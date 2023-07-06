Республиканская партия в День независимости опубликовала в соцсети флаг Либерии вместо флага США

Очередным казусом недавно отметились американские политики. При этом в данном случае «главным героем» стал не президент США Джо Байден.
Напомним, что в последнее время в СМИ нередко появляется информация о не совсем адекватном поведении и высказываниях американского лидера. Между тем нужно учитывать то, что хозяину Белого дома в этом году исполнится 81 год, и казусы, в которые он попадает, еще как-то можно оправдать. Чего не скажешь о его прямых конкурентах – Республиканской партии США, которые, к слову, нередко высмеивают Джо Байдена.
Как пишет издание The Guardian, 4 июля республиканцы весьма своеобразно поздравили своих сограждан с Днем независимости США. На своей странице в соцсети они опубликовали строки, посвященные главному празднику страны и прикрепили к посту флаг африканского государства Либерия вместо американского.
Напомним, что вышеупомянутое западноафриканское государство было основано в 1824 году, после возвращения бывших рабов с территории США на свою историческую Родину. Флаг данной страны, действительно, очень похож на американский, за исключением того, что на последнем 50 звезд, а не одна.
В материале говорится, что республиканцы удалили свое поздравление и заменили его на другое. Однако некоторые пользователи сети успели сделать скрин сообщения, и главным конкурентам демократов не удалось избежать «позора».
Стоит отметить, что все произошедшее можно было бы списать на «невнимательность» администратора, который ведет официальный аккаунт Республиканской партии. Однако есть один нюанс.
Репост вышеупомянутого сообщения сделала полиция Остина, сотрудники которой также не заметили «подмену» национального флага. Сообщается, что пост в официальном аккаунте американских правоохранителей «провисел» довольно долго.