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Глава ГИБДД России: Уклонисты от призыва в армию не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав

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Глава ГИБДД России: Уклонисты от призыва в армию не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав

Закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных, подписанный президентом РФ в апреле текущего года, предусматривает ряд ограничительных мер, которые будут вводиться против уклонистов.


Напомним, что последним присваивается данный статус в случае неявки в ВК по повестке (не зависимо от того, электронная она или бумажная) в течение 20 дней после внесения в реестр военнообязанных. Среди рестрикций за данное нарушение значатся запрет на выезд за границу, операции с недвижимостью и ограничение прав на вождение транспортного средства.

Касательно последнего, ясность внесли в МВД и ГИБДД России. Так, со слов главы ГИБДД РФ Михаила Черникова, военнообязанные, попавшие в реестр и не явившиеся в военкомат, не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав. Ограничение будет действовать до тех пор, пока не будет принято соответствующее решение о его отмене. Такое возможно лишь при явке уклониста в ВК.

Кроме того, ранее, в МВД России был утвержден приказ, запрещающий уклонистам водить транспортное средство. В ведомстве пояснили, что после того, как данное ограничение будет отражено в реестре воинского учета, оно в течение суток будет передано в ГИБДД и внесено в общую информационную систему.

В итоге, в случае невыполнения запрета, севший за руль уклонист, будет нести наказание аналогичное тому, которое предусмотрено для лиц, лишенных водительских прав.
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18 комментариев
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  1. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 14:37
    +3
    Уклонист и так не пойдет сдавать на права к полицейским :)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:45
      +2
      Как это все выглядеть на практике..Тут такая байда-не все зарегистрированы на Госуслугах,и далее,ну-база.Часто гаишники останавливают,проверяют?Да нет.А если еще коррупционную составляющую задеть.Да,и на вод.устоверение в основном сдает молодежь,кои еще и не призывались
  2. Светлан
    Светлан Сегодня, 14:45
    +1
    Вспомнилось )))
    В нашем городе, чтобы получить права, нужно было пройти медкомиссию. В поликлинике давали бегунок, где среди необходимых врачей, был и донорский пункт. Суть: нужны права, сдай кровь.

    Сдавали все, уклонистов не существовало как класса )))
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:49
    +8
    А как там тема ,не служившим в армии "кирпич" на карьеру в госструктурах?Спокойно забыли и похоронили?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:52
      +2
      Эта же тема не проходит во властных структурах."У генералов есть свои внуки"..
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:59
        +1
        Если посмотреть не все генералы сейчас потомственные военные,но таких меньше 50%.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:10
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А как там тема ,не служившим в армии "кирпич" на карьеру в госструктурах?Спокойно забыли и похоронили?

      Изначально кривая идея была.Сейчас и так достаточно часто нижние должности с зарплатой в 15-16 000 женщины занимают.
      То есть если ввести обязательность армии- то женщины в массе на уровне 99% отпадут, а мужики на такую зарплату не пойдут...
      Тупик...
      Ну и да- служба в армии никак не подтверждает ум претендента("Чем больше в армии дубов...") и его коррупционностойкость....
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 15:57
        0
        Это не идея кривая, а з.п. должна быть соответствующая.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:05
      0
      Цитата: tralflot1832
      А как там тема ,не служившим в армии "кирпич" на карьеру в госструктурах?

      У нас в госструктурах, в этом случае, будут работать исключительно здоровые, как лоси, "инвалиды". Ну, в крайнем случае, категории "Г" и "Д" (временно непригоден и совсем непригоден). Справка от медиков тоже, к сожалению, имеет свою цену в рублях.
      И попробуй что скажи - заклюют за ущемление прав людей с ограничениями по здоровью работать в госструктурах.

      Я на сыне деньги "сэкономил" (lol) - категория годности к военной службе "А1".
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:53
    +3
    Просто права станут несколько дороже,сначала пусть наведёт порядок в ГИБДД,попался на взятке -дискредитация госвласти( можно натянуть и на госизмену).Не будет он водить машину ,будет водить машину она( т.е.жена).Как быть с "бегунками " от страха быть мобилизованными,которые имеют на руках права,к ним не каких претензий?Опять делим людей на два сорта,прикасаемых и не прикасаемых.
  5. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:06
    +2
    Глава ГИБДД России: Уклонисты от призыва в армию не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав
    Можно подумать, что отсутствие прав на вождение автомобиля, много кого отпугивает. laughing
    В России очень мощная законодательная власть, но есть одна большая проблема, это очень слабая на местах исполнительная власть. А так то, да, пишите ещё, бумага всё стерпит.
    Для примера, у нас в стране запрещено водить автомобиль в состоянии алкогольного(наркотического) опьянения, многих это останавливает?
    По итогам первых пяти месяцев 2023 года в России правоохранители зафиксировали 214,5 тыс. эпизодов вождения в нетрезвом состоянии. Данные были представлены 6 июля в ходе пресс-конференции Госавтоинспекции России, которая проходит в МИЦ «Известия».
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:07
    +1
    Хрен его знает. Какое-то половинчатое решение. С одной стороны - все верно, коль не выполняешь свои обязанности, как гражданин, то хрен тебе, а не права. Но почему тогда только на машину? Надо уж тогда по полной - все вещи, связаные с доступом к правам, кстати, правильно заметили, та же служба в госструктурах первым делом. С другой - что я, Россию не знаю, как это будет на практике? Все ЦСКА - "клуб армии", а как служить - у всех этих Акинфиевых энурез с плоскостопием, а что в стране призыв - никто не слышал. Как спортсмены могут быть непригодными к призыву - а теперь посчитайте, сколько их в ЦСКА по всем видам спорта. Это примера для, не упоминать же госслужащих в высоких чинах - хрен там кто в армии был, вот уже поверил, что они сейчас на права сдавать перестанут
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:16
      +1
      А ЦСКА сейчас имеет отношение к МО РФ?Вагнер Лав столько мячей наколотил в ЦСКА- он " колонель"? lol
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:16
        0
        Цитата: tralflot1832
        А ЦСКА сейчас имеет отношение к МО РФ?

        Тащемто 10 лет уже нет, но тем не менее, призыв не отменяли, и живут они в России, кстати. недавно Машке Фернандес гражданство выбили - так он тоже военнообязаный. А уж российские игроки никаких откосов от призыва не имеют в принципе. Вопрос - почему не служил НИКТО?
  7. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:21
    +1
    Эти решения выглядят интересно, но закрадывается один вопрос. Россия официально находится в состоянии войны или введено военное положение в стране? Тогда имеет смысл полностью ограничивать владение транспортным средством. Неоднозначное решение, сырое.
  8. Alex66
    Alex66 Сегодня, 15:25
    +2
    И нам рассказывают о рейтинге Путина в 80%, что же их нет в военкомате? Только угрозами, впрочем так и должно быть при капитализме, гнать на убой рабочих и крестьян.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 15:30
      +2
      Цитата: Alex66
      нам рассказывают о рейтинге Путина в 80%, что же их нет в военкомате? Только угрозами,


      Именно. По телевизору высокопоставленные лица чуть ли не каждый день рассказывают, как вся страна сплотилась вокруг президента. Разве могут в таком обществе существовать уклонисты? Или кое-кто опять врёт просто?
  9. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:59
    0
    А это всё будет иметь обратную силу в плане того как быть с уклонистами у которых уже есть водительские "права"?