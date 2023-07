Возможность и последствия поставки на Украину винтовок и пулемётов, разработанных для ВС США по программе NGSW

ВС РФ



АК-12 обр. 2023 года. Изображение kalashnikov.ru

ВС США



Ручной пулемёт SIG XM250 (вверху) и автоматическая винтовка SIG XM5/XM7 (внизу)



Патроны .277 Fury в пулемётной ленте



Гильза в разрезе и патрон .277 Fury (ярость) калибра 6,8х51 мм



Прицельный комплекс XM157 Fire Control компании Vortex

Получат ли ВСУ NGSW?

Российскую специальную военную операцию (СВО) на Украине называют артиллерийской войной – именно от артиллерийского огня обе стороны несут наибольшие потери. Тем не менее стрелковое оружие никуда не исчезло, оно по-прежнему является основным индивидуальным оружием пехотинца и активно применяется на поле боя, как вооружёнными силами Украины (ВСУ), так и Вооружёнными Силами Российской Федерации (ВС РФ).В России опыт, полученный в ходе СВО, привёл к очередной модернизации автомата Калашникова, точнее – новейшего АК-12. Из основного: появился несъёмный щелевой пламегаситель, обеспечивающий быструю установку/съём глушителя прямо поверх него, предохранитель-переводчик огня с двусторонним переключением, новая мушка и диоптрический прицел с тремя установками – прямой выстрел, низкая освещённость и 600 метров, г-образный приклад с возможностью регулировки длины, высоты затылка и гребня, новое цевьё и рукоять управления огнём. В остальном это всё тот же старый добрый автомат Калашникова.Характерно, что ВС РФ постепенно приходят к пониманию необходимости широкого применения глушителей в сочетании со сверхзвуковыми патронами. Современные конструкции глушителей могут выдерживать тысячи, а то и десятки тысяч выстрелов. Хотя они и не глушат звук полностью, но они существенно снижают его уровень, позволяя работать в помещении даже без средств защиты слуха (что всё равно нежелательно, так как есть и другие источники акустических воздействий – оружие врага, взрывы и тому подобное). Кроме того, современные глушители могут снижать отдачу и полностью убирать дульную вспышку, возникающую при выстреле, что особенно важно ночью и в сумерках.В принципе, любой образец стрелкового оружия можно модернизировать практически бесконечно, но скачок его тактико-технических характеристик это не обеспечит. Этого можно добиться только одновременной сменой боеприпаса и разработкой под него нового образца стрелкового оружия (или модернизацией старого оружия под новый боеприпас).Именно так поступили США, разработав перспективный комплекс оружие-патрон в рамках программы NGSW . В настоящее время программа NGSW завершена, победитель определён, из всех представленных образцов были выбраны наиболее консервативные Победителем стала компания Sig Sauer. Представленная ею автоматическая винтовка NGSW-R (Next Generation Squad Weapon – Rifle) SIG MCX Spear (копьё), получившая армейское обозначение XM5 (по другим данным – XM7), должна заменить в войсках карабин M4A1, по сути являющийся модификацией винтовки M16 – до настоящего момента американцы фактически шли по тому же пути, что и мы с автоматом Калашникова.В свою очередь, разработанный на базе технических решений винтовки NGSW-R ручной пулемёт NGSW-AR, получивший армейское обозначение SIG XM250, заменит использующийся в настоящее время ручной пулемёт M249 SAW (Squad Automatic Weapon).В основе обоих образцов этого оружия лежит новый гибридный металлический патрон .277 Fury (ярость) калибра 6,8х51 мм. Выполненный в габаритах уже достаточно старого патрона .308 Winchester калибра 7,62х51 мм, патрон .277 Fury обеспечивает большее давление в стволе и большую энергетику выстрела, что в сочетании с быстрогорящим порохом и оптимальным баллистическим коэффициентом пули при одинаковой длине ствола обеспечивает большую дальность прямого выстрела, лучшую настильность траектории, лучшее пробитие существующих и перспективных средств индивидуальной бронезащиты (СИБЗ) , по сравнению с патроном .308 и другими патронами, разработанными на его основе. При этом масса патрона .277 Fury примерно на 20 % меньше массы патрона .308 Winchester.