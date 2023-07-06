Военное обозрение
Войти Регистрация

Под капотом нет двигателя: в США прошли испытания нового армейского грузовика Oshkosh FMTV A2

17
Под капотом нет двигателя: в США прошли испытания нового армейского грузовика Oshkosh FMTV A2

Армия США в течение четырех неделей тестировала новые грузовики Oshkosh FMTV A2, предназначенные для замены старых FMTV.


Испытания состоялись в Форт-Блисс в Техасе. Тестирование прошло нескольких версий логистических машин FMTV A2. В частности, проверялась работоспособность подвески и системы Drive Display Unit, которая позволяет следить за состоянием транспортного средства, информируя экипаж о любых неисправностях в режиме реального времени.

Это полностью новая машина по сравнению со старым FMTV

- поясняют в Минобороны США.

FMTV A2 – это усовершенствованный вариант грузовиков FMTV, отличающийся от своего предшественника иной конструкцией кабины. Новая модель имеет классическую компоновку, с расположением моторного отсека впереди кабины. Однако под капотом больше нет силовой установки, которая по-прежнему находится под кабиной. Спереди расположены элементы разветвленной системы охлаждения двигателя.



Перенос кабины за передний мост, кроме разгрузки самого моста, также направлен на дополнительную защиту экипажа от воздействия подрыва мины под передними колесами. Кроме того, новая версия обеспечивает перевозимым солдатам повышенный уровень защиты и комфорта при движении благодаря, в том числе, более эффективному поглощению ударов.

За счет переноса моторного отсека и увеличения мощности силовой установки, а также применения независимой подвески, удалось увеличить грузоподъемность нового варианта машины.
Использованы фотографии:
Oshkosh Defense
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:19
    +5
    Ух, ты!
    Реально круто...
    А... стесняюсь спросить...
    Как они горят?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:29
      +1
      А... стесняюсь спросить...Как они горят?
      ...ну в статье ясно сказанно "повышенный уровень защиты и комфорта при движении благодаря, в том числе, более эффективному поглощению ударов"..тоесть применение углепластика повышенное, для комфорта пластик и прочий полиуретан, а так же гидросистемы заполненые веретёнкой...гореть будет красиво
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:35
        +1
        Интересно, дедушку РПГ-7 наверно в борт не выдержит?
        А 82мм мину прикрученную в рпгэшному выстрелу прямо в кабину? what

        Не ну я бы из любопытства пострелял бы по нему..... yes
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 13:32
      0
      Как горят все знают, а вот двигатель и станет причиной серьезных травм при подрыве на мине. Влетит в салон как пить дать.
    3. Mister X
      Mister X Сегодня, 13:38
      0
      Что по-прежнему находится под кабиной?!

  2. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 12:19
    +1
    Тю, так это ж тогда старый добрый "Запорожец" получается! laughing
  3. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:21
    +1
    A proč tak zbrojíte jako šílenci, když celý svět kromě vás chce mír?
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:21
      +2
      И зачем ты вооружаешься как сумасшедший, когда весь мир хочет мира, кроме тебя?
  4. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 12:25
    +2
    Смотрел видео подбитого MRAP Oshkosh
    https://ok.ru/video/5797691722368
    Как минимум крышка капота и все что спереди у него стеклопластик (знатно разлохматило).
    Полез после этого в википедию чтоб глянуть что за зверь:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Oshkosh_M-ATV
    Тип брони - стальная с возможностью установки дополнительной защиты
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:35
    0
    За счет переноса моторного отсека и увеличения мощности силовой установки, а также применения независимой подвески, удалось увеличить грузоподъемность нового варианта машины.

    Что-то мне это напоминает.
    1. Комментарий был удален.
  6. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 12:38
    +2
    Хм. Ещё в 1964 году был создан ГАЗ-66 (Шишига) по недоразумению названный грузовиком хотя являлся потрясающим вездеходом с шикарной развесовкой по осям а т.ч. и из-за расположения двигателя. Так что давайте американцы, назад в СССР :)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:43
      +2
      Шишига - вещь ! good
      У нас в госпитале все АП-1 на её базе были сделаны, тех.летучка и дежурная. Клевый аппарат. На 92 бензине ездил. Жрал правда его как не приведи Господь.
      Все прапора у кого авто были - с шишиги "подкармливались" бензинчиком. yes
      1. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 13:39
        0
        Цитата: Nexcom
        Шишига - вещь

        А, Вы в кузове ездили? Все кости растрясет. crying Если водила веселый, то не знаешь за что держаться, летаешь от борта к борту. Два года на шишиге в караул возили. Правда иногда давали КрАЗ , вот в нем, как в легковой. hi
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:56
    0
    Но-но! Не грузовиков, а "Family of Medium Tactical Vehicles". Как любая "инновация" пятистенки, включает в себя слова "современный" и указание на совершенно новое поколение, семейство, а то и вовсек вид оружия, но переводится обычным словом "распил". Критичных улучшений нет, а обновлять - НАДА.
    Вообще, хорошая статья вышла про оборонпром США, внезапно, в США же:
    https://inosmi.ru/20230706/ssha-264137173.html
    После падения Берлинской стены основные игроки в оборонной промышленности США консолидировались и сократили производство и рабочую силу. Они также стремились заключать государственные контракты на дорогостоящие новые или экспериментальные вооружения, чтобы получить большую прибыль в ущерб производству обычного стрелкового оружия и боеприпасов. В результате отрасль была недостаточно подготовлена к реагированию на украинский кризис и оторвана от широких потребностей национальной безопасности Соединенных Штатов и их союзников. Хотя реформы в этой области все еще возможны, не существует быстрых решений для устранения этого ущерба, причиненного нами самим себе.

    Из того же ряда - пытаются выжать бабло на третьестепенные цели, упирая на то, что включили в машину дорогую "цепь самодиагностики" и прикрепили декоративный капот. А что от этого МРАП останется МРАПом и никогда не станет БТРом...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:00
      +1
      Самое главное - цепь самодиагностики.... А там потребуется специальное оборудование ошибки при диагностике считывать и расшифровывать, специально обученные диагносты и ремонтники ууууу и понеслааась...... yes

      Само собой это специальное оборудование покупать только у них, обучать персонал тоже только у них. Распил чистой воды.
  8. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 13:15
    0
    Однако под капотом больше нет силовой установки, которая по-прежнему находится под кабиной. Спереди расположены элементы разветвленной системы охлаждения двигателя.

    what Не такое уж и новшество, вроде как у HMMWV или Toyota BXD10 аналогично, ДВС, КПП, РК сдвинуты в салон. У Хамви вроде была предсерийная модель бескапотной компоновки, грузовичок. У японцев на шасси Toyota BXD10 существует армейский грузовик Toyota BXD30.
    Технику противника тоже знать надо, на базе FMTV A2, Oshkosh предлагает:
    Грузовик 4х4

    Грузовик 6х6

    Самосвал г/п 10 тн

    Эвакуатор

    Тягач


    Пы.Сы. Вождь североамериканского индейского племени меномини по кличке Ошкош (Коготь) (1795-1858), был увековечен американцами ещё при жизни, в благодарность за уступленную им территорию в его честь назвали городок в штате Висконсин, откуда эта фирма ведет свою историю.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:16
      0
      Да ладно, уступил этот вождь территорию сам... Амеры его наверно огненной водой опоили, бусами обманули - вот он и подмахнул документ в беспамятстве.