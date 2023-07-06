Лукашенко: Отряды ЧВК «Вагнер» находятся в своих полевых лагерях, вопрос с передислокацией пока не решён

Лагеря мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК Вагнер другое видение по размещению, естественно, про это видение я вам не скажу

Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет

Подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают находиться в своих полевых лагерях на территории России, передислокация в Белоруссию пока не началась. Об этом заявил Александр Лукашенко.Белорусский лидер, говоря о будущем ЧВК "Вагнер" заявил, что на данный момент отрядов "Оркестра" на территории республики нет, все они находятся в своих полевых лагерях в России, вопрос с передислокацией не решен. Также он опроверг информацию, что в Белоруссии возводятся для компании полевые лагеря, вместо этого "музыкантам" были предложены бывшие военные городки, оставшиеся от советской армии. Однако у командования ЧВК свои мысли насчет размещения личного состава.- заявил Лукашенко.Также он подтвердил, что Пригожина тоже в Белоруссии нет, он находится в России, то в Санкт-Петербурге, то в Москве. По словам белорусского президента, никто куратора "Оркестра" не преследует, он находится на свободе и решает свои дела.- добавил он.Также никто не преследует бойцов ЧВК "Вагнер". Компания намерена и дальше участвовать в спецоперации, но пока не ясно, как это все будет выглядеть.