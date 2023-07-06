Переданные Великобританией Украине два корабля противоминной обороны официально вошли в состав ВМСУ

Два бывших британских тральщика проекта Sandown, переданных украинскому флоту в 2021 году, официально приняты в состав ВМС Украины. Торжественная церемония прошла 2 июля 2023 года, в день празднования основания украинских военно-морских сил.
Церемонию ввода двух кораблей противоминной обороны M310 "Чернигов" и M311 "Черкассы" провели в Великобритании в Глазго, поскольку тральщики до сих пор находятся у британских берегов. Со 2 июля оба корабля официально входят в состав ВМС Украины, теперь у Киева в составе флота, кроме катеров, имеются и два корабля.
В 2021 году Киев и Лондон договорились о передаче в состав ВМС Украины двух минных тральщиков класса Sandown после ремонтных и модернизационных работ. Для нужд ВМС Украины было решено приобрести тральщики HMS Ramsy и HMS Blyth, выведенные из состава британского флота. На верфях Шотландии британские тральщики превратились в украинские корабли противоминной обороны M310 "Чернигов" и M311 "Черкассы".
В начале этого года британцы объявили о готовности украинских тральщиков и появлении на них украинских экипажей, корабли были готовы к совершению большого похода в Одессу, но в Киеве решение о переходе до сих пор не приняли. Тральщики продолжают находиться в Британии и даже успели поучаствовать в учениях "Си бриз-2023", которые в этом году проводились у побережья Великобритании, а не в Черном море. Когда "Чернигов" и "Черкассы" прибудут на Украину не известно, возможно, что и никогда.
Длина тральщиков – 52,6 метров, ширина – 10,5 метров, водоизмещение 450 тонн, скорость до 13 узлов на дизельной силовой установке и до 6,5 узла на электрической установке. Корабли вооружены 30-мм боевым модулем и тремя пулеметами калибра 12,7 мм. Экипаж каждого корабля – 34 человека. Также на кораблях установлена автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS.