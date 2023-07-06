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Республиканская партия в День независимости опубликовала в соцсети флаг Либерии вместо флага США

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Республиканская партия в День независимости опубликовала в соцсети флаг Либерии вместо флага США

Очередным казусом недавно отметились американские политики. При этом в данном случае «главным героем» стал не президент США Джо Байден.


Напомним, что в последнее время в СМИ нередко появляется информация о не совсем адекватном поведении и высказываниях американского лидера. Между тем нужно учитывать то, что хозяину Белого дома в этом году исполнится 81 год, и казусы, в которые он попадает, еще как-то можно оправдать. Чего не скажешь о его прямых конкурентах – Республиканской партии США, которые, к слову, нередко высмеивают Джо Байдена.

Как пишет издание The Guardian, 4 июля республиканцы весьма своеобразно поздравили своих сограждан с Днем независимости США. На своей странице в соцсети они опубликовали строки, посвященные главному празднику страны и прикрепили к посту флаг африканского государства Либерия вместо американского.

Напомним, что вышеупомянутое западноафриканское государство было основано в 1824 году, после возвращения бывших рабов с территории США на свою историческую Родину. Флаг данной страны, действительно, очень похож на американский, за исключением того, что на последнем 50 звезд, а не одна.

В материале говорится, что республиканцы удалили свое поздравление и заменили его на другое. Однако некоторые пользователи сети успели сделать скрин сообщения, и главным конкурентам демократов не удалось избежать «позора».

Стоит отметить, что все произошедшее можно было бы списать на «невнимательность» администратора, который ведет официальный аккаунт Республиканской партии. Однако есть один нюанс.

Репост вышеупомянутого сообщения сделала полиция Остина, сотрудники которой также не заметили «подмену» национального флага. Сообщается, что пост в официальном аккаунте американских правоохранителей «провисел» довольно долго.
Использованы фотографии:
pixabay.com/ru/
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:58
    +1
    wassat Это капец.... Уровень образованности у пен_до_сов просто зашкаливает.....
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:12
      +2
      Цитата: Nexcom
      wassat Это капец.... Уровень образованности у пен_до_сов просто зашкаливает.....

      А если подумать и поискать скрытый смысл?
      западноафриканское государство было основано в 1824 году, после возвращения бывших рабов с территории США на свою историческую Родину

      Может это тонкий намёк на превращение сша в либерию? bully
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:13
        +1
        Да неее, не верю.... Амеры так свою Америку любят что наверно не станут так стебаться.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:24
        +1
        Цитата: Хорон
        Может это тонкий намёк на превращение сша в либерию?

        Скорее тонкий намек, создать вместо США, свободную страну.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:20
      +2
      Цитата: Nexcom
      Это капец....
      это не капец, это судьба - один маленький штат
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:07
    +1
    Да одна фигня... bully
    Полосы есть... на все штаты- одна звезда.... wassat что заморачиваться 50 рисовать... bully
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:11
      +2
      С таким же успехом могли бы и кубинский флаг привинтить. lol
      Ну подумаешь там вместо синего прямоугольника - треугольник. Какая мелочь....
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 13:09
    +3
    Республиканская партия в День независимости опубликовала в соцсети флаг Либерии вместо флага США

    - Так он же болгарин...
    - А какая разница?!
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:14
    0
    Оказывается не один Байден тренькнутый в голову, республиканцам тоже требуется консультация врача-психиатра.
  5. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:14
    0
    Уровень тупости зумеров везде примерно одинаков, наши "креативные" тоже помню опозорились, сделав плакат к 9 Мая на основе то-ли американского, то-ли вообще НСДАП 1930х
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:19
    +1
    Ну там и Тихоокеанский флот США поздравил с Днем Независимости коллажом из русских Су, русского БПК и американской могилы laughing А бидон в очередной раз заблудился на сцене.
    Короче, в зоопарке все как обычно
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:25
    0
    А чем это поздравление не устраивает?Cолдат американец есть,подумаешь с самолётами и кораблём накосячили.
  8. dzvero
    dzvero Сегодня, 13:25
    0
    Либерию жалко, будут бомбить за спсворованный нацфлаг belay
  9. sabakina
    sabakina Сегодня, 13:32
    0
    Чтобы там не говорили, а М.Задорнов был прав!
  10. Mister X
    Mister X Сегодня, 13:34
    0
    Цитата: Nexcom
    Уровень образованно

    Журналист задавал рядовым американцам сложные вопросы типа:
    - Где столица США?
    Ответы были ошеломляющие...