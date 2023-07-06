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Лукашенко: Отряды ЧВК «Вагнер» находятся в своих полевых лагерях, вопрос с передислокацией пока не решён

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Лукашенко: Отряды ЧВК «Вагнер» находятся в своих полевых лагерях, вопрос с передислокацией пока не решён

Подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают находиться в своих полевых лагерях на территории России, передислокация в Белоруссию пока не началась. Об этом заявил Александр Лукашенко.


Белорусский лидер, говоря о будущем ЧВК "Вагнер" заявил, что на данный момент отрядов "Оркестра" на территории республики нет, все они находятся в своих полевых лагерях в России, вопрос с передислокацией не решен. Также он опроверг информацию, что в Белоруссии возводятся для компании полевые лагеря, вместо этого "музыкантам" были предложены бывшие военные городки, оставшиеся от советской армии. Однако у командования ЧВК свои мысли насчет размещения личного состава.

Лагеря мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК Вагнер другое видение по размещению, естественно, про это видение я вам не скажу

- заявил Лукашенко.

Также он подтвердил, что Пригожина тоже в Белоруссии нет, он находится в России, то в Санкт-Петербурге, то в Москве. По словам белорусского президента, никто куратора "Оркестра" не преследует, он находится на свободе и решает свои дела.

Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет

- добавил он.

Также никто не преследует бойцов ЧВК "Вагнер". Компания намерена и дальше участвовать в спецоперации, но пока не ясно, как это все будет выглядеть.
Использованы фотографии:
официальный сайт президента Белоруссии
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26 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:53
    +5
    . Компания намерена и дальше участвовать в спецоперации
    Боевая единица ! Воевать умеет !
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 14:13
      -2
      Поляков можно понять - им просто страшно
      это как гадание на Ромашке и каждый последний лепесток 55 - капут
      даже в Москве смотреть на недавние события как то жутковато было
    2. grem
      grem Сегодня, 14:15
      -6
      Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет

      Ай да Батька ..Ай да ответил четко и скромно САМ подписался ,а теперь назад ? Поздно уже Они на базаХ )))
      ЧВК Вагнер мужики ,все нормалек .. bully
      Даже Батька затух !!!! Задачу знаете ...Поддержка будет !! soldier
      Пока отдыхайте у Лукашенко и чтобы картоха жаренная с салом и огурчиками и шашлычком ВСЕГДА Была !!!! !!! soldier
      И концерты раз в неделю ..

      А там посмотрим по плану !!!
    3. Аркадий007
      Аркадий007 Сегодня, 14:20
      -2
      А много ли у нас в МО подобных военачальников.
    4. МДП
      МДП Сегодня, 14:25
      +2
      Только вот началась компания по обмазыванию Пригожина и ЧВК Вагнер коричневой субстанцией. То деньги нашли, то наркоту целыми пакетами (как оказалось по геолокации наркоту снимали в другом месте, но вклеили ее в видео с домом Пригожина), то их стало возмущать как убийцы, которым сидеть по 15-20 лет вдруг оказались в Вагнере. Крч пытались обмазать Вагнер, а в итоге сами измазались. Люди теперь требуют обыски жилья Шойгу со всей его семьей и Герасимова
      1. grem
        grem Сегодня, 15:00
        -7
        Цитата: МДП
        олько вот началась компания по обмазыванию Пригожина и ЧВК Вагнер коричневой субстанцией.

        да никто их не обмазывают ..Это вы либерда и хохлостан истерию тут начнинаете хе хе
        У нас все разобрались за пару дней ..ЧВК в ДЕЛЕ хе хе ..
        Так что визжать тут уже поздно wink
        1. Sadam2
          Sadam2 Сегодня, 15:32
          +2
          Виталя ты штоле ?
          зачем тебе стока акаунтов?
  2. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:54
    -5
    Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет

    Естественно, небабушка настолько не бабушка, что даже порядок в своём курятнике навести не в состоянии.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:06
      +2
      Вот бываю в Белоркуссии,и "курятника"не видел.Порядок у него отменный.Хотя с многими высказываниями ЛАГа не согласен.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 14:33
        +2
        Вот бываю в Белоруссии,и "курятника"не видел

