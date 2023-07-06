США завершают постройку базы ПРО в польском Редзиково, продолжая называть ее объектом защиты от Ирана

Это знаменует окончание формирования EPAA [программа «Европейский поэтапный адаптивный подход»].

Система ПРО Aegis Ashore сдерживает ограниченный первый удар противника. Достигнув оперативного потенциала, она защитит поляков и критически важную инфраструктуру. Система также является сдерживающим фактором со стороны США, поскольку ее поддерживает наш персонал. Любое нападение на ВС США будет иметь значительные последствия

Завершение строительства противоракетной базы в Редзиково запланировано на конец текущего года.Об этом сообщили в Минобороны США польскому изданию PAP. После этого ВМС США проведут приемочные испытания:При этом Пентагон продолжает утверждать, что EPAA «предназначена для защиты континента от баллистических ракет малой, средней и повышенной дальности из Ирана». Помимо базы в Польше, она состоит из системы Aegis Ashore, расположенной в Девеселу, Румыния (функционирует с 2016 года), а также радара раннего предупреждения в турецком Кюреджик и командного центра в Рамштайне, Германия. Также морской версией Aegis оборудованы эсминцы ВМС США, размещенные на испанской базе Рота.- заявил американский эксперт изданию PAP.