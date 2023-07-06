Венгрия в очередной раз дистанцировалась от поставок оружия Украине

Венгерские власти в очередной раз озвучили свою позицию, согласно которой они всегда на регулярной основе отказывались голосовать за поставки оружия Украине. Более того, до тех пор, пока венгерский банк OTP находится в списке «международных спонсоров войны» по инициативе Киева, Будапешт будет и в дальнейшем воздерживаться от голосования по этому вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Наше требование к руководству Украины по поводу того, чтобы оно убрало OTP из этого списка [«спонсоров войны»] остаётся в силе. Ну а пока это продолжается, мы со своей стороны будем блокировать процесс выделения выплат членам ЕС для поставок оружия Киеву
– сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства, выступая на пресс-конференции с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, являющегося сопредседателем российско-венгерской межправительственной комиссии.
По его словам, Венгрия всегда выступала против оказания этой стране военной помощи, поскольку всё это явно не способствует урегулированию конфликта.
Именно по этой причине мы никогда не соглашались с поставками оружия Украине, да и сами не поставляем его. Также мы всегда скептически относились к решениям, связанным с выделением денег на эти цели из Европейского фонда мира
– отметил глава венгерской дипломатии, подчеркнув, что Будапешт в этом случае руководствуется, прежде всего, своими национальными интересами.
Напомним, что поводом для включения Национальным агентством по предотвращению коррупции Украины (НАПК) венгерской банковской группы OTP Bank Group в список международных «спонсоров войны» послужила якобы поддержка данным банковским учреждением российской армии, которой оно предоставляло кредиты на льготных условиях. Но что самое интересное, так это то, что киевский режим так и не предоставил никаких доказательств по этому поводу, основываясь лишь на каких-то собственных ложных суждениях на этот счёт.