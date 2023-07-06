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К северу от Артемовска российские штурмовые отряды захватили несколько позиций ВСУ в районе Берховки

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К северу от Артемовска российские штурмовые отряды захватили несколько позиций ВСУ в районе Берховки

Пока Киев и Запад пытаются найти хоть какие-то оправдания, уже не объяснения, неудачам украинской армии в ходе длящегося второй месяц контрнаступления, российская армия продолжает крушить врага, пресекая все попытки прорыва линии нашей обороны. Более того, на некоторых участках российские штурмовики продвигаются вперед, в том числе выбивая врага с ранее занятых «сотен метров» наших позиций и отвоевывая новые.


В районе Артемовска (Бахмута), обратное взятие которого для киевского режима стало чем-то вроде сакральной цели, наши атаковали на северном фланге в районе Берховки, сообщают российские военкоры. В результате натиска российских штурмовиков, противник частично отступил с ранее занятых позиций. На данный момент бои продолжаются. На юге Клещеевка полностью под контролем ВС РФ, в том числе удерживается ключевая высота, к отражению атак противника наши готовы.

Российская артиллерия и авиация наносят массированные удары по ближним тылам ВСУ в Ивановском, Часовом Яре, Хромовом, Маркове, Васюковке, Роздоловке, местном Весёлом и Верхнекаменском с целью подавления и рассеивания собирающихся ударных кулаков

На Красно-Лиманском направлении наши атакуют в Серебрянском лесничестве к юго-западу от Кременной со стороны поселков Кузьмино и Диброва. Противник пока сопротивляется и удерживает позиции, даже пытался контратаковать, но был размётан огнем ТОС «Солнцепек».

На Запорожском направлении ВСУ продолжают прощупывать нашу оборону, используя смешанную тактику атак малыми группами с последующим более крупным накатом. Российские бойцы уверенно держат позиции, враг всякий раз отступает с большими потерями в живой силе и технике. На Ореховском участке противник продолжает стягивать бронетехнику к линии соприкосновения, по местам сосредоточения работает артиллерия ВС РФ.

На Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа ВСУ атаковали вблизи Старомайорского и Урожайного, успеха не достигли. Следует отметить, что на этом участке, как, впрочем, и других, где противник проявляет активность, отлично налажена работа наших разведывательных БПЛА. Это позволяет заранее вскрывать передвижения ВСУ и бить по ним превентивно. При этом наши зенитчики отмечают, что в последние дни количество вражеских дронов всех типов заметно снизилось.

К северо-западу от Сватово продолжаются активные боевые действия в районе поселка Новоселовское. В результате боев под контроль российских сил перешли депо и промзона у железной дороги, расположенные на господствующих высотах.



Военкоры сообщают, что обстановка у Антоновского моста остается напряженной, российским войскам пока не удается установить контроль над занятым противником участком. Несмотря на периодические удары российской авиации, ВСУ продолжают перебрасывать силы на другой берег Днепра.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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3 комментария
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:33
    0
    Хорошие новости, Бахмут сейчас самый сложный фронт.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:52
      0
      Появились новости о том, что Вооружённые силы России перешли в контратаку на фланге Бахмута. "ВСУ продолжали атаки на стратегически важные высоты у Клещеевки… Противник пытается выбить наши войска с важнейшей доминирующей высоты, где расположен мощный опорный пункт ВСУ, взятый ЧВК "Вагнер" несколько месяцев назад. Тяжёлые бои не стихают на подступах к Клещеевским лесопосадкам и опорному пункту", - пишут авторы телеграм-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

      По данным вражеских военных аналитиков, русская армия перешла в контратаку и вернула под свой контроль западную и центральную части Клещеевского опорного пункта. Территорию отбили из серой зоны.

      "Противник продолжает пытаться выбить наши подразделения с помощью массированного применения артиллерии. Русские войска перебрасывают подкрепления. С обеих сторон работают также танки, гаубицы, РСЗО и миномёты. Ожесточённые бои продолжаются", - отмечают военкоры.

      Помимо этого боевики Зеленского начали артподготовку у Орехова. Так они готовятся к новому наступлению на Запорожском фронте.

      "В течение дня враг вёл перегруппировки и осуществлял концентрацию штурмовых групп из состава 65-й и 47-й бригад вблизи линии фронта. Замечены несколько пикапов и бронемашин, подвозившие пехоту. Русские бойцы отслеживали передвижение сил противника у Новоданиловки и в соседних районах, а затем наносили огневое поражение", - сказано в Сети. Однако сами солдаты ВСУ дошли до того, что находятся в низком морально-психологическом состоянии, не желая идти в наступление из-за постоянных больших потерь.

      Идут бои и на других направлениях фронта. Так, на Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа ВСУ атаковали вблизи Старомайорского и Урожайного. Успеха противнику достичь не удалось.

      "На Каменском направлении Запорожского фронта противник также концентрирует силы, вероятен перенос направления главного удара ВСУ с целью выхода к Васильевке. Вчера вблизи Пятихаток уничтожено до 4 волн атакующих сил противника, который задействовал от взвода до роты каждой из атак", - пишут авторы канала "Два майора".

      Идут бои и на участке у Кременной. Здесь ВС России продолжают сдерживать попытки врага прорвать фронт, используя для этого ТОС "Солнцепёк".

      Продолжаются активные боевые действия и на Сватовском участке, в Новосёловском. "В результате боёв под контроль русских сил перешли депо и промзона у железной дороги, расположенные на господствующих высотах", - отмечает "Рыбарь".

      Идёт наступление и на Соледарском направлении. Тут украинские националисты ведут наступление у Раздоловки. Действует враг небольшими группами, без прикрытия бронетехники. Всё это приводит к серьёзным потерям в личном составе.

      "Обстановка у Антоновского моста остается напряжённой, русским войскам пока не удаётся установить контроль над участком. Несмотря на периодические удары русской авиации, ВСУ продолжают перебрасывать силы на другой берег Днепра", - добавляют в социальной сети.
  2. alystan
    alystan Сегодня, 13:05
    0
    К северу от Артемовска российские штурмовые отряды захватили несколько позиций ВСУ в районе Берховки

    Может все-таки освободили?