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Британский эксперт: Активизация ВС РФ у Кременной похожа на начало Россией собственного контрнаступления

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Британский эксперт: Активизация ВС РФ у Кременной похожа на начало Россией собственного контрнаступления

В последние недели Вооруженные силы Российской Федерации усиливают свои действия в районе Кременной. Данный населенный пункт российская армия удержала и сейчас сосредотачивает вокруг него значительные силы. Эти события вызывают определенную тревогу на Западе.


Бывший директор британского Королевского объединенного института оборонных исследований профессор Майкл Кларк с тревогой отмечает, что Россия наращивает свои силы на данном направлении. Он подчеркивает, что Кременную ВС РФ удержали «вопреки всем ожиданиям». Теперь, отмечает Кларк, там концентрируются десятки тысяч российских военных, по некоторым данным – до 120 тысяч человек, хотя сам профессор и считает эту цифру несколько завышенной.

Активизация ВС РФ у Кременной похожа на начало Россией собственного контрнаступления, делает вывод британский военный эксперт.


Пока украинцы продвигаются по этим направлениям (Запорожскому и Южно-Донецкому), похоже, что русские на самом деле собираются начать свое собственное контрнаступление

- отмечает Кларк.

Он подчеркивает, что Запад не имеет представления о том, что за войска концентрируются у Кременной, сколько их, какое у них вооружение, каков уровень подготовки личного состава. Не исключено, считает Кларк, что ВС РФ постараются вернуть территории, которые в 2022 году были утрачены ими в Харьковской области.

Для Украины в условиях неудачного контрнаступления на Запорожском направлении такое развитие событий ничего хорошего не обещает. В частности, в случае успеха на данном направлении ВС РФ могут развернуть наступление и на сам Харьков.
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:42
    +1
    Ну вот дожились ,теперь на западе начинают на кофейной гуще гадать ,где мы наступать .А действительно - где ?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:51
      -1
      А действительно - где ?
      ..у чёрной лесби с госдепа надо спросить...оно то точно всё знает
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 12:57
      -1
      Наступил день М+3
      Иначе говоря, с начала украинского наступления прошел месяц и еще чуть-чуть. Теперь уже официально.
      Мы честно выдержали паузу, но сегодня не можем не задать эти вопросы:
      - Где три армейских корпуса?
      - Где и как ВСУ и использовали численное преимущество?
      - Где план операции с обещанными сюрпризами? Ну ладно, хотя бы с минимальной компетентностью.
      - Где высокий уровень командной управляемости ВСУ, благодаря западным технологиям? Где все эти FBCB2 и BFT на каждом пикапе?
      - Где великолепный РЭБ и прекрасная связь?
      - Где можно посмотреть на положительное влияние западного обучения военнослужащих ВСУ?
      - Как идут дела у децентрализованной логистики?
      - А что насчет успехов великолепных «Леопардов 2» и мастерства механизированной войны? Почему их броня и защита в целом(как и броня и защита всей западной бронетехники) оказалась буквально картонной[а российские танки множество раз за время СВО выдерживали 10-19 попаданий ПТУРами, также наезды на несколько мин]?
      - Как и чем помогла вся мощь западной разведки?
      - Где "неотразимые, парализующие удары высокоточными вооружениями"? Почему "Storm Shadow", "Хаймарсы" и прочее оказались бесполезными и деклассированв российским ПВО?
      - Где рои (стаи, тучные стада) дронов которые (цитируем) «полностью изменят поле боя»?
      и так далее.
      Все это на протяжении более чем полугода нам обещали украинцы (хотя с них-то взятки гладки), а также слившийся с ними в единое целое отчечественный военкурятник-милитариблогеры и прочие небинарные тарасперсоны на FPV-электросамокатах. 
      Разумеется, сейчас эти люди дружно поменяли риторику и тщательно делают вид, что так все и было задумано. А предыдущие истерики — ну это так, с кем не бывает, дело-то прошлое, а теперь несите донаты.
      Как к этому относиться? Как к деятельности любых других мошенников.
      А ххлы&НАТО за месяц контраступа смогли "захватить" только тысячи новых гектаров земли на кладбищах.
      Вообще полтора года(ибо подобные же сказочки были и до начала СВО) надроча на очередные западные «вундервафли» только показывают принципиальную необучаемость рагулей(и видимо их западных кураторов). Цикл «теребонькают на вундервафли – получают вундервафли – теряют вундервафли безрезультатно» уже раз 10 прокрутился за это время.
      P.S. В принципе, у полководцев США&НАТО всегда был низкий уровень развития. Это тактика со времен Ганнибала и прочих до нашей эры - на острие удара боевые слоны, с ними вместе быстрые колесницы со стрелками из лука, вторым темпом тяжёлая пехота и легкие лучники на флангах. И все это под присмотром полководца на высоком холме.
      Были бы боевые драконы, они бы прикрывали слонов.
      Да тут даже не надо никаким експедром быть.
      У РФ ~300 самолетов на линии соприкосновения и ~200 вертолетов. Если учитывать что при современном наступе - количестве техники должно по военным меркам превышать в трое - НАТО должно выставить ~900(!) самолетов и 600(!) вертолетов. Мало того, учитывая, что у нас ПВО самое насыщенное на планете и лучшее в истории цивилизаций - надо брать коэфф. еще 2(два) минимум на прорыв. Т.е. 1800 самолетов(столько боеспособных а не декларируемых нет ни у Штатов ни у всего НАТО в целом) и вертолетов штук 1200.
      Поэтому - НИХЕРА не дадут. Эти жалкие 10-20-30-50 Ф-16 - ваще ничо не решат, точно так же будут тупо моментально сбиты как все 450+250 уничтоженных самолетов&вертолетов, что до этого пыталось летать у бандер.
      P.P.S. Кстати, у "украины" уже не осталось мобресурса:
      "Весной 2023 года по новостным лентам прошла информация, что Индия вышла на первое место по численности населения, обойдя Китай. Событие было ожидаемо, но возникает вопрос, как был произведён подсчёт, о переписи речи не шло, никаких полных реестров граждан нет, в Индии далеко не всех детей даже регистрируют. Для оценки численности используют разные меодики, беря за основу потребление дешевого и используемого всеми продукта, спрос на который неэластичен в зависимости от дохода и стабилен для конкретной культуры в данный момент времени.
      Наиболее известен «индекс хлеба», но он мало применим для всех стран мира, зато есть много более универсальный «индекс соли», в расчёте на объем потребляемой поваренной соли на человека. Как часто бывает, за основу надо брать не современную рекомендацию ВОЗ – 5 грамм / день (полчайной ложки), там вообще таланты, а известные ещё со времён СССР суточные нормы потребления, по крайней мера для республик бСССР.
      Согласно «хлебному индексу» / «индексу соли» среднее количество постоянно проживающего населения в 2020 году (год с covid-19, когда почти 100% строек остановилось и многие заробитчане вернулись к себе домой, т.е.наша страна была без >50% мигрантов) было :
      ▪️Россия - 158 млн. чел. / 170 млн. чел.;
      ▪️Белоруссия – 8,5 млн. чел. / 9,4 млн. чел;
      ▪️Украина – 23-24 млн. чел. / 23,6 – 24,5 млн. чел.
      Последняя оценка очень интересна, в первую очередь для понимания масштаба катастрофы, ведь в 1991 году на Украине было 52 млн. Если же цифру до начала СВО скорректировать на утраченные территории, беженцев, половозрастную структуру и погибших, то выйдем на менее 15 млн. человек на подконтрольной Киеву территории(вероятно 10-13 млн). Полгода назад удивлялся данной оценке, полученной совсем по другим источникам, сложно было поверить.
      Полученные цифры говорят об исчерпании резервов для призыва, а ведь последнее одна из любимых тем для манипуляций разными «хорошими украинцами», что стремятся протолкнуть свои идеи.
      И да, у Польши тем бооее нет ни армии ни вооружерия способного защитить свой контроль хотя бы за Галичиной:
      https://telegra.ph/I-hochetsya-i-koletsya-Velikij-Polskij-pohod-07-05
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 13:14
        0
        ну все это понятно, но почему тогда Львов еще не взят, раз так у них все печально?
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:45
    +1
    Пока украинцы продвигаются по этим направлениям (Запорожскому и Южно-Донецкому)
    ..интересно бы спросить у этого дженерала...далеко ли продвинулись внау в этих направлениях?....возможно дженераль даже и не знает где это находится та джукрейн
  3. Roust
    Roust Сегодня, 12:52
    0
    Без сопливых и так скользко. Всему свое время. А пока, пусть выстраиваются в очередь к бандере.