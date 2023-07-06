Военное обозрение
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Противника в Клещеевке нет, однако он не оставляет попыток пробиться на ключевые высоты южнее Артёмовска

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Противника в Клещеевке нет, однако он не оставляет попыток пробиться на ключевые высоты южнее Артёмовска

Продолжает поступать информация о том, что происходит на флангах в районе Артёмовска. Напомним, что немало шума наделало заявление, сделанное накануне военкором Александром Сладковым со ссылкой на источник, в котором говорилось о потере ВС РФ контроля над Клещеевкой, но в то же время добавлялось, что информацию необходимо проверить.


Информацию проверили, и оказалось, что источник в данном случае был далёк от правоты. Это признал и сам военный корреспондент, указав на то, что теперь этот источник (он так и не был назван) вычёркивается из списка для получения достоверных сведений.

Российские военные тем временем сообщают, что противника в Клещеевке нет, конкретизируя, что нет него «ни в подвалах, ни в сараях, как тем более нет полного контроля ВСУ над селом».

Теперь информация о полном контроле ВС РФ над Клещеевкой подтверждается и упомянутым выше военкором. Александр Сладков пишет, что противник находится примерно в полукилометре от российских позиций и старается провести ротацию.

Военкор:

Важный опорный пункт «Остров» тоже наш, по сведениям моего источника. Это хорошая информация.

Появляется информация о том, что с раннего утра по пытающемуся перегруппироваться и закрепиться противнику нанесены несколько авиационных ударов. Отработала штурмовая, бомбардировочная и армейская авиация, которая ещё накануне вечером уничтожила на южном фланге под Артёмовском более полутора десятков средств бронетехники противника.

Украинское командование, понимая, что сейчас чаша весов может окончательно качнуться не в пользу ВСУ, старается «накидать» под Клещеевку больше резервов для взятия ключевых высот. Но как только концентрация сил противника на этом направлении растёт, следует операция по «прореживанию» его рядов. В связи с этим противник старается действовать рассредоточенно, минимизировав применение бронетехники. Некоторые штурмовые группы стараются последние несколько километров идти буквально пешком, и далеко не всем удаётся дойти до места, обозначенного командованием украинской армии.
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2 комментария
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:34
    0
    Авиация, термобарическая артиллерия, все под рукой, чтобы уничтожить врага на корню
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:36
    0
    Раньше спешивались за 200-300 м с брони перед передним краем, теперь за 5-10 км. Тоже тактика, насколько она жизнеспособна покажет время.