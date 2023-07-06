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Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М «Белый лебедь» вышел на этап госиспытаний

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Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М «Белый лебедь» вышел на этап госиспытаний

Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М вышел на этап государственных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.


Согласно сообщению, госиспытания нового ракетоносца только начались, они проводятся совместно Минобороны и ПАО "Туполев", экипажи самолета также совместные. Другие подробности пока отсутствуют. Судя по предыдущим сообщениям и заявлениям ОАК, речь идет о первом построенном с нуля стратегическом ракетоносце Ту-160М "Белый лебедь", впервые поднявшемся в воздух в прошлом году. В феврале 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские военные получат первый стратегический ракетоносец Ту-160М с опережением графика. Изначально планировалось передать самолет в состав ВКС в конце 2023 года.

Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев" в настоящее время

- говорится в сообщении ОАК.

Производство Ту-160М было восстановлено на Казанском авиазаводе, в рамках заключенного контракта предприятие должно передать военным десять ракетоносцев Ту-160М новой постройки, а также провести модернизацию до нового уровня Ту-160М всех шестнадцати строевых стратегов Ту-160, стоящих на вооружении Дальней авиации ВКС.

Как уже сообщалось, внешне новый "Белый лебедь" не отличается от базовой версии, основные изменения коснулись "начинки". Самолет получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия, а также новые, более экономичные двигатели НК-32-02, производство которых также восстановлено в Самаре. Изменения претерпело и вооружение, в арсенал самолета введены новые ракеты.
Использованы фотографии:
ОАК
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8 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:19
    -1
    А чего только один?? Вот с десяток бы их модернизированных... Ну хотя бы с десяток.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 13:24
      +1
      Ждем серийного производства. МО украины А. Резников заявил, что украина является лучшим полигоном для испытания вооружения и техники. Вот и испытаем.
    2. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 13:25
      0
      в рамках заключенного контракта предприятие должно передать военным десять ракетоносцев Ту-160М новой постройки, а также провести модернизацию до нового уровня Ту-160М всех шестнадцати строевых стратегов Ту-160, стоящих на вооружении Дальней авиации ВКС.

      Чукча не читатель, чукча писатель (c)
  2. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 13:22
    0
    на сегодня ВКС имеют 16 Ту-160 старой постройки и модернизированных
    в т.ч. 8-03 и 8-04 от 2004 года
    + 2 или 3 Ту-160 новой постройки = 18/19
    ( по разным источникам данные разнятся на 1 машину )
  3. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:25
    0
    Ждем Ту22М3М..с НК32 по ним тишина что то
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:30
    0
    А Ту-160М2 когда появится о котором столько писали в СМИ?
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:31
    0
    Стратегический ракетоносец, обгоняющий многие истребители.
    Вспомнился старый мультипликационный фильм- "Лебеди Непрядвы".
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:32
    0
    Чистого неба! hi ..........................