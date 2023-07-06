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Американские военные опубликовали видео преследования российскими истребителями беспилотников ВС США в Сирии

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Американские военные опубликовали видео преследования российскими истребителями беспилотников ВС США в Сирии

В интернете появились кадры событий в небе над восточной Сирией, произошедших утром 5 июля 2023 года. Три истребителя ВКС России перехватили три беспилотных летательных аппарата MQ-9 Reaper ВВС США. Беспилотники, как утверждает американское командование, выполняли задачи якобы по борьбе с местными боевиками.


Командующий военно-воздушными силами Центрального командования США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич после этого события обвинил российских летчиков в «непрофессиональном поведении» и «небезопасных маневрах». Генерал американской авиации потребовал прекратить подобные действия, которые, по его мнению, угрожают как военнослужащим США, так и российским военным.

Между тем, западная пресса сообщает, что подобных инцидентов было очень много. Счет идет на десятки, утверждают американские журналисты. Командованию ВВС США даже пришлось направить самолеты F-22 Raptors, чтобы сдерживать российские полеты над американскими базами. Впрочем, в США забывают, что американская армия и ее базы находятся в Сирии незаконно, в отличие от российских войск, которые позвал на помощь в борьбе с террористами легитимный президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.


Камеры и датчики БПЛА MQ-9 Reaper зафиксировали, как российские самолеты Су-35 сбрасывали некие предметы, похожие на сигнальные ракеты, на пути беспилотников. Аналогичным способом российский летчик действовал в марте 2023 года, когда над Черным морем был перехвачен и позже рухнул американский беспилотник MQ-9 Reaper. Как утверждает генерал Гринкевич, один из российских пилотов в небе над Сирией специально препятствовал беспилотнику, и оператор БПЛА не мог им безопасно управлять.




Впрочем, самые безопасные полеты американские беспилотники могут совершать над территорией США, и Пентагону стоит уяснить, что пребывание американских военных и техники в других уголках планеты, особенно без разрешения суверенных государств, всегда будет нести определенные риски.

Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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17 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:55
    +2
    Эээх, жаль банки огурцов под рукой не оказалось.... laughing
    1. grem
      grem Сегодня, 12:05
      +4
      Цитата: Nexcom
      Эээх, жаль банки огурцов под рукой не оказалось.... laughing

      Да опять "обасссали " амерсов ..)) Банки огурцов -это деликатес там в Сирии ,посылки с Родины !!! Это святое и ржаной ХЛЕБ
      Камеры и датчики БПЛА MQ-9 Reaper зафиксировали, как российские самолеты Су-35 сбрасывали некие предметы, похожие на сигнальные ракеты, на пути беспилотников. Аналогичным способом российский летчик действовал в марте 2023 года, когда над Черным морем был перехвачен и позже рухнул

      wassat laughing bully
      Опять в ООН пожалуются )))
      Что то мне эти предметы сбрасываемые нашими на БПЛА США напоминают емкости из биотуалетов резиновые ..
      Вот х good улиганье ,опять на гаупвахту загремят и ордена получат )))
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 12:17
        -1
        А чё не сбили-то? Над Чёрным морем-то сбили. В чём был смысл, если беспилотники продолжили выполнение задачи?
        1. grem
          grem Сегодня, 12:50
          0
          Цитата: военком Котёнок
          А чё не сбили-то? Над Чёрным морем-то сбили. В чём был смысл, если беспилотники продолжили выполнение задачи?

          А пусть нюхают и отдирают дерьмо с объективов и обшивки !!!!
          Это предупреждение ! В следующий раз ,какую нибудь агрессивную клейкую массу сбросят
          Пока на базу вернется может рухнуть там же ..А перехват РЭБ пока не используем ! Зачем палить технологии раньше времени
          1. военком Котёнок
            военком Котёнок Сегодня, 13:22
            -1
            Понятно. Возможно, вы не заметили, но никого эти рычания и двигания тазом не убеждают. Даже один уничтоженный беспилотник не убедил (а в восприятии американцев он был протаранен по ошибке).
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 11:56
    +4
    Красавчики летуны. На запрос отвечают, можно делать все, что угодно
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:01
    +8
    Зря не сбивают - иностранная вооруженная техника на территории страны без ее разрешения - интервенция, а у нас с Сирией договор о коллективной самообороне - имеем полное право сбивать
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 12:09
      -6
      Так не признают правительство Дамаска законным
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 13:04
        +1
        Их проблемы, при любом правительстве, все равно для них страна чужая, это агрессия, мы имеем полное право сбивать
  4. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 12:07
    -8
    Откуда там боевики ? Всех плохих дядечек победили. Остались только контролируемые Россией регионы с хорошими алавитами, территории контролируемые штатами с хорошими курдами. Только на территории, контролируемой Турцией неправильные курды и террористы
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 12:11
    -7
    Преследуют беспилотники - ничего глупее данного действия не встречал
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:11
    +5
    Летуны, СПАСИБО!!!!!
    ........................................
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:21
    -1
    Стесняюсь спросить...
    А почему наблюдение за вражеским объектом считается перехватом?
    И отчего столько радости?
    Мы их всех троих у себя посадили и изучаем?..
    1. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 12:38
      -2
      Летун в кабине смотрит за железякой, а американский оператор беспилотника сидит в Калифорнии, потягивает пивасик и записывает видео, как российские пилоты "перехватывают" железяку
  8. km-21
    km-21 Сегодня, 12:22
    +3
    Непрофессионализм в том, что не сбили. Россия по-прежнему осторожничает, пытаясь не разгневать американцев резкими ответами. Но это приводит лишь к тому, что американцы наглеют от безнаказанности и усиливают давление на Россию. Конца этому не видно. Рано или поздно России придется либо ответить всей своей мощью, либо погибнуть.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:28
    0
    Освещали им дорогу, а они что подумайте
    ради?
  10. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 12:40
    +1
    Неужели нельзя сбить его неопознанными объектами ? На рыбацком сейнере, под флагом Панамы, патриот Ирландии запустил ударный беспилотник. А зачем дорогостоящие самолёты, с хреном сколько знает цена летного часа, сопровождать беспилотник ?