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ТГ-канал сообщил о повреждении машины посла США в РФ в день американской независимости

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ТГ-канал сообщил о повреждении машины посла США в РФ в день американской независимости

Задняя правая дверь машины Посольства США в РФ была расцарапана гвоздём, а также на ней оказались пробиты колёса. Об этом сообщает ТГ Shot. По данным Telegram-канала, данный инцидент произошёл в день независимости Соединённых Штатов, то есть 4 июля.


О том, что злоумышленник нанёс ущерб кроссоверу GMC Acadia в Москве, сообщил атташе по вопросам обороны американской дипмиссии бригадный генерал Ааронг Д. Дрейк. Пробивший колёса авто с дипномерами уже разыскивается российскими правоохранительными органами. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, что в день независимости Штатов около резиденции американского посла в российской столице состоялся митинг. Демонстранты решительно выступали против участия Вашингтона в судьбе Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров расценил слова американских властей о том, что они якобы не вмешиваются во внутренние дела нашей страны, как лукавство. Более того, в медиапространство просочилась информация о том, что американские спецслужбы предпринимают попытки завербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН.
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14 комментариев
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 13:06
    +3
    Можно было бы и дерьма насыпать на капот.
    Они толерантны. Обязаны понять... wassat
    Но мы непременно найдём негодяев и накажем.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:20
      -1
      Но мы непременно найдём негодяев и накажем.
      ...не...лучше у населения гвозди изъять и с продаж этот продукт убрать..так проще будет уладить ситуёвину
      1. frruc
        frruc Сегодня, 13:32
        0
        правая дверь....была расцарапана гвоздём, а также на ней оказались пробиты колёса.

        Пустячок, ничего страшного, наверно, это комбинация из трех известных букв. Пусть лучше это посольство, вместе с его обитателями проваливают к себе обратно в Штаты.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:28
      0
      У нас 200% алиби ,если русский что то царапает на двери автомобиля посла США - то это гимн США из трёх букв на русском. lolПро гимн вроде ни слова.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:08
    +3
    Горе то какое, я прям кушать не могу. smile
  3. Комментарий был удален.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:10
    +4
    Поздравили! bully ............. ............
  5. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:12
    0
    Задняя правая дверь машины Посольства США в РФ была расцарапана гвоздём, а также на ней оказались пробиты колёса.
    ...ух ты..вот это урон и я понимаю....дрожи америка...не термоядера нашего нужно бояться а идиотов с гвоздями
  6. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 13:13
    +1
    Задняя правая дверь машины Посольства США в РФ была расцарапана гвоздём, а также на ней оказались пробиты колёса.

    Фулюганы. laughing
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 13:21
      +1
      Задняя правая дверь машины Посольства США в РФ была расцарапана гвоздём, а также на ней оказались пробиты колёса.

      Фулюганы. laughing


      Пусть ещё внутри посмотрят. Небось и магнитолу спёрли с записями Майкла Джексона. request
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:18
    +2
    Как попасть на территорию посольства ,чтобы на капот машины посла положить кирпич или кувалду?Сами по пьяни рас,а потом на утро с бодуна ,кто это сделал?Русские!!!
  8. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 13:23
    +1
    Недавно доставку делал им. Чуть ли ни швырнул в лицо сотруднику.
  9. dzvero
    dzvero Сегодня, 13:30
    0
    ...была расцарапана гвоздём,

    Просто царапины были или царапины со смыслом? Координаты там али пиктограммы какие?
  10. mag nit
    mag nit Сегодня, 13:32
    0
    Подарите ему Москвич. Послу США будет приятно.
  11. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:33
    0
    была расцарапана гвоздём, а также на ней оказались пробиты колёса.

    Это ерунда по сравнению с захваченой дип.собственностью рф в самих сша.
    Пробивший колёса авто с дипномерами уже разыскивается российскими правоохранительными органами.

    Если реально этим занимаются, то пора б начать таким рьяным проявлять своё рвение на фронте. А если просто приняли к исполнению, то ведь у нас демократия и свобода самовыражения, вдруг это был творческий порыв против ущемления прав темнокожих. Взяли белые дурную привычку кататься на ЧЁРНЫХ шинах! Вот вам за эксплуатацию чёрных.