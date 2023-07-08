Роль Коминтерна во внешней политике СССР

Коминтерн – международная организация, объединившая представителей коммунистических партий из разных стран и существовавшая с 1919 по 1943 годы.
О ней известно не так и много, что породило массу различных мифов (может и нет) и домыслов. Например, Коминтерн нередко называют «могущественным тайным обществом», целью которого было кардинальное изменение мироустройства. Кто-то и вовсе считает организацию «замаскированной спецслужбой СССР».
Впрочем, как бы там ни было, большинство историков сходятся во мнении, что Коминтерн играл значимую роль во внешнюю политику Советского Союза.
В частности, как пишут некоторые эксперты, весьма успешной деятельность Коминтерна была в бывших африканских колониях Запада. Есть сведения, что значительное количество лидеров, сумевших в конечном итоге разрушить мировую колониальную систему после Второй Мировой войны, проходили подготовку на территории СССР.
Кроме того, некоторые специалисты называют Коминтерн инструментом И.В. Сталина по «запугиванию» Запада, который готовился к войне с нашей страной. Так, по линии организации на территории Советского Союза проходили подготовку диверсанты.
В то же время на Западе не знали о реальных масштабах данной программы. Поэтому складывалось впечатление, что в случае агрессии против СССР тысячи подготовленных бойцов начнут совершать диверсии на территории противников Советского Союза.
Наконец, в рядах Коминтерна были не только рабочие, но и ученые, писатели, журналисты и др. Последние, как заявляют историки, активно лоббировали интересы Москвы на территории других стран, что положительно сказалось на движении Сопротивления в годы Второй Мировой войны.
Стоит отметить, что с середины 35-х годов прошлого столетия доверие советского руководства к отдельным деятелям организации серьезно упало. Это, по сути, и стало «приговором» для Коминтерна, который прекратил свое существование в 1943 году.
В свою очередь, по мнению многих экспертов, даже решение Сталина о прекращении деятельности Коминтерна принесло свои положительные плоды, снизив градус напряженности с западными союзниками в ходе ВОВ.