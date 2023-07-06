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Зенитные пушки вместо полноценного ЗРК: Словакия получит комплекс MANTIS взамен переданного ВСУ С-300

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Зенитные пушки вместо полноценного ЗРК: Словакия получит комплекс MANTIS взамен переданного ВСУ С-300

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине Словакия стала одним из «первопроходцев» в деле вооружения ВСУ боевыми системами. Власти страны с энтузиазмом распрощались с дивизионом советского зенитно-ракетного комплекса С-300, несколькими ЗРК «Бук» и всеми истребителями МиГ-29 в пользу ВСУ, надеясь, что этот «дар» внесет свою лепту в «поражение российской авиации».


В итоге ПВО государства практически перестала существовать, если не считать нескольких десятков ПЗРК «Игла». В этих условиях «жестом доброй воли» со стороны Германии стала передача зенитных пушек MANTIS.

Министр обороны страны сообщил, что первая немецкая система прибудет в Словакию в ближайшие недели. В состав обоих комплексов войдут восемь огневых позиций, два радарных поста и командный пункт. Кроме того, пакет из ФРГ также включает в себя поисковый радар с дальностью до 100 км и обучение словацких солдат.

Пожертвование систем MANTIS отражает наше ответственное партнерство и многолетнюю приверженность национальной и коллективной безопасности

- заявил министр обороны страны, собственными руками лишившей себя противовоздушного потенциала.

«Партнерство», по всей видимости, состоит в том, чтобы обескровить защиту собственного неба, надеясь на поражение российской авиации чужими руками, и получить взамен «утешительный приз» в виде нескольких зенитных пушек.

MANTIS – это автоматизированный 35-мм зенитный комплекс, разработанный на базе системы Oerlikon Skyshield. Огонь ведется из пушки Oerlikon Revolver Gun Mk 3 со скорострельностью до 1000 снарядов на дистанции до 4000 метров. MANTIS предназначен для защиты стационарных наземных объектов (например, военных баз) от ракетных, артиллерийских, минометных боеприпасов и БПЛА. Система была разработана для противовоздушного прикрытия немецких войск в Афганистане.

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17 комментариев
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  1. oleg1263
    oleg1263 Сегодня, 14:37
    +1
    Ролик рекламный очень странный. В чем заслуга этого аппарата ? В том , что он может стрелять в сторону цели ? Почему не было показано ни одного попадания ?
  2. JD1979
    JD1979 Сегодня, 14:40
    +1
    Странная реклама комплекса. Из видео можно сделать вывод, что ни одна мишень в учениях не пострадала.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:06
      0
      Мишени таки денег стоят! Стреляли небось тоже холостыми
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 14:41
    0
    Да к чему сегодня Словакии ПВО? Со временем прикупят дивизион у немцев или французов.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:56
      +3
      Цитата: Арон Заави
      Со временем прикупят дивизион у немцев или французов.

      Жену отдай дяде, а сам иди к леди. Да еще заплати за это хорошие деньги. Бизнес ничего личного.
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 15:10
      0
      скорее всего так задумано
      как только в Словакии вдруг руководство страны поменяется на про-российское их сразу настигнет участь Югославии
      только вот у Югославии ПВО - БЫЛО, Ельцин еще отменил поставку 2-х дивизионов С-300
      кстати, Ельцин-центр в Екатеринбурге МинЮст проверяет на признание ино-агентом
      https://topwar.ru/21093-mog-by-zenitnyy-kompleks-s-300-zaschitit-yugoslaviyu.html
      https://www.rbc.ru/politics/15/06/2023/648ac8449a79478cf5738169
    3. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:28
      0
      Согласен, Словакия ничем не рискует отдав все ПВО Украине.

      Если конечно не начнется новая война Россия-НАТО.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:44
    +6
    Отдали на Украину "пылесос", а в замен получили "веник" из Германии. Крутой обмен провернули словаки. Ответственное партнерство однако. feel
  5. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:57
    +1
    Система была разработана для противовоздушного прикрытия немецких войск в Афганистане.
    Но, есть одно, но:
    но ввиду запланированного на 2014 год вывода этого контингента — от развертывания MANTIS в Афганистане отказались.
  6. Дмитрий356
    Дмитрий356 Сегодня, 15:00
    +4
    На видео каждый снаряд лубрикатором смазывают. В условиях поближе к боевым как представляется обслуживание/перезарядка? Или это немецкая традиция всё смазывать?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:20
      0
      Цитата: Дмитрий356
      Или это немецкая традиция всё смазывать?

      Так там и армия такая - урки какие-то небритые в незастегнутой форме... Дезертиры, чтоль?
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:04
    +1
    Но и мантисы придется передать Украине, так как там банкометательниц не хватает на все герани
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:13
    0
    Благодарить надо, что Пэтриот не всучили. Сбивает он не лучше Мантиса, но стоит на несколько порядков дороже. Так что ничего страшного - советское вооружение в странах НАТО не катит, а ПВО в странах нато - тупо НЕТ в природе. Вообще.
  9. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 15:15
    +1
    . Система была разработана для противовоздушного прикрытия немецких войск в Афганистане.

    А кто немцам в Афганистане с воздуха угрожал? belay
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 15:18
      0
      А кто немцам в Афганистане с воздуха угрожал?

      В статье же есть указание для чего это система была разработана.
      MANTIS предназначен для защиты стационарных наземных объектов (например, военных баз) от ракетных, артиллерийских, минометных боеприпасов и БПЛА.
    2. Бек69
      Бек69 Сегодня, 15:42
      0
      Да голуби, серут и серут, так стараются, что из под удобрений Леопардов не видать.
  10. Старый Доктор
    Старый Доктор Сегодня, 15:55
    0
    Я не специалист. Нисколько не сомневаюсь в том, что пушка просто замечательная. Но почему-то думаю, что полностью заменить ЗРК не может. И что - перед заряжанием обязательно смазывать гильзы? А как в бою?