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Лукашенко: России и Украине надо сесть за стол переговоров без предварительных условий

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Лукашенко: России и Украине надо сесть за стол переговоров без предварительных условий

Пока Запад толкает Киев на борьбу против России до победного конца, Минск призывает к прекращению огня и переговорам.


С подобной идеей в очередной раз выступил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он призвал Киев и Москву начать переговоры без предварительных условий.

По словам президента Белоруссии, уже и так «сделано много плохого» и пока не стало ещё хуже, нужно остановиться и сесть за стол переговоров.

Надо остановиться сейчас, сесть за стол переговоров без предварительных условий

— сказал Лукашенко.

В феврале этого года Лукашенко в интервью китайским СМИ подчеркнул, что единственный выход для Киева – это мир без предварительных условий. А в конце марта белорусский президент в ходе оглашения своего послания к народу и парламенту также предлагал прекратить огонь на Украине и объявить перемирие.

При этом Лукашенко отмечал, что киевские власти много раз упускали возможность мирного урегулирования конфликта. Он также добавил, что президент Зеленский уже окончательно понял, что им не победить в этом противостоянии с Россией.

Напомним, что в самом начале СВО в конце февраля-начале марта именно в Белоруссии прошли прямые российско-украинские переговоры.

При этом не совсем понятно, предложение Александра Лукашенко кому адресовано. Особенно при учёте того, что все прекрасно понимают ключевой фактор: Киев несамостоятелен. С кем вести переговоры? С Зеленским, который сам себе запретил их вести де-юре, а де-факто которому запретил их вести Запад? И о чём вообще можно договориться с режимом, который не выполнил ни одного ранее взятого на себя обязательства?..
Использованы фотографии:
Официальный сайт Президента Республики Беларусь
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:12
    +7
    Нет,тут совершенно не согласен с Григорьичем.Все переговоры после капитуляции
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 13:15
      +3
      Батька - просто зарабатывает политически очки
      с Минском-3 вероятно будут сняты некоторых санкций с Белоруссии
      что кстати, выгодно РФ по линии параллельного импорта
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:24
        +3
        Лукашенко: России и Украине надо сесть за стол переговоров без предварительных условий

        Москва и Киев садились уже и в Минске и в Анкаре (Турции) за стол переговоров!!!
        Результат известен и другим быть не может.

        Только дураки наступают по нескольку раз на одни и те же грабли!
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 13:29
          0
          Только дураки наступают по нескольку раз на одни и те же грабли!

          В.В. Путин недавно об этом говорил: что Украина кинула РФ по Турецким договорённостям
    2. Погоны
      Погоны Сегодня, 13:21
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      после капитуляции


      Капитулируют перед сильными.
      А у нас Донецк всё ещё под обстрелом. Спустя полтора года. Хуже того - теперь ещё попадает и "старым" территориям.

      С чего бы вдруг Киеву капитулировать? request
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:12
    0
    Господя!!! Можно мы будем решать сами? Только до победного!
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:20
      -2
      Можно мы будем решать сами?

      С пригожиным он помог утрясти, вот теперь и с укропами помогает. Силу почувствовал. А будем упираться - вернёт нам пригожина. wassat
      1. al3x
        al3x Сегодня, 13:31
        0
        Уже вернул, похоже. На дзене пишут, ссылаясь на Известия и слова Лукашенко, что Пригожин в Питере.

        https://iz.ru/1540126/2023-07-06/lukashenko-zaiavil-ob-otsutstvii-prigozhina-na-territorii-belorussii?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
    2. Погоны
      Погоны Сегодня, 13:28
      0
      Цитата: Mouse
      Можно мы будем решать сами?


      А чего с "Вагнером" тогда сами не порешали?
  3. Комментарий был удален.
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:16
    +3
    Лукашенко: России и Украине надо сесть за стол переговоров без предварительных условий

    Ага, после того как сам лукашенко сядет за один стол для переговоров с тихановской, без предварительных условий.
  5. Fluoride11
    Fluoride11 Сегодня, 13:18
    +1
    Главное условие вхождение Украины в состав РФ и начало КТО на всей её территории. Иначе мы просто дадим время всем этим нацикам набраться сил и средств для новой войны. Других условий уже быть не должно.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:29
      0
      Цитата: Fluoride11
      Главное условие вхождение Украины в состав РФ и начало КТО на всей её территории. Иначе мы просто дадим время всем этим нацикам набраться сил и средств для новой войны. Других условий уже быть не должно.

      Никаких украин более, хватит, наигрались. Гуськом, по проторенной дорожке, областями...
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:19
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Нет,тут совершенно не согласен с Григорьичем.Все переговоры после капитуляции

    А я согласен с Григорьичем...переговоры это прекрасно, переговоры это хорошо, переговоры это просто замечательно...начинаем переговоры прямо сейчас о капитуляции и трибунале над Зеленским и его бандой нацистов.
    Александр Григорьевич я вас правильно понял???
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:31
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      начинаем переговоры прямо сейчас о капитуляции и трибунале над Зеленским и его бандой нацистов.

      Трибунал в Донецке, на бортах грузовиков под виселицами!
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:23
    0
    Цитата: Хорон
    Ага, после того как сам лукашенко сядет за один стол для переговоров с тихановской.

    Да вы шо таке крамольные мысли излагаете, на шо намекаете... Григорьич на такое не способен...он все таки семейный человек... smile
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 13:26
    +1
    Батька раздухарился с прибытием песняров, зашумел!
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:30
    0
    Он, наверное, ещё не знает, что третья "сестра" померла уже...
    А с мёртвых поминают, а не переговариваются.
    Ну, Григорич, давай! Не чокаясь.
  10. Сочи
    Сочи Сегодня, 13:31
    0
    Переговоры-это удел проигравших ! Только безоговорочная капитуляция укрорейха , на условиях России.. И не иначе!! Рыгорыч , у тебя уже был "миск-1" и "минск-2" и хочешь продолжения минсков ? ааа.. бабло платить будут.. Сиди на шопе ровно. Россия сама разберётся в СВОИХ делах и посторонним не нужно вмешиваться.
  11. Комментарий был удален.