Характерно, что фактически основное преимуществу патрону .277 Fury придаёт стальное основание гильзы, позволяющее ей держать большее давление, по сравнению с чисто латунными гильзами – наглядный показатель влияния технологических процессов на эффективность конечного изделия.В остальном патрон .277 Fury во многом схож с патроном 6,5mm Creedmoor калибра 6,5х48 мм, патроном 7mm-08 Remington калибра 7х52 мм, патроном .243 Winchester калибра 6х52 мм и разработанным в 1958 году патроном 7mm/308, выполненным на базе гильзы вышеупомянутого патрона .308 Winchester. То есть по сути уже многие десятилетия в стрелковом оружии идёт топтание «вокруг да около» без каких-либо серьёзных прорывов, типа «а не попробовать ли нам реанимировать идею столетней давности» Пожалуй, наиболее современным и технологичным элементом программы NGSW является прицельный комплекс XM157 Fire Control, разработанный компанией Vortex. Выполненный на базе передовых технологий, он включает в себя оптику с переменным увеличением 1–8х30, лазерный дальномер, баллистический калькулятор, метеостанцию, цифровой компас, модуль беспроводной связи, лазерный целеуказатель (ЛЦУ) в видимом и инфракрасном диапазонах длин волн, а также цифровой дисплей, обеспечивающий наложение данных, поступающих как от встроенных сенсоров, так и от внешних источников, на поле зрения стрелка.В апреле 2022 года ВС США опубликовали информацию о том, что компания SIG Sauer получила контракт по программе NGSW и будет производить замену карабину M4 и M249 SAW в течение следующих 10 лет.Уверено можно говорить о том, что вероятность поставок прицельного комплекса XM157 Fire Control на Украину минимальна – США очень ревностно относятся к вывозу из страны прицельных систем, даже гаубицы М777 Украина получила без цифровых средств подготовки стрельбы. Что касается винтовок SIG XM5/XM7 и ручных пулемётов SIG XM250, то здесь всё не так однозначно.С одной стороны, массовых поставок не будет, поскольку у ВС США и у самих таких игрушек ещё мало. Кроме того, поставка стрелкового оружия нового, ранее не использующегося калибра, потребует регулярных поставок боеприпасов .277 Fury, а это ещё сложнее, чем поставка винтовок.Но вот поставка ограниченного количества – нескольких десятков-сотен единиц винтовок SIG XM5/XM7 и ручных пулемётов SIG XM250, потенциально вполне возможна.Как минимум для того, чтобы обкатать новое оружие в реальных боевых условиях – никакие полигонные тесты этого не заменят, а применение винтовок SIG XM5/XM7 и ручных пулемётов SIG XM250 американскими силами специальных операций (ССО) в других частях света не покажет той картины, которая сложится после использования этого оружия против ВС РФ.Таким образом, получить от Америки винтовки SIG XM5/XM7 и ручные пулемёты SIG XM250 могут какие-либо элитные подразделения ВСУ, обученные и находящиеся под контролем советников армии США или привлечённых представителей частных военных компаний (ЧВК) США – «добровольцев».Для Украины никак. Совсем никак. Ограниченные поставки не дадут никаких преимуществ. Только «фоточки», ну или продать смогут.Для США это будет скорее плюс – опыт эксплуатации нового оружия они получат, при этом они практически ничем не рискуют – даже если образцы попадут в руки российских специалистов, то и что? При массовом производстве это неизбежно – утащить винтовку или пулемёт, это ведь не истребитель угнать. Да и гражданская версия Sig Sauer MCX уже продаётся на гражданском рынке. То же самое касается и патронов – нужны технологии, техпроцессы, без них толку противнику будет от них немного, да и на гражданский рынок эти патроны тоже планируют вывести.Что касается ВС РФ, то каких-то серьёзных рисков ограниченные поставки винтовок SIG XM5/XM7 и ручных пулемётов SIG XM250 нам не несут – это будут уколы, хоть и неприятные.Дело в том, что это оружие требует переучивания личного состава на иные способы ведения огневого боя, преимущественно прицельную стрельбу вместо огня на подавление, что потенциально позволит увеличить дальность боестолкновений, «отодвинув» противника от себя.Успеют ли бойцы ВСУ, пусть даже в ограниченном количестве, получить соответствующие навыки? Даже если и так, то их возможности будут ограничены из-за отсутствия прицельных комплексов XM157 Fire Control, что сделает невозможным объединение их в единую сеть с возможностью выдачи целеуказания, то есть воевать будут по старинке, но с новым оружием.