Надо остановиться сейчас, сесть за стол переговоров без предварительных условий

Пока Запад толкает Киев на борьбу против России до победного конца, Минск призывает к прекращению огня и переговорам.С подобной идеей в очередной раз выступил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он призвал Киев и Москву начать переговоры без предварительных условий.По словам президента Белоруссии, уже и так «сделано много плохого» и пока не стало ещё хуже, нужно остановиться и сесть за стол переговоров.— сказал Лукашенко.В феврале этого года Лукашенко в интервью китайским СМИ подчеркнул, что единственный выход для Киева – это мир без предварительных условий. А в конце марта белорусский президент в ходе оглашения своего послания к народу и парламенту также предлагал прекратить огонь на Украине и объявить перемирие.При этом Лукашенко отмечал, что киевские власти много раз упускали возможность мирного урегулирования конфликта. Он также добавил, что президент Зеленский уже окончательно понял, что им не победить в этом противостоянии с Россией.Напомним, что в самом начале СВО в конце февраля-начале марта именно в Белоруссии прошли прямые российско-украинские переговоры.При этом не совсем понятно, предложение Александра Лукашенко кому адресовано. Особенно при учёте того, что все прекрасно понимают ключевой фактор: Киев несамостоятелен. С кем вести переговоры? С Зеленским, который сам себе запретил их вести де-юре, а де-факто которому запретил их вести Запад? И о чём вообще можно договориться с режимом, который не выполнил ни одного ранее взятого на себя обязательства?..