        А при чём здесь белоруссия? Я говорю о нашем курятнике, где петух перестал кур топтать и они уже насест пытаются снести.
        "Курятником" можно считать любой подчинённый коллектив, если в нём слишком сильны противоречия. "Петух" - руководитель, который должен эти противоречия снимать или разруливать, но у него это не получается или он этого вообще не делает. "Насест" - система управления или власти. Иногда курятником называют женские коллективы, но в реальности это от пола не зависит, а зависит от характера - курица всегда гребёт под себя. Люди от животных отличаются горздо меньше, чем нам бы хотелось, поэтому часто и идут сравнения поведения и характера с аналогичными характеристиками животных или птиц. Не мною придумано, но подтверждается постоянно.
        "Небабушка" от путинского цитирования народной пословицы: "если бы у бабушки было это - то она была бы дедушкой!" request
        1. Седов
          Седов Сегодня, 15:00
          -1
          "Петух" - руководитель, который должен эти противоречия снимать или разруливать, но у него это не получается или он этого вообще не делает.
          "Петух" - это не руководитель и им никогда не станет. Это намного-намного ниже, чем Вы думаете.
          1. Хорон
            Хорон Сегодня, 15:47
            +1
            Цитата: Седов
            "Петух" - это не руководитель и им никогда не станет. Это намного-намного ниже, чем Вы думаете.

            То о чём думаете вы - это для тех, кто привык общаться по-фене, а в русском языке это птица, самец который должен управлять своей стайкой и криком показывать всем свою важность.
            Что же касаемо значения "петуха" по-фене, то это те люди, которые до сих пор надеются на то, что пригожин придёт - порядок наведёт или то, что пригоженский бунт останется без последствий для государства.
        2. Хорон
          Хорон Сегодня, 15:51
          +1
          P.S. Интересно, в чём я не прав получая минусы и озвучивая своё негативное отношение как к бунту, так и ко власти, не сумевшей решать свои противоречия кулуарно? В россии есть ведь не только чвк вагнер, но и другие организации, подконтрольные крупному бизнесу. Они ведь тоже могут сказать своё "фи" государству! Видимо эти мысли слишком страшны для многих, но виноват тот, кто их озвучивает. wassat
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:54
    +5
    Компания намерена и дальше участвовать в спецоперации, но пока не ясно, как это все будет выглядеть.

    Это действительно вопрос интересный, на каких условиях будет участвовать ЧВК в СВО, в каком количестве и будет ли вообще.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:09
      0
      Обязательно будут.По условиям и количеству,да-непонятно.Но стопудово должен быть штурм Харькова,и вагнеровцы понадобятся
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 15:38
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Обязательно будут.По условиям и количеству,да-непонятно.Но стопудово должен быть штурм Харькова,и вагнеровцы понадобятся

        Я думаю что сильно вряд ли как формирование.Скорее будут сидеть в РБ угрозой трибалтам/ пшекам.
        Причем все зависит от финнансирования- если наши снимут- батька не потянет их
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 14:12
      -3
      Зайдут вместе с белорусами, когда(если) батька раздухарится
      1. grem
        grem Сегодня, 15:01
        -1
        Цитата: роман66
        Зайдут вместе с белорусами, когда(если) батька раздухарится

        Обязательно зайдут !!!
    3. loga.logan2016
      loga.logan2016 Сегодня, 15:39
      0
      Я думаю для них придумают какую нибудь лазейку чтобы вернуть обратно, возможно это будет контракт, но не такой как с другими подразделениями.
      Просто глупо, даже преступно не давать воевать тысячам подготовленных бойцов.
  4. parabyd
    parabyd Сегодня, 14:00
    +5
    Дать им второй шанс? В случае Вагнера это звучит несколько двусмысленно :)
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:06
    +3
    Кому еще не понятно, что Пригожина и Вагнера на территории Белоруссии нет!? Пользуйтесь достоверными источниками, а не мнением отдельно взятых военкоров и военблогеров.
  6. arthh
    arthh Сегодня, 14:10
    0
    "Вчера после обеда мы разговаривали с Евгением Пригожиным по телефону и как раз обсуждали моменты дальнейших действий ЧВК "Вагнер".

    Он мне сказал одно: "Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца".

    Александр Лукашенко
  7. dementor873
    dementor873 Сегодня, 14:12
    +2
    Цитата: parabyd
    Дать им второй шанс? В случае Вагнера это звучит несколько двусмысленно :)

    Фронт стабильный, но случись перегруппировка, как раньше, тут же забудут все мятежи и кинут на острие.
  8. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 14:21
    +1
    эх,по сих пор жалею,что вагнер до минфина с цб не дошёл
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:08
    0
    Лагеря мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК Вагнер другое видение по размещению, естественно, про это видение я вам не скажу

    - заявил Лукашенко.
    Но тем не менее белорусский филиал организации не был бы лишним учитывая прибалтийскую риторику
    Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет

    - добавил он.
    СВО ещё далеко не окончена... winked feel
  10. al3x
    al3x Сегодня, 16:10
    0
    Цирковое шоу продолжается, верно? Слова политиков яйца выеденного не стоят. Что их, что наших.