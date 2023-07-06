Командование ВМС Украины приняло решение вооружить построенный на базе траулера средний корабль разведки «Симферополь»

Построенный на основе рыболовецкого траулера средний разведывательный корабль ВМС Украины "Симферополь" получил вооружение, на него установили артиллерийскую установку АК-306. Об этом сообщает пресс-служба украинского флота.
Изначально конструкция корабля не предусматривала установку вооружений, но начавшая спецоперация российских войск вынудила командование ВМС Украины принять меры к вооружению корабля. В итоге, в носовой части корабля установили надстройку, на которую взгромоздили корабельную автоматическую артиллерийскую установку с одним шестиствольным вращающимся орудием АО-18Л калибра 30 мм. Как заявили в пресс-службе, испытания новой установки завершились успешно.
Корабельно-катерный состав ВМС ВСУ провел очередное занятие по боевой подготовке с выполнением артиллерийских стрельб из корабельного вооружения. Стрельба выполнялась по малоразмерной подвижной морской цели (...)
- говорится в сообщении.
СРК "Симферополь" построен на ПАО "Кузница на Рыбальской" (бывшая "Ленинская кузница") на базе корпуса траулера проекта 502ЭМ "Эгет" из задела завода. Заложен в 2016 году, спущен на воду 23 апреля 2019 года, после чего достраивался на плаву. В начале октября того же года СКР был отправлен в Одессу для дооборудования, доставка осуществлялась с помощью плавучего дока.
Разведывательный корабль получил новейшую украинскую станцию радиотехнической разведки "Мельхиор", которая работает исключительно в пассивном режиме радиолокации, проводя анализ радиочастотного спектра, излучаемый кораблями, летательными аппаратами или береговыми объектами. Комплекс состоит из антенного поста и двух рабочих мест операторов. Других данных о "начинке" СРК нет. "Мельхиор" разработан на основе корабельного многофункционального радиолокационного комплекса "Минерал", который выпускался в разных модификациях украинским предприятием "Квант" еще с советских времен.
Заявленные характеристики (соответствуют траулеру проекта 502ЭМ): длина корабля - 55 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение - 1220 тонн. Скорость - 11,6 узла. Дальность плавания 7200 миль, автономность 28 дней.