалифицированных кадров, как будто, в предыдущие годы, они не причём.
        1. frog
          frog Сегодня, 13:05
          0
          И скромно молчат, почему не хватает квалифицированных кадров, как будто они не причём.

          Да как же ж вы не понимаете, что это другое, вот прям совсем другое??))
    4. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:23
      0
      Цитата: taiga2018
      Так самых работяг мобилизовали,лучшие кадры,а кем их заменить...

      Ну а что Вы предлагаете ? Война однако.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 11:45
        +5
        Ну а что Вы предлагаете ? Война однако.

        А в 41-м войны не было?
        Согласно указу о мобилизации от 23 июня 41-го, кстати просто указа о мобилизации, а не "частичной" призывались военнообязанные только в возрасте от 23 до 36 лет, младше 23 лет были уже в армии, а старше 36 лет должны были остаться в экономике. И удивительный рост производства был обеспечен не фэзэушниками и женщинами, а наиболее опытными рабочими и инженерами, которых не призывали на фронт и которые делали пушки, танки и самолеты. А то показывают всякую ерунду в фильмах и сериалах как на авиазаводах дети работают, а начало положили военкоры, которые гонялись за жаренными фактами. А женщин-сварщиц и я видел на сборке рам на УАЗе в 80-е.
        А сейчас 40-50 летние мобилизованные воюют. Как раз те, кто должен был остаться на заводах. Даже "частичную" мобилизацию через одно место сделали

    5. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 11:40
      +3
      а шо вы хотите,пошло поколение некст,свободное от всего.....от работы, впервую очередь)
      1. frog
        frog Сегодня, 13:09
        0
        А вы сравните ст.40 Конституции СССР и ст.37 Конституции РФ.....
  2. Million
    Million Сегодня, 11:03
    +28
    Этого мордоворота надо самого поставить к станку,чтобы попусту штаны не протирал......
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:35
      +6
      Оторвет себе что нибудь не нужное.Руку,голову.Он окромя ручки в жизни ничего более тяжелого не держал
      1. frog
        frog Сегодня, 13:09
        -1
        Он окромя ручки в жизни ничего более тяжелого не держал

        А стакан?
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:37
      +8
      Цитата: Million
      Этого мордоворота надо самого поставить к станку,чтобы попусту штаны не протирал......

      Нет, к станку ему уже поздно, да и объём его "стройной" фигура не позволит ему закрутить заготовку на шпинделе или поставить резец на держателе.

      Меня вот другое "умиляет" как наши министры научились втирать ахинею и подавать её как умную мысль.
      Судя по закредитованности большого числа работающего населения страны именно это банковское ярмо на шее работающего населения заставляет искать дополнительную работу и перерабатывать на основной. А байки про дефицит кадров пусть рассказывает своей жене на кухне. negative
      1. frog
        frog Сегодня, 13:11
        0
        Судя по закредитованности большого числа работающего населения страны именно это банковское ярмо на шее работающего населения заставляет искать дополнительную работу и перерабатывать на основной.

        Как вам сказать.... Поинтересуйтесь зарплатой за одну ставку школьного учителя не в нерезиновой... Со стажем до пяти, условно, лет.... Там и без кредитов неплохо получается))
    3. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 12:00
      +3
      Этого мордоворота надо самого поставить к станку,чтобы попусту штаны не протирал......

      Я вот тоже смотрел и думал, как он в фотографию то убрался?
    4. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 12:48
      +3
      Цитата: Million
      Этого мордоворота надо самого поставить к станку
      Это у них от тяжелой жизни - жрать приходится в три горла
  3. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 11:04
    +13
    что азиаты на станки не идут дык оне и не обучены там строительство и агротуризм)))?Антоха у тебя пачка здоровенная идика ты в токари а то по миру пойдем без пролетариата)))
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 11:06
    +10
    Кто не видел, советую посмотреть в ютубе сравнительные фото советского министра труда и современного российского.... Впечатляет очень.
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 11:08
      0
      да у этого кота хохотало как раз по труду)))по сеньке и алтын как грится
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:40
      +13
      Цитата: иван2022
      Впечатляет очень.


      рука ищет маузер
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 11:54
        -4
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: иван2022
        Впечатляет очень.


        рука ищет маузер

        Цитата: Mazunga
        да у этого кота хохотало как раз по труду)))по сеньке и алтын как грится

        Цитата: иван2022
        Кто не видел, советую посмотреть в ютубе сравнительные фото советского министра труда и современного российского.... Впечатляет очень.

        Ну да, ну да....
        Если судить именно по "хохоталу"( на большее мозгов-то не хватает fool !!)- то Жданов, Жуков,Маленков, Берия тоже худосочностью не блистали и в обьектив еле влазили.
        Сколько можно уже делать выводы по внешности?????
        По делам оценивать- исключительно по делам....
        Геринг вон был жирный и наркоман - а Люфтваффе господствовало в воздухе до 1943...

        Бездарь он и жирный и худой - все равно бездарь, а умному и вес не помеха...

