Все задают себе вопрос, будет ли какое-то обещание Украине насчет НАТО. Есть часть стран, которые являются решительными энтузиастами, например, Польша, а есть те, которые держат дистанцию

Глава киевского режима, а следом и его подчиненные, уже составили целый список хотелок, которые, как они рассчитывают, будут удовлетворены на предстоящем 11-12 июля в Вильнюсе саммите НАТО. Среди них поставка долго выпрашиваемых современных истребителей, дальнобойных ракет, ну и конечно, побольше вооружений попроще и боеприпасов к ним.Кроме того, Зеленский практически в ультимативной форме потребовал принятия решения об ускоренном вступлении Украины в альянс, в противном случае пригрозив бойкотом саммита. Впрочем, украинскую делегацию на мероприятие в Вильнюсе и так пригласили в полуофициальном формате, что называется, на полях.Однако даже в стане самых убежденных союзников Украины вовсе не уверены, что мечты киевских правителей будут удовлетворены в полном объеме столь быстро. Польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк в эфире радиостанции RMF FM призвал Киев проявить терпение и не ждать от предстоящего саммита слишком многого.— констатировал польский министр.По его мнению, не следует уже сегодня испытывать слишком большие надежды по поводу принятия Украины в НАТО. Для выработки окончательного решения по этому вопросу может понадобиться некоторое время, считает польский министр.Уж от кого, от кого, а от «лучшего друга» Украины Польши (вернее, ее правителей) такого подвоха в Киеве точно не ожидали.