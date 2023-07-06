Лукашенко: Никогда США не признавали и не признают своих ошибок

Сегодня белорусский президент Александр Лукашенко провёл встречу с представителями зарубежных и белорусских СМИ, где затронул ряд важных международных тем.
В ходе беседы с журналистами Лукашенко высказался относительно роли Запада и в особенности США в современном миропорядке.
В первую очередь белорусский президент подчеркнул, что установленного после Второй мировой войны мирового порядка уже не существует. Он также отметил, что политика Евросоюза сегодня полностью зависит от США.
Когда речь зашла о признании Западом своих ошибок, приведших к конфликту на Украине, Лукашенко ещё раз подчеркнув, что Запад – это США, сказал:
Никогда США не признавали и не признают свои ошибки
При этом Лукашенко предложил вспомнить исторические примеры. Сброс ядерных бомб на Японию, войны в Корее, Вьетнаме, Ираке и многих других точках мира – нигде американцы не извинились и не признали свои ошибки, отметил президент Белоруссии.
Однополярный мир, мы гегемон, у нас самая мощная армия, оружие, у нас доллар
- вот чем руководствуются власти США, по словам Лукашенко.
Президент РБ также добавил, что США – это мощная страна, которая принимает многие важные решения, отражающиеся на всём мире, и, соответственно, она должна нести ответственность за свои действия.