        Детсад какой то, штаны на лямках- делать выводы о работе по толщине!
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 12:42
          +2
          Цитата: свой1970
          Жуков,Маленков, Берия

          ни в какое сравнение
          Цитата: свой1970
          По делам оценивать- исключительно по делам....

          тогда точно нужно маузер искать
  5. Ярик
    Ярик Сегодня, 11:06
    +19
    Врёт, однозначно!! Дефицит не потому, что кадров нет. А потому, что платить НЕ хотят. Государство в лице вот таких Котяковых, делает все возможное, что бы работодатели платили з/п как можно меньше.
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 11:23
      +6
      Верно. Т.к. их (работодателя) эти Государственные мужья и жены - обслуживают.
      А всякие торгово-промышленные палаты и т.д. это - мостик, чтобы донести информацию о своих желаниях.
      При этом всякие экономические и социальные институты при партиях (которые на бюджете РФ пучатся) - предназначены для того, чтобы пожелания переработать и вывести (создать) решение.
      Которое (решение) зашивается в законодательную форму уже на стадии Государственной думы.
    2. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 11:47
      0
      Не государство делает, а собственники бизнеса, то есть буржуи не хотят делится прибылью, историю не знают и чем закончилась погоня за прибылью в 17м году
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:08
    +19
    Я что то не пойму: Минтруд говорит- дефицит, я вижу, что дефицит на работе кадров...., а кто тогда постоянные инициативы запускает- то по 6 часов работать, то 4 дня в неделю.
    Открою тайну, где брать сотрудников - в РФ чиновников (от которых ничего не зависит ) больше, чем во всем СССР(вместе с КПСС). Вот оттуда и нужно брать.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:25
      -9
      Цитата: Zaurbek
      в РФ чиновников (от которых ничего не зависит ) больше, чем во всем СССР(вместе с КПСС). Вот оттуда и нужно брать.

      Вы хоть бы поинтересовались бы - для начала...
      В СССР было к развалу 78 министерств- в РФ 56.
      Единственный госорган которого не было в СССР вообще - Налоговая.Все остальные - были, с другим названием но были
      Численность госаппарата в СССР 4,2 млн человек - в РФ всех вместе включая муниципальных 2.1 млн
      Цитата: Zaurbek
      вместе с КПСС).
      16 (!!!!!!!)млн членов КПСС

      Понятно ваше желание пнуть власть - но не так же анекдотически..
      1. cast iron
        cast iron Сегодня, 11:32
        +8
        В СССР входило 15 республик. И население было 250 млн человек. Сейчас Россия - одна и население 140 млн. Слишком много чиновников. Чрезвычайно много.
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 12:17
          -4
          Цитата: cast iron
          В СССР входило 15 республик. И население было 250 млн человек. Сейчас Россия - одна и население 140 млн. Слишком много чиновников. Чрезвычайно много.

          Еще раз для вас лично - процент чиновников СССР перекрывал нынешнее количество примерно в 5 раз.
          Сокращение госслужащих идет даже сейчас.
          Но самое анекдотичное- то что на наши плошади и разбросанность населения по уму надо бы больше.
          Вот например у меня ближайший отдел ФНС в 200 км...
          В регпалате уже сейчас регистрируют по всей стране.И даже если вы поедете проконсультироваться в моем случае за 45 км в Регпалату - ваше дело может попасть к любому регистратору. Малейшее расхождение- и у вас на руках отказ в регистрации а госпошлина ушла в бюджет.
          У нас в районе уже 6 лет бегает народ выпучив глаза- "А куда регпалата с налоговой девались???"
          Россельхоз осталось 3 инспектора на полобласти - причем 2 управления областные обьединили в одно и штат урезали втрое.
          Внутренних таможен практически не осталось - посты со штатом на 1/3 меньше.
          Свежайшее сокрашение- у терротделов казначейства забрали машины и сократили водителей( в областном казначействе оставили 5 машин из 14).
          В Роспотребнадзоре - 1 инспектор на 3(!!!) района. Успеет она по жалобам ездить по просрочке -за 90 км?
          с перспективой что тоже машину заберут?
      2. smart fellow
        smart fellow Сегодня, 11:44
        +3
        Понятно ваше желание пнуть власть - но не так же анекдотически..

        «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика», англ. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics).
        "и теперь чиновников в России 5,7 млн человек ... То есть, на 1 чиновника в России приходится 25 человека, которыми он в теории может заниматься. В СССР 1 чиновник занимался 136 людьми. И это ещё на фоне того, что СССР такое государство было, сами понимаете. А Россия перещеголяла даже своего деда. Получается, если взять в руки калькулятор и поделить общее число населения СССР и количество чиновников на человека, то получим ~2.31 миллиона."
        https://news.rambler.ru/other/44886861/?
        Запрос "количество чиновников в России" надо изменить на "количество чиновников в России и СССР" и найдете кучу ссылок в которых число чиновников не бьется с вашими 2,1 млн.
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 12:51
          0
          Цитата: smart fellow
          теперь чиновников в России 5,7 млн человек .

