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Польский министр: Киеву не следует ждать многого от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе

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Польский министр: Киеву не следует ждать многого от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе

Глава киевского режима, а следом и его подчиненные, уже составили целый список хотелок, которые, как они рассчитывают, будут удовлетворены на предстоящем 11-12 июля в Вильнюсе саммите НАТО. Среди них поставка долго выпрашиваемых современных истребителей, дальнобойных ракет, ну и конечно, побольше вооружений попроще и боеприпасов к ним.


Кроме того, Зеленский практически в ультимативной форме потребовал принятия решения об ускоренном вступлении Украины в альянс, в противном случае пригрозив бойкотом саммита. Впрочем, украинскую делегацию на мероприятие в Вильнюсе и так пригласили в полуофициальном формате, что называется, на полях.

Однако даже в стане самых убежденных союзников Украины вовсе не уверены, что мечты киевских правителей будут удовлетворены в полном объеме столь быстро. Польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк в эфире радиостанции RMF FM призвал Киев проявить терпение и не ждать от предстоящего саммита слишком многого.

Все задают себе вопрос, будет ли какое-то обещание Украине насчет НАТО. Есть часть стран, которые являются решительными энтузиастами, например, Польша, а есть те, которые держат дистанцию

— констатировал польский министр.

По его мнению, не следует уже сегодня испытывать слишком большие надежды по поводу принятия Украины в НАТО. Для выработки окончательного решения по этому вопросу может понадобиться некоторое время, считает польский министр.

Уж от кого, от кого, а от «лучшего друга» Украины Польши (вернее, ее правителей) такого подвоха в Киеве точно не ожидали.
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17 комментариев
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  1. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 15:15
    +1
    Не взяли Грузию, значит и Украину не возьмут -до урегулирования всех территориальных споров!
    1. grem
      grem Сегодня, 15:19
      -1
      Скоро Русские подойдут к вашим границам пшеки ..И ТОГДА !!!! negative
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:59
        +1
        Да как бы мы давно уже на границе с поленьями..Калиниград,не?А в Белорусии?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:15
    +2
    Польский министр: Киеву не следует ждать многого от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе
    А не многое, это СКОЛЬКО???
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:30
      +4
      А не многое, это СКОЛЬКО???

      Мне как-то один математик, под очень хороший коньячок, объяснял один парадокс - любая доля бесконечности тоже является бесконечностью. Будем считать, что одну триллионную от бесконечного времени. Не, ну это же реально совсем немного hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:03
        0
        Ну да, одна дырка от бублика, две, да хоть СТО ... всё равно сыт не будешь.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:31
      +4
      Два похлопывания по плечу и одна совместная фотка по итогам
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:05
        0
        Два притопа, два прихлопа ... развлекуха!
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:22
      0
      Цитата: rocket757
      А не многое, это СКОЛЬКО???

      Ну примерно вот так :
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:27
    +1
    В солнечном Киеве никак не могут понять простую истину - обещать и жениться - это очень разные процессы. Ну а то, что имел место секс с надеждой на последующий брак, так подобных историй было столько, что просто удивление берёт, что наивные простушки до сих пор надеются на гордое дефиле под марш Мендельсона. А ведь говорила мама - до свадьбы ни-ни... Так что ждёт девочку-Украину разбитое сердце, залёты-аборты и огромное разочарование... crying
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:31
    +2
    Да хрен с ними, с лохлами, надоели уже одно и то же цыганить. Сейчас гораздо веселей ситуация раскачивается) Якобы в Чечне избили одну гниду, по фамилии Милашина, знаменита публикациями о том, что в Беслане всех убили российские власти, а террористы не при чем. Якобы пальцы поломали. Теперь фокус:
    В больнице в Чечне пальцы сломаны, в самолете - починились! Вот что Веник животворящий делает!

    А теперь в Москве - и опять сломались! Это все влияние КЕГЕБЕ!!!

    Еще и фингал по пути из самолета подхватила)))
    И ведь лепят на полном серьезе - ну не де биллы? Еще тупее рагулей и Селянского... Вот смотришь, и начинаешь подозревать, что пальцы не сломали зря - иначе они просто не понимают
    1. Игорь Борисов_2
      Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:36
      +2
      Еще и помпезно на частном самолете везли...
    2. hohohol
      hohohol Сегодня, 16:15
      0
      Так вот что значит "Заживет как на собаке"!
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:45
    -1
    Szymon Szynkowski vel Sęk.
    Я ни разу не антисемит, но.............
  6. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 15:54
    0
    такого подвоха в Киеве точно не ожидали.

    И даже лучший друг может вести себя как вовсе не друг. yes
    Украинцы это оценили на себе с помощью поляков. Ещё один друг Незалежной слился. Ну что же, будут знать, что в вопросе членства в НАТО нет для них гарантий даже у лучших их друзей.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:08
      +1
      нет для них гарантий даже у лучших их друзей.

      В политике нет друзей, есть партнёры - те, кто использует тебя и временные партнёры - те, кого используешь сам. "Друзьями" называют лишь тогда, когда использовать будут в особо изощрённой форме, а верят в дружбу те, чьи политические перспективы весьма печальны.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:01
    0
    Зеленский планомерно уничтожает Украину своими хотелками.