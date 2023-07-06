Лидер болгарской оппозиционной партии назвал возможный визит президента Украины попыткой вовлечь Софию в конфликт

Он едет за нами, за нашими домами, за нашими детьми, за нашей страной

Лидер крупнейшей болгарской оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов назвал возможный визит в Софию президента Украины Владимира Зеленского попыткой вовлечения Болгарии в вооруженный конфликт.Как сообщает болгарское издание "24 часа", Костадинов назвал Зеленского величайшим национальным предателем, пожертвовавшим своей нацией в угоду интересам США. Лидер болгарской оппозиции также отметил, что украинский президент намерен совершить визит не к президенту Болгарии, а к главе правительства страны Николаю Денкову, являющемуся американским ставленником. По мнению политика, цель визита Зеленского заключается в стремлении вовлечь Болгарию в масштабный вооруженный конфликт, а также спровоцировать гражданскую войну на территории этой страны.- сказал Костадинов.Ранее в болгарских СМИ появилась информация о планируемом Зеленским визите в Болгарию, который может состояться уже в ближайшие дни. По словам министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, вероятный визит Зеленского может может не состояться из-за утечки в СМИ соответствующей информации.Глава правительства Болгарии Николай Денков подтвердил визит украинского президента в республику. По словам премьера, он оповестил о предстоящем визите Зеленского президента Болгарии Румена Радева и предложил главе государства решить, будет ли он встречаться с украинским лидером.Ранее Денков призвал правоохранительные органы страны провести расследование деятельности оппозиционной партии "Возрождение", выступающей за отказ в поддержке Украине. Премьер-министр обвинил руководство политсилы в "ведении войны против европейских ценностей".