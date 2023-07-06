К северу от Артемовска российские штурмовые отряды захватили несколько позиций ВСУ в районе Берховки

Пока Киев и Запад пытаются найти хоть какие-то оправдания, уже не объяснения, неудачам украинской армии в ходе длящегося второй месяц контрнаступления, российская армия продолжает крушить врага, пресекая все попытки прорыва линии нашей обороны. Более того, на некоторых участках российские штурмовики продвигаются вперед, в том числе выбивая врага с ранее занятых «сотен метров» наших позиций и отвоевывая новые.
В районе Артемовска (Бахмута), обратное взятие которого для киевского режима стало чем-то вроде сакральной цели, наши атаковали на северном фланге в районе Берховки, сообщают российские военкоры. В результате натиска российских штурмовиков, противник частично отступил с ранее занятых позиций. На данный момент бои продолжаются. На юге Клещеевка полностью под контролем ВС РФ, в том числе удерживается ключевая высота, к отражению атак противника наши готовы.
Российская артиллерия и авиация наносят массированные удары по ближним тылам ВСУ в Ивановском, Часовом Яре, Хромовом, Маркове, Васюковке, Роздоловке, местном Весёлом и Верхнекаменском с целью подавления и рассеивания собирающихся ударных кулаков
На Красно-Лиманском направлении наши атакуют в Серебрянском лесничестве к юго-западу от Кременной со стороны поселков Кузьмино и Диброва. Противник пока сопротивляется и удерживает позиции, даже пытался контратаковать, но был размётан огнем ТОС «Солнцепек».
На Запорожском направлении ВСУ продолжают прощупывать нашу оборону, используя смешанную тактику атак малыми группами с последующим более крупным накатом. Российские бойцы уверенно держат позиции, враг всякий раз отступает с большими потерями в живой силе и технике. На Ореховском участке противник продолжает стягивать бронетехнику к линии соприкосновения, по местам сосредоточения работает артиллерия ВС РФ.
На Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа ВСУ атаковали вблизи Старомайорского и Урожайного, успеха не достигли. Следует отметить, что на этом участке, как, впрочем, и других, где противник проявляет активность, отлично налажена работа наших разведывательных БПЛА. Это позволяет заранее вскрывать передвижения ВСУ и бить по ним превентивно. При этом наши зенитчики отмечают, что в последние дни количество вражеских дронов всех типов заметно снизилось.
К северо-западу от Сватово продолжаются активные боевые действия в районе поселка Новоселовское. В результате боев под контроль российских сил перешли депо и промзона у железной дороги, расположенные на господствующих высотах.
Военкоры сообщают, что обстановка у Антоновского моста остается напряженной, российским войскам пока не удается установить контроль над занятым противником участком. Несмотря на периодические удары российской авиации, ВСУ продолжают перебрасывать силы на другой берег Днепра.