          Ага ага....
          Обычно демонстрируют цифру 4,2 млн чиновников - куда запихивают внезапно .....ЧОПы и Росгвардию!!
          5.7- ну фиг его знает какой палец сосали...может армию в чиновники запихнули....
          Еще раз- 0,9 млн госслужащих и 1.2 с копейками муниципалов.
          Все....
          Все остальные типа "чиновники"- существуют в воспаленном мозгу гневных обличителей. Причем они сами насчитат прорву "чинуш" сами себя спрашивают "- а где они??"
          Причем самое анекдотичное что в число чиновников СССР не включают параллельный аппарат власти сверху донизу- комитеты КПСС.Которые начиная от района и вверх до Москвы имели штат больше чем штаты исполнительной власти Советов - райсоветы, поссоветы, горсоветы и вверх.
          Причем анекдот ситуации в том что власти у горкома было в разы больше чем у горсовета- горкомские могли снять горсоветчиков а наоборот нет.
          И так от сельсоветов и вверх
          Но партийные органы в число госчиновников не плюсуют lol lol - цифра плохая выйдет.....
      3. 224ВП_МО_РФ
        224ВП_МО_РФ Сегодня, 11:51
        +1
        а ссылочки можно на документы? и статистику по населению РСФСР и РФ
      4. иван2022
        иван2022 Сегодня, 11:52
        +2
        Цитата: свой1970
        Цитата: Zaurbek
        в РФ чиновников (от которых ничего не зависит ) больше, чем во всем СССР(вместе с КПСС). Вот оттуда и нужно брать.

        Вы хоть поинтересовалась...
        Численность госаппарата в СССР 4,2 млн человек - в РФ всех вместе включая муниципальных 2.1 млн
        Цитата: Zaurbek
        вместе с КПСС).
        16 (!!!!!!!)млн членов КПСС

        Понятно ваше желание пнуть власть - но не так же анекдотически..

        По интересовались. В СССР было менее 2 млн чиновников.... Хотя к 1989 в СССР жили около 300 млн...
        Кстати, во времена Сталина численность внутренних войск в СССР была в 10 раз меньше, чем сейчас в Росгвардии..

        Так что нынешнюю власть не очень и пнешь....Судьбу генерала Рохлина, Салье или депутата Ильюхина помним... с...
        А вот советскую власть пинать --можно сколько угодно.. Мне тоже ваше желание понятно...
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 12:55
          0
          Цитата: иван2022
          Кстати, во времена Сталина численность внутренних войск в СССР была в 10 раз меньше, чем сейчас в Росгвардии..

          Естественно.....Зачем?
          Вполне армии хватало....
          И в Новочеркасске не ВВшники народ разгоняли- армия...
          Вот дубинки резиновые в 1961, а газ слезоточивый в 1964 в МВД приняли на вооружение- это да....
        2. свой1970
          свой1970 Сегодня, 13:03
          -1
          Цитата: иван2022
          В СССР было менее 2 млн чиновников...
          а сюда входит вся вертикаль власти от райкома КПСС и до Москвы- власть параллельная Советам?
          Сюда входит аппарат ВЛКСМ?
          Сюда входит аппарат ВЦСПС?
          Сюда входят освобожденные(!!!) комсорги и парторги в армии?
          Сюда входят "первые отделы" всех предприятий СССР? Равно и руководители предприятий?
          В СССР было по разным подсчетам от 10 млн госслужащих минимум- исполнявших распорядительные государственные функции.
        3. frog
          frog Сегодня, 13:19
          0
          Кстати, во времена Сталина численность внутренних войск в СССР была в 10 раз меньше, чем сейчас в Росгвардии..

          Сравнили бы, для начала, корректно....
          При всей горячей любви)) к ведомству мосье Золотова, если из него выкинуть "хозрасчет", "разрешиловку", ОМОНы всеразличные - много ли останется??
      5. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 12:04
        +1
        Цитата: свой1970
        Единственный госорган которого не было в СССР вообще - Налоговая.
        Не только в СССР, а в "перестройку" тоже. Пока налоговой не было, производство товаров народного потребления в "перестройку" выросло в десятки раз по сравнению с СССР. Горбачев тогда снял налоги на 2 года со всех кооперативов при их создании (не душил). Можно было вывеску сменить и.. еще 2 года. Вот тогда у нас был рынок (или базар) как в Китае. Кто ателье открывал, кто джинсу в кастрюле на кухне варил, мигом рынок товарами заполнили. Был бы в те времена спрос на БПЛА - наши подвалы этими дронами все бы кругом завалили...
        1. Kotofey
          Kotofey Сегодня, 12:53
          0
          Не понял! А разве перестройка была не в СССР?! Как это понимать- "производство товаров народного потребления в "перестройку" выросло в десятки раз по сравнению с СССР"?
          1. свой1970
            свой1970 Сегодня, 13:27
            0
            Цитата: Kotofey
            Не понял! А разве перестройка была не в СССР?!

