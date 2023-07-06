ВКС России и ВВС Сирии проводят первый этап совместных учений

Тесное сотрудничество в разных сферах, включая безопасность, между Москвой и Дамаском продолжается. Сегодня на территории САР стартовали совместные учения ВКС России и ВВС Сирии, которые продлятся до середины текущего месяца.В Минобороны РФ сообщают, что в ходе маневров также будут задействованы подразделения РЭБ. Основной целью военного мероприятия является тестирование эффективности российской противовоздушной обороны на территории САР. Российское военное ведомство опубликовало видео начала совместных с ВВС Сирии учений.Стоит отметить, что данные маневры являются крайне важными для Дамаска. Ведь территория САР нередко подвергается авианалетам, например со стороны Израиля.В то же время, учения принесут немалую пользу и России. На территории Сирийской Арабской республики располагаются Командный пункт Группировки ВС РФ в САР (Дамаск), авиабаза ВКС (Хмеймим), Центр по примирению сторон и перемещению беженцев (Хмеймим) и Оперативное соединение ВМФ РФ на Средиземном море.Таким образом, слаженная работа ВКС России и ВВС Сирии, а также эффективность действий ПВО и РЭБ на территории республики являются залогом безопасности наших военнослужащих и гражданских специалистов. Особенно в период высокой напряженности в отношениях с США и их союзниками, коих на Ближнем Востоке немало.