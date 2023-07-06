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Сход пары УМПК ФАБ-500М62 с Су-34 по позициям ВСУ впервые попал в кадр

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Сход пары УМПК ФАБ-500М62 с Су-34 по позициям ВСУ впервые попал в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых впервые с близкого расстояния запечатлено боевое применение экипажем самолета Су-34 планирующих авиабомб ФАБ-500М-62, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Ракурс съемки позволяет в подробностях увидеть устройство модуля планирования в разложенном состоянии.


Непосредственно после схода с узлов подвески ФАБ с УМПК корректируют свой курс и продолжают полет по траектории планирования, после чего направляются к цели при помощи данных инерциально-навигационной системы и модуля спутниковой системы.

Оснащенные модулями УМПК авиабомбы способны не только достигать дальностей сброса до 60-70 километров при малом отклонении от цели, но и огибать позиционные районы действия систем ПВО-ПРО противника.

Как сообщает западная пресса, российская армия при помощи средств радиоэлектронной борьбы эффективно глушит поставленные США киевскому режиму американские "умные" бомбы JDAM.

По данным экспертов, на вооружении ВС РФ есть автоматизированные станции постановки помех Р-330Ж "Житель", способные в радиусе около 30 километров нарушать работу GPS и спутниковой связи в диапазонах, используемых JDAM. Российские системы РЭБ также способны перехватывать зашифрованные сигналы, вносить в них изменения, после чего ретранслировать их, тем самым значительно снижая точность попадания.



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10 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 15:15
    +3
    Как всегда украм врать очень хочется -
    В том "украинства" ген виноват -
    Говорят, у нас бомбы закончатся,
    А они все летят и летят!!!
    Украм, падая прямо на голову -
    Божья кара за всё им с небес...
    Экзорцизм для всех укров упоротых -
    Раз вселился нацизма в них бес!!!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:03
      +1
      Цитата: Lev_Russia
      Как всегда украм врать очень хочется -
      В том "украинства" ген виноват -
      Говорят, у нас бомбы закончатся,
      А они все летят и летят!!!
      Украм, падая прямо на голову -
      Божья кара за всё им с небес...
      Экзорцизм для всех укров упоротых -
      Раз вселился нацизма в них бес!!!

      Спасибо за стихи, пиши дальше ! Очень они некоторым "оттуда" не нравятся.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:06
      0
      Цитата: Lev_Russia
      Экзорцизм для всех укров упоротых -
      Раз вселился нацизма в них бес!!!

      Одобряю, пишши больше, лови плюс !
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:18
    +2
    Следующим этапом их применения должны стать, как закончится зерновая сделка: Одесса и Николаев.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 15:28
      0
      Следующим этапом: Одесса и Николаев.

      Долго ждать придётся (!)
      т.к. желательно наступление на разных направлениях, разнесенное по времени:
      из Белоруссии с севера на на Луцк, Ровно, Житомир
      через неделю:
      от Брянска с севера на Чернигов + от Курска на Сумы, Ахтырку
      еще через неделю:
      от Белгорода на Харьков
      ну и как резервы ВСУ все растащим, и только тогда еще через неделю:
      с Крыма десантные операции на Очаков + Одессу + Херсон + Николаев
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 15:34
        0
        Ну пару месяцев это не "долго ждать придётся". Лет двадцать ждали..
  3. grem
    grem Сегодня, 15:35
    +2
    Мощная фигня ...!!!! Разносит ВСЕ к чертям ..Бегите укросаксы ,таких у России много ,еще с времен Союза !!!
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:58
    -2
    Если чугуньевые бомбы сделать длинными и малого калибра, то они смогут лететь дальше
  5. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:08
    +1
    Откуда пристёгнутая фотография выкопана?
    Почему окраска изделия чуть что не ржавчиной попорчена?
    Да и видео - ни о чём.
    1. DMB_95
      DMB_95 Сегодня, 16:15
      0
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке
      Откуда пристёгнутая фотография выкопана?
      Почему окраска изделия чуть что не ржавчиной попорчена?

      Потому что новый УМПК установлен на не очень новую ФАБ-500 . Но на точность не влияет .