            Разная периодизация...
            Некоторые считают что строительство социализма прекратилось в 1953....
      6. Сочи
        Сочи Сегодня, 12:17
        -2
        а им правда не нужна... им лишь бы тявкнуть на правительство и Россию.
      7. frog
        frog Сегодня, 13:16
        0
        Росстат определяет численность работников и служащих по отчетности в ПФР и ФСС. Так как в государственных учреждениях все работники и служащие оформлены официально, то сведения Росстата полностью достоверны. Всего на конец июня 2021 года в России реально работает 3303.9 тыс. человек (примерно 3 303 900 человек), их них:

        по списочному составу - 3237.3 тыс. человек
        по внешнему совместительству - 12.9 тыс. человек
        по договорам гражданско-правового характера - 53.6 тыс. человек

        Для начала...
        Аппарат госуправленцев РСФСР в 1988 году насчитывал 1,16 млн человек, или 81 чиновник на 10 тыс. человек населения.

        Для сравнения...
        Продолжить?)
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:50
      +8
      Цитата: Zaurbek
      где брать сотрудников - в РФ чиновников

      "их угоняли в рабство, но они и там не работали"
      это они работать будут?


      или они?!


      Стране нужен новый "философский пароход" что бы всех этих глистов вывезти и ...
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 12:15
        +6
        Ну, многие и работают... И судя по одёжке - вполне неплохо работают...



  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:08
    +3
    Особенно большая нехватка рабочих рук имеется в сфере обрабатывающей промышленности, а также наблюдается и большой дефицит инженерных кадров, отметил Котяков. Он добавил, что эти проблемы вынуждают предприятия в некоторых регионах увеличивать рабочий день за дополнительную плату или вводить шестидневную рабочую неделю.
    Сфера обрабатывающей промышленности в Российской Федерации на общемировом уровне, особенно по обработке и переработке бюджетных средств выделяемых на развитие промышленности (от слова промысел) смотря на то кто чем промышляет и переводит финансовые потоки... Вот например М.Хуснулин помощник "азиатского брата"- любителя кирпича и цемента (дешёвая рабочая сила остальная финансовая разница при строительстве объектов распределяется среди подрядчиков), сегмент строительной промышленности на подъёме как никогда... однако request
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:09
    +1
    У нас что мирное время? Каждый завод ВПК имеет смежников. Чтобы ВПК увеличил кратно производство,то и смежники должны увеличить кратно своё производство.Кто связан с ВПК ,все заборы вакансиями обвещаны.Самое трудное положение в судостроении.Кстати прошла фотка,на "Заливе " корпус одного БДК почти сформирован.
    1. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 11:52
      +4
      у нас капитализм, всё, как при царе-батюшке в 17м
  9. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 11:10
    -1
    A la guerre comme à la guerre
    Les "Munitionnettes" les femmes en 14/18 on remplacé les hommes partis à la guerre,autre exemple en 1973 dans le port de Saigon TOUT les dockers étaient des femmes !
  10. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 11:10
    +4
    Почему так получается,потаму-что у правительства нет плана,они не знают что у них будет через месяц не говоря уже о годе и болеее,оказалось нет квалифицированых рабочих,они все в ашанах,петерачках,юристах и т.д.
  11. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:11
    +22
    А кто загнал престиж рабочего человека под плинтус за 30 лет? Кто сделал так, что лучше девочкам признаваться что ты мелкий клерк, чем хороший слесарь? Кто наплодил хренову тучу никому не нужных бездельников, всяких там юристов, экономистов, манагеров, сэйлеров и тд и тд? Да у нас одних охранников поди больше, чем численность ВС РФ! А чиновников всех мастей - больше чем во всём Советском Союзе. Кто все эти годы упорно строил типа экономику обслуживания? Ась?

    И вот те же самые типы - на голубом глазу нам сейчас жалуются, ты надо ж - никто работать на производстве не хочет.. Ну-ну..
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 11:21
      -4
      А кто загнал престиж рабочего человека под плинтус за 30 лет? Кто сделал так, что лучше девочкам признаваться что ты мелкий клерк, чем хороший слесарь? Кто наплодил хренову тучу никому не нужных бездельников, всяких там юристов, экономистов, манагеров, сэйлеров и тд и тд? Да у нас одних охранников поди больше, чем численность ВС РФ! А чиновников всех мастей - больше чем во всём Советском Союзе. Кто все эти годы упорно строил типа экономику обслуживания? Ась?

      Хороший вопрос! Ответ мой такой. Ответ нужно требовать у тех, кто выбирал Верховный совет РСФСР в начале 1990 года. И к ЦК КПСС, который создал в ЦК Российское бюро в декабре 1989 года. Ну и, конечно, про Меченного забывать не стоит. Он, собака женского рода, положил всему этому начало со своей гласностью и перестройкой.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:53
      +3
      Цитата: paul3390
      всяких там юристов, экономистов, манагеров

      это еще пол беды, вроде как то же нужны, а вот кому нужны блоХеры и всякие поющие трусы?!
      Цитата: paul3390
      сэйлеров

      а чего это Вы материтесь в общественном месте!!!
    3. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:21
      -2
      Цитата: paul3390
      А кто загнал престиж рабочего человека под плинтус за 30 лет?

