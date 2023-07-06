Польские военные осваивают южнокорейский гранатомет К4

Эти тренировки похожи на чистку зубов. Я не думаю об этом, я просто делаю это

6-я воздушно-десантная бригада вооруженных сил Польши провела первые учения с использованием южнокорейских 40-мм автоматических гранатометов К4, которые были приобретены Польшей в прошлом году.Это означает, что заказанные в прошлом году системы поступили на вооружение польской армии.- заявляет польские военный, осваивающую К4.Варшава приобрела несколько сотен 40-мм К4 на сумму более $10 млн, а также полмиллиона выстрелов к ним. Данная сделка была оформлена как экстренная и не предусматривала налаживание лицензионного производства гранатометов на территории Польши.Автоматический станковый гранатомет K4 был разработан концерном Daewoo Precision Industries на рубеже 80-90-х годов прошлого века и введен в эксплуатацию в ВС Южной Кореи в 1993 году. Оружие использует систему действия со свободным затвором, теоретическая скорострельность составляет 350 выстрелов в минуту. Дальность эффективного огня 1500 метров, снаряженная масса оружия 34,5 кг. Кроме веса, уменьшенного примерно на килограмм, К4 существенно не отличается от параметров американского гранатомета Mk 19 Mod 3.