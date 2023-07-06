Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М «Белый лебедь» вышел на этап госиспытаний

Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев" в настоящее время

Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М вышел на этап государственных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.Согласно сообщению, госиспытания нового ракетоносца только начались, они проводятся совместно Минобороны и ПАО "Туполев", экипажи самолета также совместные. Другие подробности пока отсутствуют. Судя по предыдущим сообщениям и заявлениям ОАК, речь идет о первом построенном с нуля стратегическом ракетоносце Ту-160М "Белый лебедь", впервые поднявшемся в воздух в прошлом году. В феврале 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские военные получат первый стратегический ракетоносец Ту-160М с опережением графика. Изначально планировалось передать самолет в состав ВКС в конце 2023 года.- говорится в сообщении ОАК.Производство Ту-160М было восстановлено на Казанском авиазаводе, в рамках заключенного контракта предприятие должно передать военным десять ракетоносцев Ту-160М новой постройки, а также провести модернизацию до нового уровня Ту-160М всех шестнадцати строевых стратегов Ту-160, стоящих на вооружении Дальней авиации ВКС.Как уже сообщалось, внешне новый "Белый лебедь" не отличается от базовой версии, основные изменения коснулись "начинки". Самолет получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия, а также новые, более экономичные двигатели НК-32-02, производство которых также восстановлено в Самаре. Изменения претерпело и вооружение, в арсенал самолета введены новые ракеты.