Глава Минтруда: Дефицит кадров в России ведёт к росту продолжительности рабочей недели

Очевидно, что экономическая ситуация в стране непростая особенно на фоне многочисленных западных антироссийских санкций. Не могло это не сказаться и на трудовых отношениях в России. Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация о рекордном росте продолжительности рабочей недели в стране в первом квартале 2023 года. Она достигла 38,5 часа в неделю.Эту информацию прокомментировал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, главной причиной увеличение рабочего времени является дефицит кадров в стране.Особенно большая нехватка рабочих рук имеется в сфере обрабатывающей промышленности, а также наблюдается и большой дефицит инженерных кадров, отметил Котяков. Он добавил, что эти проблемы вынуждают предприятия в некоторых регионах увеличивать рабочий день за дополнительную плату или вводить шестидневную рабочую неделю.По словам министра, многие квалифицированные работники идут на эти условия ради дополнительного заработка, а это, в свою очередь, приводит к росту общего показателя продолжительности количества трудовых часов недели.Напомним, что по российскому трудовому законодательству нормальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов.