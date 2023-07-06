Глава ГИБДД России: Уклонисты от призыва в армию не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав

Закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных, подписанный президентом РФ в апреле текущего года, предусматривает ряд ограничительных мер, которые будут вводиться против уклонистов.Напомним, что последним присваивается данный статус в случае неявки в ВК по повестке (не зависимо от того, электронная она или бумажная) в течение 20 дней после внесения в реестр военнообязанных. Среди рестрикций за данное нарушение значатся запрет на выезд за границу, операции с недвижимостью и ограничение прав на вождение транспортного средства.Касательно последнего, ясность внесли в МВД и ГИБДД России. Так, со слов главы ГИБДД РФ Михаила Черникова, военнообязанные, попавшие в реестр и не явившиеся в военкомат, не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав. Ограничение будет действовать до тех пор, пока не будет принято соответствующее решение о его отмене. Такое возможно лишь при явке уклониста в ВК.Кроме того, ранее, в МВД России был утвержден приказ, запрещающий уклонистам водить транспортное средство. В ведомстве пояснили, что после того, как данное ограничение будет отражено в реестре воинского учета, оно в течение суток будет передано в ГИБДД и внесено в общую информационную систему.В итоге, в случае невыполнения запрета, севший за руль уклонист, будет нести наказание аналогичное тому, которое предусмотрено для лиц, лишенных водительских прав.