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В ФРГ задержали прибывших с Украины исламистов, готовивших серию терактов

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В ФРГ задержали прибывших с Украины исламистов, готовивших серию терактов

Немецкие правоохранители задержали семерых исламистов, которые собирались устроить теракт на территории ФРГ.


Как сообщает Генпрокуратура Германии, среди задержанных пятеро являются гражданами Таджикистана, один - гражданином Туркменистана и один - гражданином Киргизии. По данным следствия, злоумышленники прибыли в Германию весной прошлого года с территории Украины. Подозреваемые находились в контакте с представителями ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

В июне 2022 года прибывшие с Украины исламисты сформировали террористическую ячейку с целью проведения на территории Германии серии резонансных терактов. Для реализации своих планов подозреваемые подбирали цели в Германии, осматривая возможные места для совершения терактов, а также пытались добыть необходимое для этого оружие. Несмотря на это, к настоящему времени исламистами не был составлен конкретный план для нападения.

Также сообщается, что злоумышленники были задержаны в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии.

Украинский кризис и сопутствующие ему поставки Западом украинской армии широкого спектра вооружений способствуют всплеску террористической активности во всем мире. Так, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin были замечены у боевиков мексиканских наркокартелей, а поставленные Украине Западом снайперские винтовки Accuracy International непостижимым образом попали в руки протестующих во Франции.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Ратки
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6 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:55
    +2
    Кроме оружия они еще и трафик террористов организовали...., а и то, чего немчуру жалеть.
  2. al3x
    al3x Сегодня, 12:56
    +2
    Я не кровожадный, но немцев мне не жалко, как и прочих покровителей неофашизма, даже если бы эти черти своё дело довели до конца...
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:58
    +2
    Украинский исламист кушает сало?
    -Тиха украинская ночь...........
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 13:01
    +2
    В ФРГ задержали прибывших с Украины исламистов, готовивших серию терактов

    А ведь их предупреждали! Ещё лев Муаммар, перед убийством, предрекал нашествие на Европу и хаос после гибели Ливии...
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:05
    +1
    Жаль что поймали, нехай бы украинские террористы среднеазиатской национальности чего учудили бы там
  6. sabakina
    sabakina Сегодня, 13:28
    0
    Странные какие то исламисты...Их бытовой химии не смогли больше чем за год сделать СВУ... request