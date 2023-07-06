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Европейская ракета Ariane 5 сегодня в последний раз отправилась в космос

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Европейская ракета Ariane 5 сегодня в последний раз отправилась в космос

Как сообщает американский журнал SpaceNews, сегодня в последний раз была запущена европейская тяжелая ракета Ariane 5.


Ракета отправилась в последний раз в космос с космодрома Куру, что во Французской Гвиане (Южная Америка). Следует отметить, что на территории ЕС нет космодромов и запуски производятся за пределами континента.

Ariane 5 была запущена для вывода на околоземную орбиту двух космических аппаратов – французского военного спутника Syracuse 4B и немецкого телекоммуникационного аппарата Heinrich Hertz.

Ariane 5 являлась основной ракетой-носителем Европейского космического агентства на протяжении последних 27 лет. За это время было произведено 27 пусков этих ракет, пишет американское издание. Главной особенностью этой ракеты было то, что она могла за раз выводить на орбиту два крупных спутника.

Как в своё время ракета Ariane 5 пришла на смену Ariane 4, так и сейчас, по данным SpaceNews, её заменит ракета-носитель Ariane 6, первый полёт которой, вероятно, состоится уже в следующем году.

Однако, следует напомнить, что в прошлом месяце гендиректор Национального центра космических исследований Франции Филипп Батист заявил, что с будущей европейской ракетой Ariane 6 могут возникнуть серьезные проблемы.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Европейского космического агентства
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3 комментария
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:12
    0
    вероятно, состоится уже в следующем году.

    По таким темпам могилизации на Окраине и энергетическому голоду с переносом производства в США да и засилием мигрантов, вероятность запуска так и останется вероятностью.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:30
    0
    Теперь европейцы летают в космос на ракетах Илона. Да и не только европейцы. Сразу видно, кто в доме хозяин
  3. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 16:08
    0
    как бы паритет
    РН Ariane 6
    версии А62 с 2 ускорителями способна вывести до 5 т на ГПО и 10,35 т на НОО
    версия А64 с 4 ускорителями способна вывести до 11,5 т на ГПО и 21,5 т на НОО
    наши,
    РН Протон-М способна вывести до 7,1 т на ГПО и 23,7 т на НОО
    РН Ангара А5 способна вывести до 7 т на ГПО и 24,5 т на НОО