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США завершают постройку базы ПРО в польском Редзиково, продолжая называть ее объектом защиты от Ирана

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США завершают постройку базы ПРО в польском Редзиково, продолжая называть ее объектом защиты от Ирана

Завершение строительства противоракетной базы в Редзиково запланировано на конец текущего года.

Об этом сообщили в Минобороны США польскому изданию PAP. После этого ВМС США проведут приемочные испытания:

Это знаменует окончание формирования EPAA [программа «Европейский поэтапный адаптивный подход»].


При этом Пентагон продолжает утверждать, что EPAA «предназначена для защиты континента от баллистических ракет малой, средней и повышенной дальности из Ирана». Помимо базы в Польше, она состоит из системы Aegis Ashore, расположенной в Девеселу, Румыния (функционирует с 2016 года), а также радара раннего предупреждения в турецком Кюреджик и командного центра в Рамштайне, Германия. Также морской версией Aegis оборудованы эсминцы ВМС США, размещенные на испанской базе Рота.

Система ПРО Aegis Ashore сдерживает ограниченный первый удар противника. Достигнув оперативного потенциала, она защитит поляков и критически важную инфраструктуру. Система также является сдерживающим фактором со стороны США, поскольку ее поддерживает наш персонал. Любое нападение на ВС США будет иметь значительные последствия

- заявил американский эксперт изданию PAP.

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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:46
    +2
    Козюльский,ты кому мозги паришь, мы не на Привозе.С своим комплексом средней дальности США спалились.Всё это ПРО - ракеты средней дальности.Хорошо что мы это знаем.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:48
    +2
    На Кубе нам надо мир защитить от террористов Игил и Азова...в Венесуэле и Никарагуа нужны базы для защиты мира от сомалийских пиратов.
    В Мексике бы еще базы продвинуть для защиты мира от наркокартелей Колумбии...повод для строительства военных баз по всему миру всегда можно найти...все ракеты с них пулять через территорию США.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:54
      +1
      Да-да, и в Арктике от бешенных пингвинов понаставить побольше баз - бо бешенные пингвины дюже сильно кусаюццо ! lol Неиначе как их алеуты с Аляски подучили.....