      Наверное те кто говорил в 1970е "Будешь учиться - пойдешь в институт, не будешь учить и будешь д/ураком- пойдешь в ПТУ!!"
      И классику:
      "ПТУ- Послал Тупых Учиться" и
      "СПТУ- Сельсовет Послал Тупых Учиться"

      Не?не было такого??
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:36
        0
        Цитата: свой1970
        Наверное те кто говорил в 1970е "Будешь учиться - пойдешь в институт, не будешь учить и будешь д/ураком- пойдешь в ПТУ!!"

        такого не песню, про дворника было
  12. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:13
    +6
    продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов.

    8×5=40. И при этом:
    Она достигла 38,5 часа в неделю.

    Кто-то жутко прогуливает, при том что уже более полугода на многих предприятиях увеличен рабочий день, а кто-то и до этого по 10-12 часов работал.
  13. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:14
    +4
    а также наблюдается и большой дефицит инженерных кадров, отметил Котяков.

    Под асфальт, сухой и гладкий,
    Наледь наших лет, -
    Изыскательской палатки
    Канул давний след...

    Флаг Российский. Коновязи.
    Говор казаков.
    Нет с былым и робкой связи, -
    Русский рок таков.

    Инженер. Расстёгнут ворот.
    Фляга. Карабин.
    - Здесь построим русский город,
    Назовём - Харбин................

    Милый город, горд и строен,
    Будет день такой,
    Что не вспомнят, что построен
    Русской ты рукой.

    Пусть удел подобный горек, -
    Не опустим глаз:
    Вспомяни, старик историк,
    Вспомяни о нас.

    Ты забытое отыщещь,
    Впишешь в скорбный лист,
    Да на русское кладбище
    Забежит турист.

    Он возьмёт с собой словарик
    Надписи читать...
    Так погаснет наш фонарик,
    Утомясь мерцать!
    (Арсений Несмелов. "Стихи о Харбине").
  14. frog
    frog Сегодня, 11:15
    +6
    Особенно большая нехватка рабочих рук имеется в сфере обрабатывающей промышленности, а также наблюдается и большой дефицит инженерных кадров

    Кто бы мог подумать... С чего бы вдруг??
    Последние лет двадцать производили юристов, экономистов и прочих манагеров, высококвалифицированных, безусловно wink , разогнали почти все технари с путягами и на тебе... Внезапно, некому работать. Кто бы мог подумать??! Тщательно так оптимизировали промышленнсоть, ибо у нас ....мм.....постиндустриальное общество(что логично, индустрию сами угробили)) и вдруг такая незадача.... Мигрантов эшелонами завозим, чуть в дупу им не дуем, а работать, вот ведь странно, некому.... Инженеры куда-то делись, опять же ж.... Правда, с учетом того, как оно там внутри, тех контор, что еще работают - и неудивительно....
    В общем, грандиозные успехи налицо, МС-21, случайно, нелетающий уже подорожал и стал, как правильный, дороже арбузов....
  15. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 11:18
    +1
    Так глупых людей много и там и в другом месте.
    Стоит ли так серьезно воспринимать слова глупого человека - который видит цифры в статистике, но при этом не проверяет данные.
    Особенно не беря во внимание те условия которые действуют при постановке на учет и повторном учете.
    Ведь если ты был на учете, а после снялся с него, но в течении определенно времени не устроился официально на работу или вообще не устроился и решил снова встать на учет - тебе положена минимальная сумма (что-то в районе 2 тыс. руб.)
    Поэтому в целом и снижается статистика безработных.

    Чтобы закрепить статистический результат, достаточно проверить его - провести в течении 3-х месяцев акцию по территории РФ. Где в основе будет лежать условие, что вставшему на учет безработному (не уволенному) - ежемесячное пособие в размере от 9 тыс. до МРОТ.

    И при этом подготовить все ЦЗН к работе - заносить в единый электронный реестр (базу) - где человек работал, кем, какие функции выполнял, какое образование.

    После чего этих людей ориентировать не на курсы обучения - сливая бюджетные деньги. А профильно продавать, выступаю в роли HR-агента, организациям. Может даже формируя на основе безработных фабрики в виде старт-апов в связке уже с действующими бизнес-единицами (организациями).
    1. shtatsov
      shtatsov Сегодня, 11:44
      +4
      Про уровень безработицы , самый низкий за всю историю человечества, лучше бы не смешили! Если безработных вообще перестать учитывать, то безработица вообще исчезнет, в отчетах. У нас в Тюмени пару лет назад скандал был. Поставили новую директрису на биржу труда, она половину сотрудников сократила и зарплату урезала. А оставшиеся должны были под любым предлогом не регистрировать безработных, а кто зарегистрирован, снимать. Закончилось еще веселее, директриса под следствием, за полученные зарплаты и премии мертвых душ, которую она себе в карман складывала.
      Так что с безработицей у нас все хорошо! Никто на предлагаемые зарплаты и условия труда с бесплатной переработкой не рвется. Проще дома сидеть, экономней будет.
  16. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:24
    +8
    В СССР такую задачу решали с помощью ПТУ и школ с 11классом на выходе школьник имел профессию. А сейчас в школах (новых по федеральным проектам) есть хорошо оснащенные классы для труда.....но преподавание - имитируется.
    1. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 11:55
      +3
      В СССР такую задачу решали, передав собственность на средства производства в руки народа
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:24
      -2
      Цитата: Zaurbek
      .но преподавание - имитируется.

