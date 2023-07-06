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Лидер болгарской оппозиционной партии назвал возможный визит президента Украины попыткой вовлечь Софию в конфликт

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Лидер болгарской оппозиционной партии назвал возможный визит президента Украины попыткой вовлечь Софию в конфликт

Лидер крупнейшей болгарской оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов назвал возможный визит в Софию президента Украины Владимира Зеленского попыткой вовлечения Болгарии в вооруженный конфликт.


Как сообщает болгарское издание "24 часа", Костадинов назвал Зеленского величайшим национальным предателем, пожертвовавшим своей нацией в угоду интересам США. Лидер болгарской оппозиции также отметил, что украинский президент намерен совершить визит не к президенту Болгарии, а к главе правительства страны Николаю Денкову, являющемуся американским ставленником. По мнению политика, цель визита Зеленского заключается в стремлении вовлечь Болгарию в масштабный вооруженный конфликт, а также спровоцировать гражданскую войну на территории этой страны.

Он едет за нами, за нашими домами, за нашими детьми, за нашей страной

- сказал Костадинов.

Ранее в болгарских СМИ появилась информация о планируемом Зеленским визите в Болгарию, который может состояться уже в ближайшие дни. По словам министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, вероятный визит Зеленского может может не состояться из-за утечки в СМИ соответствующей информации.

Глава правительства Болгарии Николай Денков подтвердил визит украинского президента в республику. По словам премьера, он оповестил о предстоящем визите Зеленского президента Болгарии Румена Радева и предложил главе государства решить, будет ли он встречаться с украинским лидером.

Ранее Денков призвал правоохранительные органы страны провести расследование деятельности оппозиционной партии "Возрождение", выступающей за отказ в поддержке Украине. Премьер-министр обвинил руководство политсилы в "ведении войны против европейских ценностей".
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9 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:23
    -1
    Цыгане не хотят видеть хихелов.....чудеса да и только.... laughing
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:27
      0
      Цитата: Alien From
      ...По мнению политика, цель визита Зеленского заключается в стремлении вовлечь Болгарию в масштабный вооруженный конфликт, а также спровоцировать гражданскую войну на территории этой страны.

      Что-то я не понял о провоцировании гражданской войны на какой территории говорит Костадинов?
      Если про Украину, то там война идёт уж девять лет, а если про Болгарию то эту мысль хотелось бы раскрыть по подробнее.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 11:50
      0
      Цитата: Alien From
      Цыгане не хотят видеть хихелов.....чудеса да и только.... laughing

      Цыгане чуть северней, эти просто "и нашим и вашим", всем дают...
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:37
    -1
    Да кто-же его УСЛЫШИТ, счас объявят про российским и вся недолга.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:44
    0
    И при этом (табуированная лексика характеризирующая братушек) братушки яростно поставляют оружие укронацистам.)))
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 11:49
    0
    Урка приедет по карманам шмонать...................................................
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:18
      +1
      Цитата: isv000
      Урка приедет по карманам шмонать.

      Урка - лучшего названия для киевского клоуна не придумать.
  5. _Батя_
    _Батя_ Сегодня, 12:02
    0
    Почему не организуют покушение на Зелю winked
  6. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 12:23
    0
    украинская Зелибоба не только хочет вовлечь всю европу в конфликт с Россией , но и желает чтоб всю европу покрыло ядерным радиоактивным облаком !