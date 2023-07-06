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Лукашенко: Никогда США не признавали и не признают своих ошибок

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Лукашенко: Никогда США не признавали и не признают своих ошибок

Сегодня белорусский президент Александр Лукашенко провёл встречу с представителями зарубежных и белорусских СМИ, где затронул ряд важных международных тем.


В ходе беседы с журналистами Лукашенко высказался относительно роли Запада и в особенности США в современном миропорядке.

В первую очередь белорусский президент подчеркнул, что установленного после Второй мировой войны мирового порядка уже не существует. Он также отметил, что политика Евросоюза сегодня полностью зависит от США.

Когда речь зашла о признании Западом своих ошибок, приведших к конфликту на Украине, Лукашенко ещё раз подчеркнув, что Запад – это США, сказал:

Никогда США не признавали и не признают свои ошибки

При этом Лукашенко предложил вспомнить исторические примеры. Сброс ядерных бомб на Японию, войны в Корее, Вьетнаме, Ираке и многих других точках мира – нигде американцы не извинились и не признали свои ошибки, отметил президент Белоруссии.

Однополярный мир, мы гегемон, у нас самая мощная армия, оружие, у нас доллар

- вот чем руководствуются власти США, по словам Лукашенко.

Президент РБ также добавил, что США – это мощная страна, которая принимает многие важные решения, отражающиеся на всём мире, и, соответственно, она должна нести ответственность за свои действия.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Президента Республики Беларусь
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8 комментариев
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  1. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 14:30
    0
    Ну этим не только США грешат, у нас наверное месяца 3 назад перестали говорить про то что все по плану идёт,а про ошибки даже не заикался никто.Кстати если бы Лукашенко чуть позже спас, возможно был бы призедентом союзного государства, но он тоже не признается что это его ошибка laughing
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:33
    +3
    Никогда США не признавали и не признают свои преступления - так правильней
  3. Andrea
    Andrea Сегодня, 14:35
    +2
    Как признавать,если для них это не ошибки,а стиль. Черчиль распространялся по этому поводу,а у нас это называется -метод тыка. То есть не знаешь,что получишь,но делаешь.
  4. Сочи
    Сочи Сегодня, 14:43
    +2
    абсолютно в корень зрит Рыгорыч!! Согласен с ним на 100%
  5. osp
    osp Сегодня, 14:49
    +1
    Зато вот немцы Батьку не забывают.
    Прилетели очередной раз сегодня.
    С утра работали по Балтике и Калининграду.
    Сейчас смотрят небо Белоруссии.
    Смоленскую и Псковскую область захватывают частично.

    Все что собирается попадает в украинские штабы.
    И там хорошо знают какими маршрутами летает наша авиация и ракеты туда.
    Потому украинская ПВО такая живучая.
    Само собой работают спутники по территориям где АВАКСы не достают.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:18
    0
    Никогда США не признавали и не признают своих ошибок
    На это, как раз, ПОФИГ.
    Проблема в том, что они эти "ошибки" делают и от этого никому лучше не становится!!!
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:22
    0
    Традиция, хренли:

    Командира корабля за массовое убийство Рейган еще и наградил. Фашисты - они и есть фашисты
  8. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 16:05
    0
    США что хотят, то и делают, т.к. ими управляет древний допотопный народ возрастом более 5 тыс лет. А у России всего -то тысячелетняя история.