      Помню-помню:
      " Слушай сюда!! Забудь ту ахинею которой тебя в путяге/технаре учили и делай как я тебе скажу!!"
      1970е
  17. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 11:34
    +7
    Глава Минтруда: Дефицит кадров в России ведёт к росту продолжительности рабочей недели
    Если посмотреть на внешность министра, то ему первому нужно прописать физическую терапию. Пусть сам первый и идёт в обрабатывающую промышленность, чего в кресле то сидеть, на личном примере пусть покажет.
    А также пусть расскажет, что удалось сделать из ранее запланированных планов по сокращению штата госслужащих?
    В 2020 году правительство намерено начать масштабную реформу, предполагающую сокращение штата госслужащих. Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко объявила, что к 2021 году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) планируется уменьшить на 10%, а территориальных органов — на 15%. Затем предполагается структурное совершенствование госаппарата, которое также приведет к дополнительному сокращению госслужащих. Такая оптимизация должна позволить сэкономить до 100 млрд рублей год, считают в Минфине. Сейчас эту сумму ежегодно выделяют на повышение жалований чиновников.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:29
      -2
      Цитата: Gomunkul
      А также пусть расскажет, что удалось сделать из ранее запланированных планов по сокращению штата госслужащих?
      Росреестр сократил областные управления на 20%, райотделы на 10%- там сокращать уже некого по факту практически
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 12:54
        0
        ну вот может Росреестры и сократили (кстати- работают же успешно?), а всякие администрации - только увеличиваются год от года... и кстати, насколько МФЦ - разгрузили Росреестр? который раньше сам все принимал/проверял/передавал/возвращал со всех районов? может просто работа более автоматизированная стала? а на консультацию к регистратору-одному из 100 нужно.. так что вот как раз Росреестр возможно и является правильно оптимизированным. а давайте примеры - неправильных, просто несколько - навскидку, зачем в администрации, что сейчас, что раньше 5 ставок в бухгалтерии- работа совсем не изменилась? а зачем в полиции бухгалтера и юристы - с погонами? а зачем в каждой местной Думе есть отдел, который занимается анализом информации в СМИ- целый день, чтоб - потом распечатать интересное? ну иногда поздравления печатает..
  18. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 11:35
    +3
    Немного забыли о маленькой мелочи - ПРОФСОЮЗ! Слизали всяко разное у Запада, а такую значимую вещь угробили. А ведь там он имеет место присутствовать!
    Ранее в СССР все нормы утверждались профкомом. Мне молодому мастеру очень легко было заполнять маршрутки рабочим...берешь подшитую тетрадь, переписываешь - и работа закипела! Любые изменения в этих документах, только за подписью председателя профкома. А про нынешню систему...нормальных слов нет.
  19. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:36
    +7
    "рекордный рост продолжительности рабочей недели до 38,5 рабочих часов"

    wassat я меньше 40 часов никогда не работал. Кто украл мои часы? Кто не доработал?

    "продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов"

    wassat всегда было ограничение 48 часов. 40 часов - одиночный тариф. При воссьмичасовой смене переработка первые два часа - полуторный, каждый следующий двойной, но не более 12 часов смена. Не более 48 - неделя. Разве что-то менялось?
    А ещё недавно одни предлагали сделать четырёхдневку, другие сократить продолжительно рабочего дня и сделать шестидневку, теперь я так понимаю будет предложено увеличить продолжительность рабочей недели. С образованием экспериментов не хватило - вернулись к советскому. С переводом стрелок на осеннее и весенее - не наигрались. Теперь вот. Рабочее время не угодило. И д и о т ы
    Мы же сдохнем. При том что пенсионный возраст повышен.
    Хрен бы с ним, если бы войну обьявили. Временно бы потерпели.
    А так бухгалтеров и юристов к станку. Риэлторов на мыло! И будут вам те ещё кадры
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 12:22
      +4
      Цитата: igorbrsv
      я меньше 40 часов никогда не работал. Кто украл мои часы? Кто не доработал?

      "продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов"

      всегда было ограничение 48 часов. 40 часов - одиночный тариф. При воссьмичасовой смене переработка первые два часа - полуторный, каждый следующий двойной, но не более 12 часов смена. Не более 48 - неделя. Разве что-то менялось?

