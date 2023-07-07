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Американский политолог: Мы в США больше не способны позиционировать себя как «спасители планеты»

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Американский политолог: Мы в США больше не способны позиционировать себя как «спасители планеты»

Профессор универститета Чикаго Джон Миршаймер высказался по поводу роли США на международной арене. Об этом американский политолог рассказал в беседе с Гленном Гринвальдом – ведущим передачи System Update.


Думаю, что на сегодняшний день в мире происходит две вещи. Первая из них заключается в том, что баланс сил на международной арене претерпевает серьёзные изменения. На протяжении долгого времени мы обладали могуществом. Мы лишь думали, что можем навязывать людям по всему миру свою точку зрения. Однако всё это осталось прошлом. Однополярность действительно постепенно сменяется на многополярность, а значит, теперь великих держав стало три. В этот список помимо США вошли ещё Китай и Россия. Теперь второй момент: если раньше мы умело могли применять нашу идеологию с тем, чтобы повлиять на умы людей, равно как и позиционировать себя как «спасителей планеты», то приходится констатировать тот факт, что отныне мы больше не способны на такое

– отметил Миршаймер.

Вместе с тем, добавил профессор Чикагского университета, со стороны лишь кажется, что Соединённые Штаты проявляют исключительно жёсткость, многие государства рассматривают Штаты в качестве бандитов.

Напомним, что подобная критика со стороны специалиста по международным отношениям в адрес США звучит не впервые. Несколько месяцев тому назад политолог в интервью некоммерческой организации Committee for the Republic заявил о том, что все попытки Вашингтона создать очаг напряжённости на границе с Россией окажутся провальными и играют против самих США. Также он счёл целесообразным начало проведения нашей страной спецоперации, поскольку это было вынужденное решение российских властей в ответ на провокации, устраиваемые Штатами на Украине.
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:16
    +3
    Навязать свою точку зрения США могут попытаться любому,если клиент этого хочет.С хотением начались проблемы.Лидер КНДР показал ,что гарантирует и сводит к нулю , американские хотелки США.И это оказывается - просто угроза уничтоженияСША как государства,начинает доходить.В Европе этого понимания нет,США проиграет на Украине и врубит режим турбонасос в ЕС ,для компенсации своих моральных убытков.Вариант Б,начал чётко прорисовываться.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 09:30
      +1
      Навязать свою точку зрения США могот попытаться любому,если клиент этого хочет

      Скорее, если входит в финансовый круговорот финансовой же империи которую создали США после 1945 года. В этом их сила, но в этом и их слабость. Сейчас янки "прозрели" и поняли что эпоха доминирования доллара не бесконечна, а посему всеми силами тащат к себе реальные производства. Но нашла коса на камень. Аренда, строительство, логистика через океаны, стоимость труда наконец в США, всё это в купе делает конечную продукцию неконкурентоспособной в обозримой перспективе. И вот тут фраза "на наш век хватит" применительно к американскому благополучию и не срабатывает. Финансовые воротилы уже это поняли, а к какому либо разумному решению кроме как начать сокращать население и ограничивать доступ к естественным и жизненно важным ресурсам пока не надумали. Ну а происходящее сейчас в мире, есть зеркальное отображение процессов которые уже начаты, а чем закончатся никто не знает - слишком много переменных. Одно ясно, США без боя свою финансовую кормушку не сдадут.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:36
        0
        Кто же в США откажется от печатного станка?
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:19
    +3
    Мы в США больше не способны позиционировать себя как «спасители планеты»

    Ну - если учесть, что именно от США планету спасать и надо, вы можете заслужить вечную благодарность человечества просто самовыпилившись...
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:20
    0
    Мы в США больше не способны позиционировать себя как «спасители планеты»

    В Голливуде США в каждом фильме спасают человечество...то железный Шварц со своей мухобойкой наводит порядок, то пилоты ВВС США инопланетян насилуют своими бомбами, то космонавты НАСА с буровиками Флориды очередную комету летящую к Земле дырявят...скучно со спасителями человечества не бывает.
    А в реалии полуграмотные дехкане-студенты в тапочках выпинывают с треском супер-пупер спецназовцев США из Афганистана с большим позором для них.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:26
      +3
      А вот обратите внимание - в каждом фильме злобные инопланетяне атакуют непременно Америку.. Может - они просто хотят спасти нашу планету? (c) what
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:21
    +1
    теперь великих держав стало три. В этот список помимо США вошли ещё Китай и Россия... приходится констатировать тот факт, что отныне мы больше не способны на такое (влиять на умы людей)
    Вот и приехали. Плохо то, что у Сша еще имеется достаточно "союзников" готовых им подчиняться и иметь с этого хотя бы крошки со стола.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:26
      +1
      А какой у этих союзников США есть выбор? Не будет США - и кому они нафик нужны будут? Опять что ли к нам побегут? Нет же. Они всё сами испортили и очень сильно своей русофобией. А самим в одиночку - не вытянуть. Особенно лимитрофам всяким.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:29
      0
      Как бы эти союзнички первыми им в спину не ударили. Страх так себе цементирующий материал. Выгода и расчёт - гораздо лучше. А выгоднее сейчас становится с Китаем дружить. Он по крайней мере не требует воевать за его интересы
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:30
      0
      Цитата: rotmistr60
      Плохо то, что у Сша еще имеется достаточно "союзников" готовых им подчиняться и иметь с этого хотя бы крошки со стола.

      Крошки со своего стола уже и Китай начинает по всему миру конкурентно предоставлять.
      Полосатым есть о чём беспокоиться. hi
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:27
    +1
    Напомним, что подобная критика со стороны специалиста по международным отношениям в адрес США звучит не впервые.
    . И что... критиковали раньше, сейчас, будут критиковать потом, эка невидаль.
    Правящие большой болт положили на всех критиков. Им важнее радужными флажками махать и прочих, подобным, заниматься, двигать такую повесточка везде и всюду.
    Кстати, вести с вашингтонщины... БЛМщики сильно разочарованы стариком Джо и не все, теперь, готовы его поддержать.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 09:32
      +1
      Ну сказали ,что не могут,далее какие действия? Думаю им надо как в Афганистане сесть в самолёт и улететь домой и там махать радужным флагом.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:37
        0
        На хаус они валят тогда, когда возможная прибыль становится не просто неочевидной, назревает сильно отрицательный баланс без перспектив отбрехатся в Конгрессе, если/когда начнут задавать неудобные вопросы, а то и расследования/разборки становятся очевидной перспективой.
        В общем, все упирается в бабки!!!