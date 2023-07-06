Начальник штаба обороны Великобритании пожаловался на наличие у армии страны лишь 40 готовых к бою танков

Великобритания сейчас располагает только 40 боеспособными танками и имеет лишь около 12 готовых к бою фрегатов и эсминцев. Об этом пишет издание The Daily Mail, ссылаясь на заявление начальника штаба обороны Соединенного королевства адмирала Энтони Радакина, который выступил недавно в парламенте страны.
По утверждению Радакина, вооруженные силы королевства в настоящее время имеют примерно 200 танков, но лишь 40 из них боеспособны. Не лучше ситуация и на флоте, хотя Великобритания столетиями считалась «королевой морей». Сейчас у Лондона 17 фрегатов и эсминцев, из них боеспособны лишь 11-12 кораблей.
Британское издание пишет, что к настоящему моменту британские вооруженные силы сократились до минимума с периода Наполеоновских войн. Но Лондон старается вкладывать большие деньги в оборону, в том числе и в создание новой бронетехники. Однако лишь к концу 2020-х годов стране удастся увеличить свои арсеналы.
Депутат Марк Франсуа подчеркнул, что выступление Радакина свидетельствует о том, что стране будет сложно воевать с Россией, а заявления о готовности предоставить НАТО полностью укомплектованную дивизию являются «фантастическими».
Что интересно, ранее адмирал Радакин заявлял об утрате российской армией якобы «половины боевого потенциала». Министерство обороны РФ ответило начальнику британского генштаба, назвав его слова «обескураживающим враньем» и подчеркнув, что у Лондона у самого есть очень серьезные проблемы с армией. Кстати, проблема вооруженных сил королевства не только в нехватке бронетехники, но и в значительном кадровом дефиците.