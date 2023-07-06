Британский эксперт: Активизация ВС РФ у Кременной похожа на начало Россией собственного контрнаступления

Пока украинцы продвигаются по этим направлениям (Запорожскому и Южно-Донецкому), похоже, что русские на самом деле собираются начать свое собственное контрнаступление

В последние недели Вооруженные силы Российской Федерации усиливают свои действия в районе Кременной. Данный населенный пункт российская армия удержала и сейчас сосредотачивает вокруг него значительные силы. Эти события вызывают определенную тревогу на Западе.Бывший директор британского Королевского объединенного института оборонных исследований профессор Майкл Кларк с тревогой отмечает, что Россия наращивает свои силы на данном направлении. Он подчеркивает, что Кременную ВС РФ удержали «вопреки всем ожиданиям». Теперь, отмечает Кларк, там концентрируются десятки тысяч российских военных, по некоторым данным – до 120 тысяч человек, хотя сам профессор и считает эту цифру несколько завышенной.Активизация ВС РФ у Кременной похожа на начало Россией собственного контрнаступления, делает вывод британский военный эксперт.- отмечает Кларк.Он подчеркивает, что Запад не имеет представления о том, что за войска концентрируются у Кременной, сколько их, какое у них вооружение, каков уровень подготовки личного состава. Не исключено, считает Кларк, что ВС РФ постараются вернуть территории, которые в 2022 году были утрачены ими в Харьковской области.Для Украины в условиях неудачного контрнаступления на Запорожском направлении такое развитие событий ничего хорошего не обещает. В частности, в случае успеха на данном направлении ВС РФ могут развернуть наступление и на сам Харьков.