      Ой, ну что вы все на этой ветке как дети малые laughing! Вы еще КЗОТ вспомните laughing. Его и в советское время особо не соблюдали. Не, для "правящего класса" "гегемона" вполне, я в курсе, а в остальном..
      Простой пример: Работник не имеет права работать на производстве не более 24 часов. После суточной смены положен отдых 48 часов. Замечательно конечно.
      Врач отработал рабочий день 8ч., кому то надо дежурить. Пожалуйста! Ты устроен совместителем на основном рабочем месте. Дежурь на здоровье с 16-ти до 8-ми как подработчик. За 16 часов дежурства тебе ничего не положено, с 8-ми утра заступаешь на новый рабочий день как основной работник и до 16-ти., и домой отдыхать. Утром снова на работу. Как вам 32-х часовой рабочий день-ночь-день?!! И все законы соблюдены! Все в ажуре! И никакой переработки! Так и надо...
      Отец так работал, я так работал (пока не надоело) и сейчас люди так работают. "Кушайте, не обляпайтесь" laughing .Помню, как то раз в нулевых попробовали "встать в позу" по профсоюзной линии на счет переработки. Нам быстро напомнили о законе 50-мохнатого года, где говорится о 2-х 24-х часовых дежурствах в месяц входящих в размер ставки. И это закон на тот момент никто не отменил! "Хотите попробовать?" - спросили.
  20. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:53
    0
    Цитата: кредо
    Если сейчас днём, в будний день, выйдешь на Невский проспект, Старый Арбат, улицу Баумана в Казани или другую центральную улицу областных не курортных центров страны, первый вопрос который возникает у думающего человека - "Почему в рабочее время по улицам бродят столько людей?".

    Вариантов масса - кто-то работает в ночную смену, кто-то в отпуске, туристы и т.д. кто-то может себе позволить побездельничать. На центральных улицах областных центров вообще-то людей как правило больше даже со времён СССР.
    Сколько по-вашему должно быть людей на улице в дневное время?
    первый вопрос который возникает у думающего человека

    Вы в этом уверены? Вот прям наипервейший вопрос! )))
  21. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 11:53
    +7
    это зверинный оскал капитализма, помню одно из последних выступлений тов. Рыжкова Председателя совмина СССР, так он тогда сказал про сов. власть " вы еще о нас вспомните", в общем так и произошло. Олигархат под чутким покровительством кремлевского сидельца продолжает грабить страну, а для народа есть одно занятие арбайтен
  22. strelec69
    strelec69 Сегодня, 12:01
    +1
    В каком мире они живут продолжительность рабочей недели уже давно под 50 часов
  23. гильза
    гильза Сегодня, 12:02
    +3
    38,5 в неделю? А где ещё 1,5 часов? Слово "беспрецендентно" пугает до коликов в этой ситуации. У меня средняя неделя 42 часа (48-36) . В чём беда в принципе-то? Кто-то три часа отработал и устал? Есть специалисты, популярно объясняющие каким образом 38,5 часов в неделю рабочего времени делают положение в стране "трудным"? К вопросу о мобилизации, которая "подорвала трудовой потенциал страны". Из 72 млн.работающих призваны едва 0,5%. Это даже не уровень сезонной безработицы. Бронь распространялась адекватно. Ни одно производящее (производящее!!) предприятие не встало. Отсутствие 12-14 млн.человек в рынке кадров ( самозанятые и теневой сектор) вот это фактор. Похоже его и вовсе не учитывают никак и ни где,"отыгрываясь" на официально устроенных, сгружая на них все нюансы "кадрового потенциала". Так чего нам хочет сказать уважаемый министр? Паниковать надо если подавляющая часть населения уйдёт хотя бы на один час за 40 часов. И ,кстати, сразу вопрос к этому "профессионалу". Это что получается 4,3 трлн залёных в ВВП ( по ППС), а следовательно 60 с лишним тысяч долларов на работягу ( в китае,кстати, примерно 35 на трудящегося) мы делали с неполной рабочей неделей? Кто там ещё вопрос по КПД поднимал?
  24. Elektric
    Elektric Сегодня, 12:03
    +5
    Вот клоуны! А почему не к росту заработной платы?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 12:43
      +1
      На этот вопрос когда-то очень популярно ответил ДАМ...
  25. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:03
    +7

    """"""""
  26. Tusv
    Tusv Сегодня, 12:07
    +2
    По моему этот чел своей жёпой протирает абсолютно чужое кресло. Все компании стремятся свои расходы минимизировать. А тут член с горы с такими заявочками. Слухой сюды неучь. Я могу только, что я могу, больше не возможно. Наращивай не наращивай. Человек активен только 4 дня в неделю. Остальное Имитация бурной деятельности. Хотя для депутатов и министров полезно
  27. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 12:09
    +8
    эти проблемы вынуждают предприятия в некоторых регионах увеличивать рабочий день за дополнительную плату



