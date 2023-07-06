Военное обозрение
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Переданные Великобританией Украине два корабля противоминной обороны официально вошли в состав ВМСУ

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Переданные Великобританией Украине два корабля противоминной обороны официально вошли в состав ВМСУ

Два бывших британских тральщика проекта Sandown, переданных украинскому флоту в 2021 году, официально приняты в состав ВМС Украины. Торжественная церемония прошла 2 июля 2023 года, в день празднования основания украинских военно-морских сил.


Церемонию ввода двух кораблей противоминной обороны M310 "Чернигов" и M311 "Черкассы" провели в Великобритании в Глазго, поскольку тральщики до сих пор находятся у британских берегов. Со 2 июля оба корабля официально входят в состав ВМС Украины, теперь у Киева в составе флота, кроме катеров, имеются и два корабля.

В 2021 году Киев и Лондон договорились о передаче в состав ВМС Украины двух минных тральщиков класса Sandown после ремонтных и модернизационных работ. Для нужд ВМС Украины было решено приобрести тральщики HMS Ramsy и HMS Blyth, выведенные из состава британского флота. На верфях Шотландии британские тральщики превратились в украинские корабли противоминной обороны M310 "Чернигов" и M311 "Черкассы".

В начале этого года британцы объявили о готовности украинских тральщиков и появлении на них украинских экипажей, корабли были готовы к совершению большого похода в Одессу, но в Киеве решение о переходе до сих пор не приняли. Тральщики продолжают находиться в Британии и даже успели поучаствовать в учениях "Си бриз-2023", которые в этом году проводились у побережья Великобритании, а не в Черном море. Когда "Чернигов" и "Черкассы" прибудут на Украину не известно, возможно, что и никогда.

Длина тральщиков – 52,6 метров, ширина – 10,5 метров, водоизмещение 450 тонн, скорость до 13 узлов на дизельной силовой установке и до 6,5 узла на электрической установке. Корабли вооружены 30-мм боевым модулем и тремя пулеметами калибра 12,7 мм. Экипаж каждого корабля – 34 человека. Также на кораблях установлена автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS.
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22 комментария
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 12:49
    +2
    Надеюсь, что они так и останутся у бритишей. Цеевропа должна быть лишена моря.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 13:38
      0
      есть повод их пустить ко дну под украинским флагом как вражеским прямо напротив Британии. Это было бы КРУТО!
  2. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 12:50
    0
    Помяните мое слово - в Чёрное море они не войдут. Будут пиратствовать на морских коммуникациях. Задерживать танкеры и балкеры, заподозренных связями с Москвой.А ООН будет разводить руками - ничего не можем поделать.
    Это очень тревожный сигнал. Их надо топить
    1. Комментарий был удален.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 13:38
      0
      Торжественная церемония прошла 2 июля 2023 года

      А когда они войдут в Черное море ?
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:50
    0
    Неижпапа банкет с гопаком организует по этому поводу в английском гадюшнике. .
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 12:51
    +1
    Когда "Чернигов" и "Черкассы" прибудут на Украину не известно, возможно, что и никогда.

    Скорее всего они прибудут к Нептуну в гости, проведать как там остальные незалежные корыта прижились. lol
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:52
    0
    Любая военная техника, а тем более военные суда - законная цель, притопить там же в Глазго, бриты против не будут, тем более, что один чел в их парламенте уже объявил войну России.
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 12:58
      +2
      Любая военная техника, а тем более военные суда - законная цель, притопить там же в Глазго, бриты против не будут, тем более, что один чел в их парламенте уже объявил войну России.

      Топить прям в порту мелкобритов? Казус белли однако! Вот если выйдут в нейтральные воды - тогда нивапрос, однако ради двух лоханок держать там свои корабли или подлодки - велика честь!
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 13:18
        0
        Цитата: Andy_nsk
        Топить прям в порту мелкобритов? Казус белли однако! Вот если выйдут в нейтральные воды - тогда нивапрос, однако ради двух лоханок держать там свои корабли или подлодки - велика честь!

        Велика честь упоминать казус-белли в отношении западных проституток. Слишком мы манерны стали, за такое поведение "партнёрам" надо рыло в юшку чистить!
  6. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 12:53
    0
    Можно еще двух капразов в контр-адмиралы произвести.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:20
      0
      Цитата: Metallurg_2
      Можно еще двух капразов в контр-адмиралы произвести.

      Да чего уж там, можно летёху сразу назначать - всё равно делать ничего не надо...
  7. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 12:55
    0
    В Чёрное море их Турция не пустит. Будут где-нибудь у берега британского пастись, но под укрофлагом…
    1. Комментарий был удален.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: Glagol1
      В Чёрное море их Турция не пустит. Будут где-нибудь у берега британского пастись, но под укрофлагом…

      С какого? Идут в "свои" порты приписки...
      1. Andy_nsk
        Andy_nsk Сегодня, 13:38
        0
        С какого? Идут в "свои" порты приписки...

        Наш недавно построенный фрегат (не помню названия) турки не пустили в порт приписки Севастополь, думаю и укрские "флагманы" не пустят.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:01
    +1
    Какая Украина ,какая Одесса.Это две яхты с портом базирования Глазго.Чтобы попасть туда в экипаж ,хотябы трюмным ,надо пройти собеседование в администрации Зе.Конверты с коксом приветствуются,чем больше конверт - те выше должность.А если притащить мешок - то будет береговая должность, наблюдающего за наблюдающим.Количество членов экипажа не ограничено,ограничения только по складу кокса.
  9. Седов
    Седов Сегодня, 13:01
    +1
    Теперь у Украины свой минифлот ненадолго появится. А то великий контр-адмирал великого украинского флота Неижпапа только вёсельными лодками командовал.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:06
    0
    Цитата: Andy_nsk
    Топить прям в порту мелкобритов? Казус Белли однако!

    Да ну... какой к черту казус бейли...СП1,2 подорвали все сидят тише воды, ниже травы.
    К тому же кто его знает от чего и почему потопнут эти корыта...мы отопремся от всего...скажем что это сомалийские пираты пошалили...все претензии к аборигенам Африки.
  11. sailor Roman
    sailor Roman Сегодня, 13:10
    0
    Полагаю, что выходить за границу тер вод Британии под флагом ВМС Украины им в ближайшем будущем не возможно, поскольку современное оружие России и системы целеуказания позволяют наносить удары по надводным кораблям даже на таком расстоянии. И об этом хорошо осведомлены англичане, боевые надводные корабли которых тоже могут быть поражены современным оружием.
  12. isv000
    isv000 Сегодня, 13:13
    0
    Церемонию ввода двух кораблей противоминной обороны M310 "Чернигов" и M311 "Черкассы" провели в Великобритании в Глазго, поскольку тральщики до сих пор находятся у британских берегов.

    Там и останутся. Гроши хоть успели с шумеров стрясти?! Хотя о чём это я...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:39
      0
      isv000. hi Хотел бы я посмотреть ,как эти два тральщика средиземку пройдут,даже конвой не поможет.
  13. Roust
    Roust Сегодня, 13:18
    0
    Большой начальник (не то - Недопапа, не то - Недомама, не помню) из жалкого остатка некогда ВМС руины теперь должен гордиться придатком из 2-х старых мелкобритских корыт. Но больше всех повезло экипажам, - можно еще поболтаться и по пабам, и по бабам.
  14. sabakina
    sabakina Сегодня, 13:22
    0
    А может стоит действовать по методу барона Мюнхгаузена? recourse