ТГ-канал сообщил о повреждении машины посла США в РФ в день американской независимости

Задняя правая дверь машины Посольства США в РФ была расцарапана гвоздём, а также на ней оказались пробиты колёса. Об этом сообщает ТГ Shot. По данным Telegram-канала, данный инцидент произошёл в день независимости Соединённых Штатов, то есть 4 июля.О том, что злоумышленник нанёс ущерб кроссоверу GMC Acadia в Москве, сообщил атташе по вопросам обороны американской дипмиссии бригадный генерал Ааронг Д. Дрейк. Пробивший колёса авто с дипномерами уже разыскивается российскими правоохранительными органами. Все обстоятельства произошедшего выясняются.Отметим, что в день независимости Штатов около резиденции американского посла в российской столице состоялся митинг. Демонстранты решительно выступали против участия Вашингтона в судьбе Украины.Ранее глава МИД России Сергей Лавров расценил слова американских властей о том, что они якобы не вмешиваются во внутренние дела нашей страны, как лукавство. Более того, в медиапространство просочилась информация о том, что американские спецслужбы предпринимают попытки завербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН.