Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Белоруссии: Ядерное оружие не применят в ходе спецоперации, это возможно только при агрессии НАТО

8
Президент Белоруссии: Ядерное оружие не применят в ходе спецоперации, это возможно только при агрессии НАТО

В текущей ситуации ядерное оружие против Украины никто применять не планирует. Это следует из заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко.


Как мы знаем, западные аналитики и представители киевского режима часто любят рассуждать о рисках применения тактического ядерного оружия на Украине. Такую вероятность допускают и многие российские политики, и военные эксперты, которые считают, что в определенной ситуации можно нанести удары тактическим ядерным оружием по украинским формированиям и «центрам принятия решений». Но, если верить белорусскому президенту, у российского руководства такие планы отсутствуют.

Ядерное оружие не применят в ходе спецоперации, это возможно только при агрессии НАТО

- заявил Александр Лукашенко.

Ранее в Белоруссии началось размещение тактического ядерного оружия ВС РФ. Однако данный шаг является скорее мерой предосторожности и демонстрации своей решимости странам «восточного фланга» НАТО, в первую очередь – Польше, которая не скрывает своих агрессивных намерений в отношении белорусского государства. России и Белоруссии надо было дать понять Североатлантическому альянсу, чем будет чревата попытка прямой агрессии НАТО против белорусского государства с целью свержения действующей власти и дестабилизации обстановки в стране.

Лукашенко многократно заявлял о том, что у России достаточно сил для проведения спецоперации против Украины, и ей не требуется ни применять ядерное оружие, ни прибегать к помощи белорусской армии. Как мы видим, не меняет он свою точку зрения и сейчас, на фоне неудачного украинского контрнаступления.
Использованы фотографии:
Президент Белоруссии / https://president.gov.by/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 12:52
    +1
    Послание западу отправлено, адресат понял.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:56
    0
    это возможно только при агрессии НАТО

    Первые кандидаты поляки с прибалтами...они сильно уверены что россияне слабы и боятся НАТО...поэтому лезут грудью на амбразуру не понимая последствий своей глупости.
    smile Ну ну.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:57
      +2
      Ну они вероятно как поговорке - пока мордой в бетонную стену не въедешь и не поймешь что он такой твёрдый оказывается....
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 13:11
      0
      скорее купленные и проплаченные политики Польши и Прибалтики
      а вот большинство населения Польши и Прибалтики в шоке от происходящего
    3. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:12
      0
      да никто не лезет, поляки только гавкать из далека могут, а сами умирать не пойдут
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:59
    +1
    Применять ЯО по собственной территории-последнее дело.Это к призывам применять ТЯО на фронте под Запорожьем,Херсоном
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 13:13
      0
      а ни кто и НЕ говорил про применение ТЯО на линии соприкосновения СВО
    2. иван2022
      иван2022 Сегодня, 13:18
      0
      Понятно.. Типа того, что "лишь бы не было войны..".
      А годовые потери десятков тысяч молодого населения--это можно.

      Во время Чернобыля сколько тонн двуокиси урана взлетели на воздух? А 10 кг плутония--никак нельзя.....