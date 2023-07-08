Роль Коминтерна во внешней политике СССР

Коминтерн – международная организация, объединившая представителей коммунистических партий из разных стран и существовавшая с 1919 по 1943 годы.О ней известно не так и много, что породило массу различных мифов (может и нет) и домыслов. Например, Коминтерн нередко называют «могущественным тайным обществом», целью которого было кардинальное изменение мироустройства. Кто-то и вовсе считает организацию «замаскированной спецслужбой СССР».Впрочем, как бы там ни было, большинство историков сходятся во мнении, что Коминтерн играл значимую роль во внешнюю политику Советского Союза.В частности, как пишут некоторые эксперты, весьма успешной деятельность Коминтерна была в бывших африканских колониях Запада. Есть сведения, что значительное количество лидеров, сумевших в конечном итоге разрушить мировую колониальную систему после Второй Мировой войны, проходили подготовку на территории СССР.Кроме того, некоторые специалисты называют Коминтерн инструментом И.В. Сталина по «запугиванию» Запада, который готовился к войне с нашей страной. Так, по линии организации на территории Советского Союза проходили подготовку диверсанты.В то же время на Западе не знали о реальных масштабах данной программы. Поэтому складывалось впечатление, что в случае агрессии против СССР тысячи подготовленных бойцов начнут совершать диверсии на территории противников Советского Союза.Наконец, в рядах Коминтерна были не только рабочие, но и ученые, писатели, журналисты и др. Последние, как заявляют историки, активно лоббировали интересы Москвы на территории других стран, что положительно сказалось на движении Сопротивления в годы Второй Мировой войны.Стоит отметить, что с середины 35-х годов прошлого столетия доверие советского руководства к отдельным деятелям организации серьезно упало. Это, по сути, и стало «приговором» для Коминтерна, который прекратил свое существование в 1943 году.В свою очередь, по мнению многих экспертов, даже решение Сталина о прекращении деятельности Коминтерна принесло свои положительные плоды, снизив градус напряженности с западными союзниками в ходе ВОВ.