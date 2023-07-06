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Польские военные осваивают южнокорейский гранатомет К4

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Польские военные осваивают южнокорейский гранатомет К4

6-я воздушно-десантная бригада вооруженных сил Польши провела первые учения с использованием южнокорейских 40-мм автоматических гранатометов К4, которые были приобретены Польшей в прошлом году.


Это означает, что заказанные в прошлом году системы поступили на вооружение польской армии.

Эти тренировки похожи на чистку зубов. Я не думаю об этом, я просто делаю это

- заявляет польские военный, осваивающую К4.

Варшава приобрела несколько сотен 40-мм К4 на сумму более $10 млн, а также полмиллиона выстрелов к ним. Данная сделка была оформлена как экстренная и не предусматривала налаживание лицензионного производства гранатометов на территории Польши.

Автоматический станковый гранатомет K4 был разработан концерном Daewoo Precision Industries на рубеже 80-90-х годов прошлого века и введен в эксплуатацию в ВС Южной Кореи в 1993 году. Оружие использует систему действия со свободным затвором, теоретическая скорострельность составляет 350 выстрелов в минуту. Дальность эффективного огня 1500 метров, снаряженная масса оружия 34,5 кг. Кроме веса, уменьшенного примерно на килограмм, К4 существенно не отличается от параметров американского гранатомета Mk 19 Mod 3.

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6 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:43
    +2
    А разве бздышекам Хозяин разрешил покупать у ю.корейцев??
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:45
    -1
    Пора все таки Северной Корее наши высокоточные носители ЯО поставить...
    1. Магос_Адептус_Механикус
      Магос_Адептус_Механикус Сегодня, 18:01
      +2
      Поляки купили у южных корейцев гранатомёты, а вы предлагаете Северной Корее дать ядерное оружие (которое у них и так есть), в отместку Южной Корее. Логично, жду когда в отместку РФ за такие действия США даст ядерное оружие большой дальности Японии, Южной Корее и Польше, и заодно даст добро японцам на строительство авианосцев. Видимо вы совсем отстали и деградировали в пещере, в далеке от цивилизации, и забыли что вы не можете диктовать независимым государствам то, как им жить.

      А если говорить о вашей картинке, то наш Низкий (как ВВП России) и ГениАнальный (как сплав Рогозина и Медведева) геополитик (что не знает истории, но всех ей учит) за время своего правления сделал для НАТО больше чем вы думаете
  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:47
    0
    Что-то пшеки крепко с южно-корейцами сдружились по части вооружений....
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 17:51
    0
    Наш АГС, кажись, под мышкой можно унести, а эта хреновина, под 35 кг??
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:57
      0
      Цитата: роман66
      Наш АГС, кажись, под мышкой можно унести, а эта хреновина, под 35 кг??

      Вот-вот, прочел про "снаряженую массу 35 кг" - не поверил, помню, что амерский дура неповоротливая... Угу, все верно, 35 - только тело, без треноги, без короба, и то и другое вновь конкретно тяжелее наших. Наш вместе со станком пуд весит