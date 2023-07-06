Венгрия в очередной раз дистанцировалась от поставок оружия Украине

Наше требование к руководству Украины по поводу того, чтобы оно убрало OTP из этого списка [«спонсоров войны»] остаётся в силе. Ну а пока это продолжается, мы со своей стороны будем блокировать процесс выделения выплат членам ЕС для поставок оружия Киеву

Именно по этой причине мы никогда не соглашались с поставками оружия Украине, да и сами не поставляем его. Также мы всегда скептически относились к решениям, связанным с выделением денег на эти цели из Европейского фонда мира