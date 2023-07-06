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Начальник штаба обороны Великобритании пожаловался на наличие у армии страны лишь 40 готовых к бою танков

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Начальник штаба обороны Великобритании пожаловался на наличие у армии страны лишь 40 готовых к бою танков

Великобритания сейчас располагает только 40 боеспособными танками и имеет лишь около 12 готовых к бою фрегатов и эсминцев. Об этом пишет издание The Daily Mail, ссылаясь на заявление начальника штаба обороны Соединенного королевства адмирала Энтони Радакина, который выступил недавно в парламенте страны.


По утверждению Радакина, вооруженные силы королевства в настоящее время имеют примерно 200 танков, но лишь 40 из них боеспособны. Не лучше ситуация и на флоте, хотя Великобритания столетиями считалась «королевой морей». Сейчас у Лондона 17 фрегатов и эсминцев, из них боеспособны лишь 11-12 кораблей.

Британское издание пишет, что к настоящему моменту британские вооруженные силы сократились до минимума с периода Наполеоновских войн. Но Лондон старается вкладывать большие деньги в оборону, в том числе и в создание новой бронетехники. Однако лишь к концу 2020-х годов стране удастся увеличить свои арсеналы.

Депутат Марк Франсуа подчеркнул, что выступление Радакина свидетельствует о том, что стране будет сложно воевать с Россией, а заявления о готовности предоставить НАТО полностью укомплектованную дивизию являются «фантастическими».

Что интересно, ранее адмирал Радакин заявлял об утрате российской армией якобы «половины боевого потенциала». Министерство обороны РФ ответило начальнику британского генштаба, назвав его слова «обескураживающим враньем» и подчеркнув, что у Лондона у самого есть очень серьезные проблемы с армией. Кстати, проблема вооруженных сил королевства не только в нехватке бронетехники, но и в значительном кадровом дефиците.
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29 комментариев
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  1. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 11:32
    +2
    40 танков? Аккурат на одну атаку хватит! А больше и не понадобится. Возвращаться уже будет некуда... мелкобритских островов просто не станет.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:01
      0
      Радакин бул крутым воякой,
      Радакин денежки любил,
      Он был английской букой-бякой,
      И всё войною бередил. feel
  2. al3x
    al3x Сегодня, 11:32
    +2
    Зачем англичанам танки, кроме как передать их Украине? Или они у себя на острове воевать с кем-то/обороняться от кого-то намереваются?
    1. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 11:50
      0
      вся эта байда из африки,латиносы,арабы,работать в принципе не хотят,а денди,слишком денди,конфликт интересов,неизбежен....дойдёт и до танков
    2. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 11:55
      0
      Цитата: al3x
      Зачем англичанам танки, кроме как передать их Украине? Или они у себя на острове воевать с кем-то/обороняться от кого-то намереваются?

      Англия за всю свою историю на своëм острове практически не воевала. Что за чушь вы пишете?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 12:10
        0
        Я и не говорил, что Англия у себя на острове с кем-то воевала или собирается воевать. Перечитайте ещё раз то, что я написал.
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:19
      0
      Островной адмирал базарит для островного же обывателя. За сим, в логике и последовательности адмиральского, да и любого другого, базара "руководящих" островитян уже давно никакой надобности нет... Островной обыватель "съест" всё, что в его уши "закинут"..

      Что же до танков, то, насколько я помню, островитяне ещё далеко не весь свой оккупационный контингент из той же Германии вывели...

      Да и т.е. же Объединенные силы быстрого реагирования (не путать со "штатными" НАТО-вскими...), созданы Лондоном на саммите реликта НАТО в Уэльсе, вовсе не для ведения БД на Островах...

      Вместе с Великобританией в эти входят: Дания, Латвия, Литва, Эстония, Норвегия и Нидерланды.

      Целью структуры, в которой задействованы по меньшей мере 10 тысяч солдат, является совместные экспедиционные силы быстрого развертывания и проведения регулярных учений. В новые объединенные экспедиционные силы вошли подразделения ВВС, ВМС и сухопутных войск.

      Командует структурой Великобритания.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:28
        0
        И кстати, на "всякий случай"...

        Киевские бандеро - нацики вполне могут попытаться вползти в "оборонные структуры" т.н. "европы" именно через упомянутую в моем предыдущем комменте "замочную скважину". Ведь для того чтобы стать "официальным членом" ОСБР, созданных Лондоном, никакого "консенсуса" НАТО не требуется...

        И в принятии решений о проведении операций вне т.н. "зоны ответственности" реликта НАТО, причем в любом регионе континентальной "европы", эти ОСБР довольно "отвязаны" от "формальных разрешений" Брюсселя и Монса...
    4. alexoff
      alexoff Сегодня, 12:29
      0
      И эсминцы им тоже ник чему, если что Бидон защитит или новолондонцы
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:33
    +1
    laughing
    Вообще-то об этом лет 10 уже все в курсе, а лет 20 назад начались шевеления на тему, что король - голый. До тормозов на острове только сейчас доезжать начало.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:35
    +3
    И вот этому никчёмному третьеразрядному государственному недоразумению - мы годами позволяем безнаказанно гадить нам на голову... belay am
    1. al3x
      al3x Сегодня, 11:37
      +1
      В эти страны (не только Великобританию) десятилетиями вывозились капиталы и там дом родной для подавляющей части наших "элит", для которых Россия это лишь дойная корова. По крайней мере до недавнего времени все было именно так. Даже сами знаете кто их партнёрами называл в то время, когда они нам войну гибридную объявили негласно, наметили курс на уничтожение и поражение России. Норм да партнёры?
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:42
      0
      Цитата: paul3390
      И вот этому никчёмному третьеразрядному государственному недоразумению - мы годами позволяем безнаказанно гадить нам на голову... belay am

      Предлагаете - чтоб не гадил- сразу бахнуть по Вашингтону?Чего на шелупонь размениваться, то!!!
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:47
      +2
      Цитата: paul3390
      мы годами позволяем безнаказанно гадить нам на голову...