    А так хотелось, чтобы все пахали за минималку... laughing
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 12:20
      +2
      Чтобы все пахали за просто так laughing """""
  28. V.B.
    V.B. Сегодня, 12:09
    +10
    В Самаре арестовали очередного Мастурбека, который убил молодую девушку, чтобы угнать её внедорожник.
    В суде выяснилось, что мигранту нужен переводчик, он не владеет русским языком. Но гражданство России эта мразь получила в 2022 году. Пройдя все необходимые процедуры.
    Те, кто завозят в Россию этих особо ценных специалистов, дают им паспорта, доказывают, что нет никаких русских. а есть только "многонациональный народ российской Федерации" - убийцы.
    Это они убили эту молодую маму. Это они сделали ее ребенка сиротой. Это они хотят, чтобы Москва пылала так же как сейчас пылает Париж, где полиция пристрелила алжирского наркодилера. МАРДАН. ЭТИХ ТВАРЕЙ НАДО ПУБЛИЧНО ВЕШАТЬ, вместе с теми, кто их сюда завозит.
  29. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:15
    +4
    Откуда в нашей стране появляются министры узкой специализации и широких запросов в содержании?!
    В 1997 году окончил самарскую школу-лицей № 135 авиационного профиля. В 2002 году с отличием окончил Самарскую государственную экономическую академию, по специальности «Экономическая теория», специализация «Теория и организация рынка ценных бумаг».

    Как замечательно!!! Учился-учился и...стал теоретиком!!!
    В 2005 году окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Рынок российских субфедеральных долговых ценных бумаг: становление и развитие», ему была присуждена учёная степень кандидата экономических наук.

    Вот эта работа кандидата экономических наук что изменила в росте российской экономики? Где наметился прорыв именно в субфедеральных долговых ценных бамагах?
    С августа 2005 года по июль 2007 года работал начальником отдела Министерства управления финансами Самарской области, после чего был назначен руководителем департамента исполнения областного бюджета и отчётности Министерства управления финансами Самарской области, в должности которого проработал до апреля 2012 года.

    Опять руководящая должность труженика, не имеющего никакого опыта в организации труда и не просто год-полтора, а аж семь лет!!!
    В 2011 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «административное и финансовое право».

    Эта та самая контора, где будущих чиновников проверяют на «вшивость» (лояльность и строптивость).
    С апреля 2012 года по март 2014 года работал в Федеральном казначействе в должности начальника управления совершенствования функциональной деятельности.
    В марте 2014 года перешёл на работу в Правительство Московской области. До января 2017 года он занимал пост министра финансов Московской области, после чего возглавил объединённое министерство экономики и финансов Московской области.
    C мая 2017 года по январь 2020 года работал заместителем министра финансов Российской Федерации.
    Участник третьего набора программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2019).

    Участник третьего набора четвёртой программы прорывов...
    21 января 2020 года указом Президента России Владимира Путина был назначен министром труда и социальной защиты Российской Федерации.

    И тут оказалось, что в России не хватает рабочих рук...
    Зато в стране, несмотря на обещания сократить, расширенный штат чиновников...
    Около 10 000 человек работают в администрации президента...
    Хрен знает сколько тысяч работает в охране (личной и групповой)...
    Нас рать! Говорят занятые в торговле, на доставках...
    И тьма просиживает штаны и пьёт пиво возле каждой общаги и на скамейках парков...
    Работать некому. Знаете что говорят?!
    Нахрен мне работа за гроши!
    На переобучение их, естественно, никто не возьмёт...
    * * *
    А ещё таких, как Набиуллина в стране пруд пруди! Сегодня тужится и пыжится, напрягая остатки мозговых клеток, пытаясь объяснить, как же это так сильно упал рубль...
  30. А009
    А009 Сегодня, 12:26
    +4
    Без относительно того хороший он специалист или нет, но то что человек глупый-это точно (именно в плане интеллекта) Давайте как работодатель пофантазируем.Людей не хватает.Мне нужно их привлечь.Чем? Ну наверное увеличением зарплаты.А отпугнуть чем? Ну наверное увеличением продолжительности рабочей недели. Как можно при снижении количества рабочих повысить рабочую неделю?? Пусть мне объяснит на пальцах? (если только не рабский труд без права уволиться) .Работы навалом.Рабочий уйдёт к другим. Тупые управленцы.Это плохо.
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 13:14
      0
      Пусть мне объяснит на пальцах?
      Да у него и ему подобных подход ко всему как у Шарикова из "Собачьего сердца", только и умеют: отбирать да делить.
  31. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 12:28
    +1
    В запасе ещё 1,5 часа имеются, а это немало, если брать на всю страну. Безусловно вопросы перетока кадров непростые и требуют нестандартных решений, но при правильном подходе, можно обойтись без гастарбайтеров. Тем более, что гастарбайтеры-это не только рабочие руки, но и рост криминогенной обстановки в стране и низкая квалификация работников.
  32. ВлР
    ВлР Сегодня, 12:29
    +3
    А чего было ожидать? Мобилизация и бегство от неё резко сократили число молодых мужчин. Кто их заменит? Оставшиеся будут без выходных вкалывать? Гастарбайтеров завезут?
  33. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 12:56
    +1
    Вот этому, с таким лицом , самому бы у станка постоять не помешает !
  34. Fisher
    Fisher Сегодня, 13:12
    0
    У меня и моих знакомых давно не 40 часовая рабочая неделя. Чтобы не было дефицита надо платить и учить. Тогда люди пойдут
  35. Петя Кузьмин
    Петя Кузьмин Сегодня, 13:24
    +1
    Хуснулин обещал +5млн. гастеров к 2024 г. Чувствую преступность вырастет.