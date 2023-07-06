Президент Белоруссии: Ядерное оружие не применят в ходе спецоперации, это возможно только при агрессии НАТО

В текущей ситуации ядерное оружие против Украины никто применять не планирует. Это следует из заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Как мы знаем, западные аналитики и представители киевского режима часто любят рассуждать о рисках применения тактического ядерного оружия на Украине. Такую вероятность допускают и многие российские политики, и военные эксперты, которые считают, что в определенной ситуации можно нанести удары тактическим ядерным оружием по украинским формированиям и «центрам принятия решений». Но, если верить белорусскому президенту, у российского руководства такие планы отсутствуют.
Ядерное оружие не применят в ходе спецоперации, это возможно только при агрессии НАТО
- заявил Александр Лукашенко.
Ранее в Белоруссии началось размещение тактического ядерного оружия ВС РФ. Однако данный шаг является скорее мерой предосторожности и демонстрации своей решимости странам «восточного фланга» НАТО, в первую очередь – Польше, которая не скрывает своих агрессивных намерений в отношении белорусского государства. России и Белоруссии надо было дать понять Североатлантическому альянсу, чем будет чревата попытка прямой агрессии НАТО против белорусского государства с целью свержения действующей власти и дестабилизации обстановки в стране.
Лукашенко многократно заявлял о том, что у России достаточно сил для проведения спецоперации против Украины, и ей не требуется ни применять ядерное оружие, ни прибегать к помощи белорусской армии. Как мы видим, не меняет он свою точку зрения и сейчас, на фоне неудачного украинского контрнаступления.