      Не годами, а веками.
  5. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:35
    -3
    A k čemu ostrov Británie potřebuje tanky? Napadení Británie tanky není možné, žádný neumí plout po moři! Tanky máte jenom na napadení vlastních obyvatel a to množství je příliš velké.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:36
      0
      А зачем острову Британия танки? Атака Британии танками невозможна, никто не может плыть по морю! У вас есть только танки, чтобы атаковать собственное население, а их количество слишком велико.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:36
    0
    Достали уже все эти плакальщики и жалобщики, ничего у нас нет, мы бедные, мы без защитные, слабенькие, хиленькие. Угу аж два раза, хилые актеры, да и пьеска то фикалии.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:37
    -1
    Он что прикалывается,на днях он нивелировал мощь Российской Армии,забыв что у нас есть ядерные силы ,для таких как Англия.А скока у Англии на дежурстве АПЛ он конечно не скажет.40 челенджеров - это 40 млн рублей ,по нашему курсу .
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:37
    +1
    Великобритания сейчас располагает только 40 боеспособными танками
    Против кого они собираются начать войну у себя на острове? Против Северной Ирландии? А сколько у той танков?
    1. Born
      Born Сегодня, 11:44
      0
      Амбиции у них большие по всему миру. А их надо чем-то подтверждать) США тоже особоивоевать не с кем в Северной Америке, однако ж танков у них до фига. Да и ла-манш какой-то прям непреодолимой преградой не является.
  9. Born
    Born Сегодня, 11:40
    +2
    У них же там армия будущего, это у нас армия прошлого, с танками там всякими ненужными. А они в интернете всех победят, цифрой задавят.
  10. isv000
    isv000 Сегодня, 11:43
    0
    Начальник штаба обороны Великобритании пожаловался на наличие у армии страны лишь 40 готовых к бою танков

    Welcome to Russia - валком в России будете валятся.
  11. Tusv
    Tusv Сегодня, 11:53
    +1
    Куда вам столько много танков то? "На проклятом острове нет календаря"
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 12:36
      +1
      Цитата: Tusv
      Куда вам столько много танков то?

      А это чтобы вооружённым силам Шотландии, Уэльса и Англии было чем воевать друг с другом за исконные исторические территории, оказавшиеся почему-то у других. smile
  12. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:53
    0
    По утверждению Радакина, вооруженные силы королевства в настоящее время имеют примерно 200 танков, но лишь 40 из них боеспособны. Не лучше ситуация и на флоте, хотя Великобритания столетиями считалась «королевой морей». Сейчас у Лондона 17 фрегатов и эсминцев, из них боеспособны лишь 11-12 кораблей.
    Украина вам поможет, однозначно... wassat
  13. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:07
    0
    Они просто используют ту же тактику, которую использовали всегда, у них есть небольшая сухопутная армия, чтобы гарантировать, что другие будут сражаться за них, Вторая мировая учит этому.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 12:33
      +1
      Цитата: Semovente7534
      Они просто используют ту же тактику, которую использовали всегда, у них есть небольшая сухопутная армия, чтобы гарантировать, что другие будут сражаться за них, Вторая мировая учит этому.

      Только Вторая Мировая? Да вся история Британской Империи - это сколачивание коалиций одних против других. Для британцев это настолько очевидно, что они даже шутят над этим:
      – Простите невольный каламбур, господин министр, но МИДДС за Европу, потому что на самом деле он против Европы. Например, в свое время государственная служба была твердо намерена не допустить нормального функционирования Общего рынка, и, чтобы добиться этого, мы поддержали идею о вступлении в него.

      Очевидно, увидев на моем лице абсолютное недоумение, сэр Хамфри попытался разъяснить свою мысль приблизительно следующим образом: "На протяжении по крайней мере пяти последних столетий Великобритания последовательно проводит в жизнь одну и ту же внешнеполитическую линию – не допустить объединения Европы. Для достижения этой цели мы сражались вместе с голландцами против испанцев, с немцами против французов, с французами и итальянцами против немцев, а затем с французами против немцев и итальянцев. Иными словами, разделяй и властвуй. И министерство иностранных дел, естественно, не видит никаких оснований отказываться от принципа, который вот уже несколько веков надежно служит интересам страны".

      Конечно, я сознавал, что так оно и есть, но при этом искренне полагал: все это из области истории. По словам же Хамфри, принцип "разделяй и властвуй" по-прежнему лежит в основе нашей внешней политики. Нам необходимо было "взорвать" Общий рынок, объяснил он, и для этого пришлось в него вступить, так как все попытки развалить его снаружи оказались безуспешными. Теперь же, действуя изнутри, мы можем заварить там такую кашу… Мы уже настроили немцев против французов, французов против итальянцев, итальянцев против голландцев. МИДДС на седьмом небе от счастья. Все идет, как в старые добрые времена.
      © Джонатан Линн и Энтони Джей. Да, господин министр. Из дневника члена кабинета министров достопочтенного Джеймса Хэкера, члена парламента.
      1. Semovente7534
        Semovente7534 Сегодня, 12:45
        0
        Спасибо за информацию, которую вы мне дали, это в значительной степени то, что я имел в виду, хотя я не знал всей этой информации.
  14. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 12:29
    +1
    И эти страны пытаются указывать с ПОЗИЦИИ СИЛЫ России её место в мировом сообществе...