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Роль Коминтерна во внешней политике СССР

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Роль Коминтерна во внешней политике СССР

Коминтерн – международная организация, объединившая представителей коммунистических партий из разных стран и существовавшая с 1919 по 1943 годы.


О ней известно не так и много, что породило массу различных мифов (может и нет) и домыслов. Например, Коминтерн нередко называют «могущественным тайным обществом», целью которого было кардинальное изменение мироустройства. Кто-то и вовсе считает организацию «замаскированной спецслужбой СССР».

Впрочем, как бы там ни было, большинство историков сходятся во мнении, что Коминтерн играл значимую роль во внешнюю политику Советского Союза.

В частности, как пишут некоторые эксперты, весьма успешной деятельность Коминтерна была в бывших африканских колониях Запада. Есть сведения, что значительное количество лидеров, сумевших в конечном итоге разрушить мировую колониальную систему после Второй Мировой войны, проходили подготовку на территории СССР.

Кроме того, некоторые специалисты называют Коминтерн инструментом И.В. Сталина по «запугиванию» Запада, который готовился к войне с нашей страной. Так, по линии организации на территории Советского Союза проходили подготовку диверсанты.

В то же время на Западе не знали о реальных масштабах данной программы. Поэтому складывалось впечатление, что в случае агрессии против СССР тысячи подготовленных бойцов начнут совершать диверсии на территории противников Советского Союза.

Наконец, в рядах Коминтерна были не только рабочие, но и ученые, писатели, журналисты и др. Последние, как заявляют историки, активно лоббировали интересы Москвы на территории других стран, что положительно сказалось на движении Сопротивления в годы Второй Мировой войны.

Стоит отметить, что с середины 35-х годов прошлого столетия доверие советского руководства к отдельным деятелям организации серьезно упало. Это, по сути, и стало «приговором» для Коминтерна, который прекратил свое существование в 1943 году.

В свою очередь, по мнению многих экспертов, даже решение Сталина о прекращении деятельности Коминтерна принесло свои положительные плоды, снизив градус напряженности с западными союзниками в ходе ВОВ.

Использованы фотографии:
архивное фото
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3 комментария
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  1. t-12
    t-12 Сегодня, 10:28
    +2
    даже решение Сталина о прекращении деятельности Коминтерна принесло свои положительные плоды

    Решение о прекращении деятельности Коминтерна - следствие провала деятельности Коминтерна.

    Главную свою цель - объединение всех народов во всемирный Советский Союз и предотвращение Второй мировой войны - Коминтерн не достиг.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:10
    +1
    Коминтерн – международная организация, объединившая представителей коммунистических партий из разных стран и существовавшая с 1919 по 1943 годы.

    Есть сведения, что значительное количество лидеров, сумевших в конечном итоге разрушить мировую колониальную систему после Второй Мировой войны, проходили подготовку на территории СССР.

    А Вторая Мировая же не в 1943-м закончилась?

    ...в рядах Коминтерна были не только рабочие, но и ученые, писатели, журналисты и др. Последние, как заявляют историки, активно лоббировали интересы Москвы...

    Последние, это " и др." Они активно лоббировали? )))

    ...с середины 35-х годов прошлого столетия...

    Спасибо за такую фразу!!! )

    Утро субботы и ИИ на должности автора ВО. Что может быть лучше?
  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 11:45
    0
    Предположение о том, что "Коминтерн не справился и его закрыли"--есть " выстрел себе в ногу"...... На что мы великие мастера, которым почему-то всегда собственные яйца мешают..... Ибо если деньги даёте, агенты должны работать, а не валять дурака.

    Скорее всего, Коминтерн был распущен потому, что таково было условие для расширения поставок по "ленд-лиз". Которые и были расширены именно в 1943.