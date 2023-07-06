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Командование ВМС Украины приняло решение вооружить построенный на базе траулера средний корабль разведки «Симферополь»

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Командование ВМС Украины приняло решение вооружить построенный на базе траулера средний корабль разведки «Симферополь»

Построенный на основе рыболовецкого траулера средний разведывательный корабль ВМС Украины "Симферополь" получил вооружение, на него установили артиллерийскую установку АК-306. Об этом сообщает пресс-служба украинского флота.


Изначально конструкция корабля не предусматривала установку вооружений, но начавшая спецоперация российских войск вынудила командование ВМС Украины принять меры к вооружению корабля. В итоге, в носовой части корабля установили надстройку, на которую взгромоздили корабельную автоматическую артиллерийскую установку с одним шестиствольным вращающимся орудием АО-18Л калибра 30 мм. Как заявили в пресс-службе, испытания новой установки завершились успешно.

Корабельно-катерный состав ВМС ВСУ провел очередное занятие по боевой подготовке с выполнением артиллерийских стрельб из корабельного вооружения. Стрельба выполнялась по малоразмерной подвижной морской цели (...)

- говорится в сообщении.

СРК "Симферополь" построен на ПАО "Кузница на Рыбальской" (бывшая "Ленинская кузница") на базе корпуса траулера проекта 502ЭМ "Эгет" из задела завода. Заложен в 2016 году, спущен на воду 23 апреля 2019 года, после чего достраивался на плаву. В начале октября того же года СКР был отправлен в Одессу для дооборудования, доставка осуществлялась с помощью плавучего дока.

Разведывательный корабль получил новейшую украинскую станцию радиотехнической разведки "Мельхиор", которая работает исключительно в пассивном режиме радиолокации, проводя анализ радиочастотного спектра, излучаемый кораблями, летательными аппаратами или береговыми объектами. Комплекс состоит из антенного поста и двух рабочих мест операторов. Других данных о "начинке" СРК нет. "Мельхиор" разработан на основе корабельного многофункционального радиолокационного комплекса "Минерал", который выпускался в разных модификациях украинским предприятием "Квант" еще с советских времен.

Заявленные характеристики (соответствуют траулеру проекта 502ЭМ): длина корабля - 55 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение - 1220 тонн. Скорость - 11,6 узла. Дальность плавания 7200 миль, автономность 28 дней.
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12 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 14:27
    0
    Н вот наконец и нашелся противник для Черноморского флота ! А то в самом деле, заскучали моряки...
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 14:35
      0
      Да. Надо будет им памятную медаль выбить на дату, когда СРК "Симферополь прибудет к пирсу в порту... Симферополя wassat
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:45
      0
      Они бы его ещё ,, Владивосток,, назвали. Больные люди..
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 15:57
        0
        Ну, во Владивостоке порт есть. Им было бы это влажной мрией, а тут придётся выкапывать. Хотя если они Чёрное море выкопали то что им стоит до Симферополя канал откопать.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:30
    0
    Стоянка из космоса видна. Подбирают калибр ракеты, чтоб наверняка?
  3. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 14:30
    0
    СРК "Симферополь" отличная и главное крупная цель для ПКР П-800 Оникс
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 14:31
    0
    А чем, интересно, наводят?
    Ттттттть
    1. Игорь Борисов_2
      Игорь Борисов_2 Сегодня, 14:35
      0
      Я думаю поставили визирную колонку. На наших срзк проекта 864 АК-630 тоже наводятся с визирной колонки.
  5. Red Hunter
    Red Hunter Сегодня, 14:43
    0
    Почему он до сих пор не стал искусственным рифом ??? Что за фигня ?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:44
    0
    Траулеров проекта (СРТМк )502Э и 502 ЭМ построено 40 и 346 , на " Ленинской кузнице".Они конечно лучше РТ бортового тралнния .Этот проект рабочая лошадка рыболовецких колхозов,дешев в эксплуатации,малое количество экипажа работа донными тралами по дорогой рыбе и креветке.И совсем другие " колхозные" расценки за продукцию,(в разы больше) чем у госпредприятий.Но работа в колхозе имела свои нюансы,председатель колхоза царь и бог и отдел кадров ,в одном лице.
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 14:47
    0
    СРК "Симферополь" построен на ПАО "Кузница на Рыбальской" (бывшая "Ленинская кузница") на базе корпуса траулера проекта 502ЭМ "Эгет" из задела завода.

    what Такое ощущение, что он еще на промысел успел походить, трал убрали, линии переработки с морозильными шкафами вырезали... А так разведчик под легендой под прикрытием как средний рыболовный морозильный траулер ходит по морям, по волнам... wink
    Вот рыбак:



    После сдачи последних двух судов "Poseydon I" и "Poseydon II" на верфи оставался один недостроенный корпус.
  8. aakvit
    aakvit Сегодня, 15:00
    0
    И он ещё на плаву?! am Э-э, дарагой, неправилна эта, нада бул-бул делать! feel