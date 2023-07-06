Немецкие правоохранители задержали семерых исламистов, которые собирались устроить теракт на территории ФРГ.
Как сообщает Генпрокуратура Германии, среди задержанных пятеро являются гражданами Таджикистана, один - гражданином Туркменистана и один - гражданином Киргизии. По данным следствия, злоумышленники прибыли в Германию весной прошлого года с территории Украины. Подозреваемые находились в контакте с представителями ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).
В июне 2022 года прибывшие с Украины исламисты сформировали террористическую ячейку с целью проведения на территории Германии серии резонансных терактов. Для реализации своих планов подозреваемые подбирали цели в Германии, осматривая возможные места для совершения терактов, а также пытались добыть необходимое для этого оружие. Несмотря на это, к настоящему времени исламистами не был составлен конкретный план для нападения.
Также сообщается, что злоумышленники были задержаны в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии.
Украинский кризис и сопутствующие ему поставки Западом украинской армии широкого спектра вооружений способствуют всплеску террористической активности во всем мире. Так, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin были замечены у боевиков мексиканских наркокартелей, а поставленные Украине Западом снайперские винтовки Accuracy International непостижимым образом попали в руки протестующих во Франции.