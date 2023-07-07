Думаю, что на сегодняшний день в мире происходит две вещи. Первая из них заключается в том, что баланс сил на международной арене претерпевает серьёзные изменения. На протяжении долгого времени мы обладали могуществом. Мы лишь думали, что можем навязывать людям по всему миру свою точку зрения. Однако всё это осталось прошлом. Однополярность действительно постепенно сменяется на многополярность, а значит, теперь великих держав стало три. В этот список помимо США вошли ещё Китай и Россия. Теперь второй момент: если раньше мы умело могли применять нашу идеологию с тем, чтобы повлиять на умы людей, равно как и позиционировать себя как «спасителей планеты», то приходится констатировать тот факт, что отныне мы больше не способны на такое

Профессор универститета Чикаго Джон Миршаймер высказался по поводу роли США на международной арене. Об этом американский политолог рассказал в беседе с Гленном Гринвальдом – ведущим передачи System Update.– отметил Миршаймер.Вместе с тем, добавил профессор Чикагского университета, со стороны лишь кажется, что Соединённые Штаты проявляют исключительно жёсткость, многие государства рассматривают Штаты в качестве бандитов.Напомним, что подобная критика со стороны специалиста по международным отношениям в адрес США звучит не впервые. Несколько месяцев тому назад политолог в интервью некоммерческой организации Committee for the Republic заявил о том, что все попытки Вашингтона создать очаг напряжённости на границе с Россией окажутся провальными и играют против самих США. Также он счёл целесообразным начало проведения нашей страной спецоперации, поскольку это было вынужденное решение российских властей в ответ на провокации, устраиваемые Штатами на Украине.